Как выбрать участок сейчас, чтобы не переплачивать потом?

Строительство дома – дело ответственное, а главное, недешевое. Причем до 25-30% итогового чека занимает стоимость земли – вне зависимости от сегмента рынка. Можно, конечно и сэкономить. Но нужно ли? Участок в чистом поле – с грунтовой дорогой, без сетей и социальной инфраструктуры поблизости в моменте стоит недорого. Доплачивать придется потом – деньгами, временем и нервами. А еще дешевизна земли может означать скрытые проблемы, которые к ней прилагаются. Как выбрать землю для дома, на что смотреть и о чем спрашивать, рассказал руководитель компании «ВСС Дом» (входит в ГК «Востсибстрой») Антон Кондратьев, девелопер пригородного района «Ново-Ямской».

Узнайте назначение земельного участка

Во-первых, получите выписку из Единого государственного реестра недвижимости – в ней будет указано то назначение, которое есть у участка сейчас. Идеально, если это земля под ИЖС в границах населенного пункта. В этом случае у вас будет конкретный муниципалитет, ответственный за дороги, коммунальные вопросы, будет доступ к социальной инфраструктуре: школе, почте, поликлинике.

Строительство на землях ДНТ и СНТ тоже возможно, но готовьтесь к тому, что возникнут трудности – от тарифов на электричество и до проблем с доступностью: круглогодичный общественный транспорт ходит далеко не во все садоводства.

Лесные земли (и 30 метров от них), земли сельхозназначения – категорическое табу. Не верьте тому, кто обещает «узаконить по суду», по дачной или лесной амнистии.

Во-вторых, изучите генплан развития территории: он обычно размещается на сайте муниципалитета. Из него можно узнать о перспективах развития того места, где вы планируете приобрести участок, увидеть назначения соседних земель.

Выясните ограничения и обременения

Узнайте, не проходят ли по участку сети электричества, водопровода, газа. Изучите правила землепользования и застройки на территории: в них указывается, каким может быть вид деятельности на участке, какой может быть высота дома, минимальный размер участка для возведения строения (как правило, нужно оставить три метра от границы участка до стены). Есть и пожарные ограничения: если по соседству стоит деревянный дом, то вы сможете построить свой на расстоянии не менее 15 метров от него. Мы, например, в поселке «Ново-Ямской» при продаже земельного участка сразу предоставляем будущему владельцу градостроительный план, где указано «пятно застройки» – та самая площадь на вашей земле, где можно построить дом.

В свете недавних изменений в законодательстве обязательно проверьте: не попадает ли выбранный участок в зону затопления или подтопления. Даже если он далеко от реки – пойменные луга, бывшие болота тоже зона риска.

Изучите форму и рельеф участка

Нужно оценить и сам участок. Обратите внимание на геометрию: идеально, если его форма стремится к квадрату. Участки-прямоугольники тоже отметать не стоит. А вот строительство дома на треугольном клине может оказаться сложным и дорогим.

Сделайте топосъемку, оцените перепад высот. Чем ровнее участок, тем дешевле и проще возвести на нем дом. Заросший участок тоже влечет дополнительные расходы. Часть растительности для строительства дома придется корчевать, а это недешево.

Оцените состав грунта на участке

Это позволит понять, насколько дорогим и сложным окажется фундамент дома. Например, при пучинистом грунте, чтобы нормально посадить дом, придется выкапывать грунт на глубину до 3 метров, завозить ПГС и утрамбовывать.

Посмотрите наличие техприсоединений

Нужно выяснить, где находятся точки присоединений к водопроводу и – что особенно актуально сейчас для пригорода Иркутска – сроки и точки подключения к электрическим сетям. Иначе можно построить дом и долго сидеть без света.

Идеально, если в поселке централизованные сети. Это сильно улучшает качество жизни. Например, в Ново-Ямском на каждый участок уже выделено 15 кВт электроэнергии с точкой подключения, подведено центральное водоснабжение.

Убедитесь, что с дорогами все в порядке

Если дороги уже есть – отлично, выясните, кто за них отвечает. Если нет – обязательно узнайте, планируется ли их строительство: выделена земля под них, кому они будут принадлежать, кто займется их обслуживанием.

Идеальный вариант – покупка участка в организованном поселке. Скажем, в Ново-Ямском в стоимость участка входят дорожные и инженерные сети, благоустройство, озеленение, детские и спортивные площадки, обустройство парковой территории и проектирование социальных объектов, прозрачные планы развития территории на годы вперед. Да, такой участок стоит дороже, но он уже на старте снимет с вас массу проблем, а качество жизни в этом месте будет совсем другим. И главное, такая недвижимость продолжит дорожать с течением времени.

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