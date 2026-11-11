«Инвестируй в смыслы!» Инструкция для инвесторов туристических объектов от архитектора Анны Ушаровой

Почему одни базы отдыха забронированы на полгода вперёд, их рекомендуют, в них возвращаются, а другие вынуждены демпинговать даже в высокий сезон? Секрет – в правильном подходе к проектированию объекта, уверена архитектор и эксперт загородной недвижимости Анна Ушарова. Как бы банально ни звучала фраза «Инвестируй с умом», для архитектора она является золотым правилом. Опираясь на свой многолетний профессиональный опыт, Анна дает рекомендации инвесторам: как построить успешный туристический объект.

Проект рождается из места и смыслов

Часто инвесторы оперируют исключительно финансовыми показателями: количеством номеров, звездностью, стоимостью услуг, – не задумываясь о концепции отеля, о том, почему люди будут выбирать именно его.

– Понятно, когда речь идёт о коммерческой недвижимости, это всегда бизнес-проект, цель которого – экономическая эффективность. Но, чтобы достичь этой цели, необходимо ещё на старте максимально проработать концепцию проекта: четко определить, для кого он; понять, за какими уникальными впечатлениями люди будут готовы ехать сюда; что вызовет у гостя желание вернуться самому и рекомендовать это место другим. И уже из концепции, особенностей участка и возможностей заказчика рождается архитектурная форма, – подчеркивает Анна. – Идея рождается из места и смыслов – это самый правильный подход.

Примером такого последовательного подхода Анна называет один из своих проектов турбазы в посёлке Хужир на Ольхоне:

– На первом этапе мы провели глубокое исследование туристической конъюнктуры, включая мотивацию людей, выбирающих это место для отдыха. Затем был сделан анализ участка: его ограниченная площадь не позволяла строить с большим размахом. Исходя из параметров участка – в т. ч. окружающей застройки, инфраструктуры, видовых точек на Байкал – мы приняли решение строить индивидуальные домики различных форматов с самодостаточной приватной зоной у каждого из них. Это позволило реализовать многообразные сценарии отдыха для разных категорий туристов.

Привязка к локации и истории лучше трендов

– Часто бывает так, что путешественник, побывав в нескольких местах, потом не понимает, в чем разница между базами отдыха на Алтае и на Байкале. Ведь везде использованы одни и те же трендовые приёмы. Поэтому своим заказчикам я не рекомендую «привязываться» к модным шаблонам. Во-первых, то, что в тренде, всегда будет тиражироваться. Во-вторых, это всегда привязка ко времени – такая архитектура быстро теряет актуальность. А вот то, что привязано к локации, к какой-то истории, смыслам, – безусловно, будет оригинальным и актуальным долгие годы. И архитектура в этом случае может стать одним из определяющих факторов успеха, в том числе финансового, туристического объекта, – акцентирует Анна.

Но чтобы получилась долгоиграющая история, подчёркивает эксперт, важен уровень специалиста, которого заказчик привлекает к работе над проектом, его опыт, насмотренность, понимание глубины концептуального подхода к созданию объекта.

Благоустройство территории «продает» объект

Нередко инвесторы уверены: модные фасады и комфортные номера уже гарантируют успех. А на благоустройстве территории экономят или вовсе не думают о ней.

– А я убеждена, что если люди едут на природу, они не будут просто сидеть в помещении. Тем более что у нас в регионе теплый период такой короткий. Поэтому в проекте должны быть хорошо продуманы зоны для разного вида отдыха и для разных категорий гостей. Очень важно предложить посетителям эстетику, комфорт, детали, дающие яркие впечатления, которые станут запоминающейся, «продающей» чертой, – подчеркивает Анна. – Например, в проекте отеля в Листвянке мы разработали прогулочную тропу с площадками для отдыха (скамьи, качели, фотозоны и др.) в виде арт-объектов. Мы учли видовые точки, функции и возможности каждой из площадок. Предусмотрели локации для разных сценариев: отдыха с детьми, группового отдыха.

При этом она отмечает, что эффективность вложений в идеи благоустройства также зависит от уровня специалиста. И тут тоже нельзя обойтись без тщательного подбора архитектора.

Чем меньше помещение, тем больше внимания деталям

Но даже когда кажется, все продумано и учтено, бытовая мелочь, незначительное, на первый взгляд, неудобство могут испортить все впечатление.

– Скажем, расположение держателя для туалетной бумаги может стать триггером. Из моего опыта отдыха этот элемент часто не продуман. И таких нюансов может быть много в каждой зоне, – напоминает Анна Ушарова.

Чем меньше помещение, тем более продуманной должна быть каждая деталь.

– Дизайн помещений должен не только эстетически соответствовать общей концепции, но и учитывать сценарии взаимодействия людей с пространством и между собой. И здесь важны не столько объём инвестиций и стоимость отделочных материалов, сколько проработка эргономики буквально до сантиметра. Особенно при компактном формате номеров, – уверена Анна.

Авторское сопровождение – это успех реализации проекта

Но вот концепция сложилась, архитектор продумал и разработал комплексный проект – а дальше у инвесторов нередко возникает иллюзия, будто реализовать его они могут самостоятельно. При этом упускают главное: инвестиционный успех туристического объекта зависит еще и от того, насколько точно идея проекта реализована. А это может обеспечить только авторское сопровождение.

– Стремление к экономии – понятная бизнес-позиция. Однако важно различать разумную оптимизацию и заведомо отрицательный эффект. В выборе некоторых материалов допустимы компромиссы, не влияющие на итоговое впечатление, хотя без специалиста разобраться в этом сложно. Но экономия на ключевых позициях, которая напрямую нарушает концепцию и ухудшает результат, – это зря потраченные деньги и на проект, и на строительство, – подчеркивает Анна. – Деньги, вложенные в грамотный проект, – это сэкономленные деньги! Деньги, вложенные в авторское сопровождение, – это успех проекта.

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