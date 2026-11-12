Пять рисков для бизнеса Эксперты ФАБА – о налогах, деньгах и ошибках, которые дорого обходятся бизнесу

Предприниматель может исправно платить налоги и внезапно оказаться должником. Иметь прибыль в отчетах, но обнаружить пустые счета перед зарплатой. Эксперты Иркутского подразделения Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА) «ПлатинУМ» разобрали пять ошибок управленцев, цена которых растет с каждым днем, и объяснили, как отличить опасную схему от выгодной.

фото из архива ФАБА. Эксперты иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ» с основателем ассоциации Анастасией Лобановой (четвёртая слева)

Кто такие ФАБА

«Мы – мостик между предпринимателями и налоговым органом», – так Елена Иншева, руководитель Иркутского подразделения Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров «ПлатинУМ» (ФАБА), определяет миссию объединения. Задача специалистов – помогать бизнесу разбираться в изменениях законодательства, выстраивать грамотный учёт и находить решения в рамках закона.

Ассоциация, в которую входит Иркутское подразделение, объединяет более 200 бухгалтерских компаний, обслуживающих свыше 25 тысяч предпринимателей, и представлена в 20 регионах России. Иркутское подразделение ФАБА представлено руководителями бухгалтерских компаний, ориентированных на малый и средний бизнес. У каждой из компаний своя практика, клиенты и специализация, а вместе они образуют сообщество, где можно обсудить сложный вопрос и обратиться за экспертизой к коллегам.

Начиналось всё с общения. «Мы хотели не конкурировать, а вместе разбираться в сложных вопросах учёта и налогов», – рассказали участницы ассоциации. Со временем к этому добавилась работа с предпринимателями. Когда бизнес столкнулся с новыми правилами уплаты НДС на упрощённой системе, эксперты поехали с семинарами по городам Иркутской области. Вместо лекций они выбрали открытый разговор: отвечали на вопросы и разбирали конкретные ситуации. В октябре подразделение провело встречу о цифровом рубле, где участникам показали, как открывается счёт и как проходят переводы в реальном времени. Подразделение и дальше планирует разбирать вопросы, с которыми сталкивается бизнес.

Какие риски сегодня требуют особого внимания предпринимателей? Участницы Иркутского подразделения ФАБА назвали пять ситуаций из своей практики – от незаметных для бизнеса налоговых несоответствий до ошибок в управленческих данных и неожиданных долгов.

1. Налоговая видит больше, чем кажется

Анна Букотарь, налоговый консультант, собственник и руководитель бухгалтерского агентства БИЛЛПРОФ ГРУПП 38.

Сегодня налоговая проверка может начаться задолго до первого требования от инспекции. Информационные системы ФНС сопоставляют сведения из разных источников, находят расхождения и отмечают операции, которые выглядят рискованно.

Анна Букотарь советует предпринимателям заранее посмотреть на компанию глазами налогового контроля: проверить регистрационные данные, виды деятельности и порядок работы с электронными требованиями ФНС.

Почему налоговая может заинтересоваться компанией ещё до проверки и что стоит проверить заранее

2. Страх увидеть правду о бизнесе

Елена Иншева, руководитель бухгалтерской компании «Акцента», руководитель Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».



Иногда главный риск связан не с изменениями законодательства, а с нежеланием предпринимателя увидеть реальное положение дел. Кассовые разрывы, накопившиеся обязательства и падающая рентабельность могут быть заметны задолго до кризиса — но неприятные решения легко откладывать.

Елена Иншева объясняет, почему независимый взгляд на цифры нужен не только проблемному бизнесу и какие возможности компания может просто не замечать.

Когда бизнесу стоит посмотреть на свои цифры со стороны

3. Красивые дашборды на непроверенных данных

Мария Яковлева, финансовый директор, основатель компании «Мойфиндир».

Нейросети сделали аналитику доступной: предприниматель может самостоятельно собрать красивый дашборд с показателями бизнеса. Но если исходные данные неверны, убедительная визуализация лишь помогает быстрее принять неправильное решение.

Мария Яковлева разбирает, почему прибыль на экране ещё не означает наличие свободных денег и с чего на самом деле стоит начинать управленческую аналитику.

Что проверить до того, как доверять дашборду

4. Обходные пути вместо законных решений

Надежда Попова, руководитель компании «Бухгалтерская служба «ПрофГарант».

Когда налоговая нагрузка растёт, первая мысль предпринимателя нередко — как её обойти. Но решение, которое кажется простым, может создать гораздо больший налоговый риск.

Надежда Попова рассказывает реальный случай: предпринимательница собиралась разделить обороты между двумя ИП, а расчёты показали, что законная смена налогового режима может оказаться выгоднее.

Чем закончился расчёт и когда альтернативный налоговый режим действительно может помочь

5. Долг, которого не ждали

Ольга Субботина, руководитель агентства бухгалтерских услуг «МАГНАТ».

Предприниматель может вовремя платить налоги по бизнесу — и всё равно неожиданно обнаружить задолженность. Причина может скрываться в устройстве единого налогового счёта, где встречаются обязательства ИП и физического лица.

Ольга Субботина объясняет, откуда берутся такие долги и что может сделать бухгалтер, если проблема уже не в расчётах, а в том, что у бизнеса закончились деньги.

Откуда на ЕНС появляется неожиданный долг и что делать, если платить уже нечем



Наталья Понамарева

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