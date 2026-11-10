Пространство для роста: Как спроектировать среду, которая меняет экономику и человека?

Наталья Дикусарова, заместитель председателя правительства Иркутской области:

Мастер-план способен выйти за рамки пространственного планирования именно потому, что объединяет экономическое, социальное и территориальное развитие в один документ. Без привязки к экономической стратегии точечные благоустройства не удерживают население. Если мастер-план строится вокруг конкретных «якорей» – новых производств, образовательных кластеров, жилищных программ – и содержит измеримые целевые показатели, например, миграция, занятость, удовлетворённость средой, он становится инструментом управления, а не только планирования.

Эффективность, демографический и социальный эффект мастер-плана определяются тем, встроены ли его мероприятия в госпрограммы, инвестпрограммы градообразующих компаний и муниципальные бюджеты. В моногородах Иркутской области это особенно актуально – там, где градообразующее предприятие сжимается, мастер-план работает на привлекательность только при наличии параллельной экономической политики и рычагов (ТОСЭР, преференциальные режимы, софинансирование).

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»:

Когда мы говорим о развитии креативной экономики в регионе, всё начинается с ответа на вопрос: «Что у нас уже есть ценного? Что мы можем предложить миру? Куда мы можем развиваться?». Иркутская область – огромный регион. Чтобы эффективно развивать территорию, необходимо определить идентичность каждого района, понять, какими ресурсами он располагает.

Чтобы удержать население, чтобы сделать регион привлекательным для молодежи, необходимо создавать не только красивую и эстетичную среду. Нужен аудит территории, который структурирует то, что уже есть, и поможет найти новые точки роста. Поэтому начинать нужно с разработки мастер-планов территорий.

Если смотреть развитие под таким углом, становится понятно, что архитектура и всё, что с ней связано – планирование, проектирование, созидание – это не только про эстетику. Это фундамент для масштабирования, развития экономики и качества жизни. Основа для создания городской среды, которая поможет усилить бизнес-идеи, привлечь инвестиции, туристов и кадры.

Но у Иркутской области есть своя специфика. Многие наши территории исторически формировались вокруг крупных промышленных предприятий – металлургии, лесопереработки, энергетики. Это дало им мощный старт, но сегодня мы видим вызовы: монозависимость, отток людей, необходимость искать новые смыслы. И здесь комплексное плановое развитие открывает уникальную возможность – перейти от промышленной экономики к креативной. Когда мы проектируем пространство, мы должны думать не только о заводах и производствах, но и о том, какое место в нём займут дизайн, гастрономия, туризм, событийная индустрия, локальные бренды и социальное предпринимательство. Именно на стыке промышленного потенциала, креативной среды и грамотного мастер-плана раскрываются новые возможности территории: определят точки роста и возможные инвестиционные проекты, запланируют городскую среду, где бизнес и креатив будут чувствуют себя устойчиво и востребовано.

Руслан Хотулев, председатель Иркутской региональной организации Союза архитекторов России:

Главная задача архитектора – предвидеть потребности города и его жителей. Начиная сегодня проектировать здание, мы создаем его не для себя сегодняшних, а для людей, которыми станем через пять лет. А размышляя об изменениях пространственной организации города, должны пытаться представить, каким станет мир через двадцать лет.

Комфортная, разнообразная и адаптивная городская среда помогает привлекать и удерживать жителей, специалистов и предпринимателей. В конечном счете архитектура формирует не только облик города, но и условия, в которых возникают новые идеи, развиваются бизнесы и складываются сообщества. Удобные, продуманные здания становятся востребованными у бизнеса и горожан, которые пользуются расположенными в них сервисами. Привлекательная, знаковая архитектура становится точкой притяжения туристов, а их поток стимулирует развитие бизнеса в окружающей застройке. Универсальность и многофункциональность кварталов сокращают время на перемещения между домом, работой и повседневными сервисами, делая жизнь комфортнее. Наличие подготовленных, обеспеченных инфраструктурой участков с удобным доступом, а также близость потенциальных клиентов и сотрудников создают условия для развития бизнеса и привлечения в город новых компаний.

У архитектуры большой мультипликативный эффект. Новый объект или благоустроенное пространство привлекают людей, формируют новые потоки и сценарии поведения. Это создает спрос на дополнительные услуги и коммерческие функции, стимулирует появление новых бизнесов, а они, в свою очередь, повышают привлекательность территории. В результате первоначальные инвестиции в архитектуру и пространство могут запустить цепочку изменений, эффект от которых выходит далеко за пределы самого объекта.

Именно поэтому, на мой взгляд, главная задача архитектуры – создавать универсальную среду, способную адаптироваться к изменениям. Такая архитектура остается востребованной при смене функций, образа жизни и экономических условий, а значит, становится более устойчивой в долгосрочной перспективе.