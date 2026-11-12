Налоговая видит больше, чем кажется

Сегодня налоговая проверка может начаться задолго до первого требования от инспекции. Информационные системы ФНС сопоставляют сведения из разных источников, находят расхождения и отмечают операции, которые выглядят рискованно. Раньше бизнес мог рассчитывать, что небольшие несоответствия останутся незамеченными, – сегодня такая стратегия становится всё опаснее, – предупреждает Анна Букотарь.
– Значение имеет гораздо более широкий круг сведений, чем раньше. Поэтому важно понимать, как бизнес выглядит с точки зрения налогового контроля, и устранять несоответствия заранее.
Изменился и порядок общения с ФНС: отдельные мероприятия контроля теперь могут проводиться экстерриториально. Проверять иркутского предпринимателя могут налоговики из другого региона – например, из Санкт-Петербурга, в том числе дистанционно, по видеоконференцсвязи. Поэтому особого внимания требуют электронные уведомления и требования: пропущенное сообщение легко превращается в пропущенный срок ответа.
Предпринимателю стоит проверить, соответствуют ли регистрационные данные и заявленные виды деятельности реальной работе компании, и назначить ответственного за ежедневную проверку личного кабинета налогоплательщика. Расхождения лучше устранять сразу, не дожидаясь вопросов инспекции.
Налоговая безопасность начинается не в момент проверки, а задолго до неё: чем раньше предприниматель выявит несоответствия, тем больше возможностей исправить ситуацию без лишних расходов и спешки.
Анна Букотарь
Собственник и руководитель
бухгалтерского агентства БИЛЛПРОФ ГРУПП 38
Аттестованный налоговый консультант
Тел.: +7 902 510-56-18 | Telegram: Анна Букотарь
Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».
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