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Налоговая видит больше, чем кажется

Сегодня налоговая проверка может начаться задолго до первого требования от инспекции. Информационные системы ФНС сопоставляют сведения из разных источников, находят расхождения и отмечают операции, которые выглядят рискованно. Раньше бизнес мог рассчитывать, что небольшие несоответствия останутся незамеченными, – сегодня такая стратегия становится всё опаснее, – предупреждает Анна Букотарь.

– Значение имеет гораздо более широкий круг сведений, чем раньше. Поэтому важно понимать, как бизнес выглядит с точки зрения налогового контроля, и устранять несоответствия заранее.

Изменился и порядок общения с ФНС: отдельные мероприятия контроля теперь могут проводиться экстерриториально. Проверять иркутского предпринимателя могут налоговики из другого региона – например, из Санкт-Петербурга, в том числе дистанционно, по видеоконференцсвязи. Поэтому особого внимания требуют электронные уведомления и требования: пропущенное сообщение легко превращается в пропущенный срок ответа.

Предпринимателю стоит проверить, соответствуют ли регистрационные данные и заявленные виды деятельности реальной работе компании, и назначить ответственного за ежедневную проверку личного кабинета налогоплательщика. Расхождения лучше устранять сразу, не дожидаясь вопросов инспекции.

Налоговая безопасность начинается не в момент проверки, а задолго до неё: чем раньше предприниматель выявит несоответствия, тем больше возможностей исправить ситуацию без лишних расходов и спешки.

Основное направление работы Анны Букотарь – налоговая безопасность и налоговая стратегия для малого и среднего бизнеса. Она помогает предпринимателям выявлять налоговые риски, выбирать обоснованную систему налогообложения и оценивать налоговые последствия управленческих решений. Особое внимание эксперт уделяет растущему бизнесу: увеличению выручки, новым направлениям деятельности и контрагентам, импорту и внешнеэкономической деятельности. Анна помогает подготовиться к взаимодействию с налоговыми органами и выстроить обоснованную позицию в спорных ситуациях. В работе Анна рассматривает налоговые вопросы в связке с бухгалтерской отчётностью, финансовыми и управленческими решениями компании.

Анна Букотарь
Собственник и руководитель
бухгалтерского агентства БИЛЛПРОФ ГРУПП 38
Аттестованный налоговый консультант
Тел.: +7 902 510-56-18  |  Telegram: Анна Букотарь

Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».

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