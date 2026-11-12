Когда бизнесу стоит посмотреть на свои цифры со стороны

Можно бесконечно следить за изменениями в налоговой сфере и всё равно не понимать, что происходит в собственной компании. Иногда главное препятствие – не нехватка знаний, а психологическая неготовность взглянуть на реальные цифры, – говорит Елена Иншева.

Фото: А. Федоров

– Некоторые предприниматели боятся увидеть свои цифры. Они интуитивно понимают, что что-то идёт не так: возникают кассовые разрывы, не сходятся расчёты, накапливаются обязательства. Но прийти к специалисту и посмотреть на реальную картину – для этого нужна определённая смелость, в том числе предпринимательская.

Особенно остро это проявляется, когда меняется налоговая нагрузка. Компания продолжает работать по привычной модели, хотя её экономика уже другая. Неприятные решения откладываются в надежде, что всё выправится само, а к концу квартала выясняется, что ресурсов на накопившиеся обязательства нет.

Если налоговая нагрузка изменилась, стоит заново оценить прибыль каждого направления и пересмотреть финансовую модель, не дожидаясь долгов и кассовых разрывов. Но независимый взгляд полезен и тем, у кого всё стабильно. Например, при проверке может выясниться, что компания имеет право на пониженный тариф страховых взносов, освобождение по НДС или льготные ставки по налогу на прибыль и УСН, но не пользуется этой возможностью и несёт лишние расходы.

Поэтому рекомендую проводить аудит хотя бы раз в три года у независимых экспертов на предмет налоговой оптимизации, – говорит Елена.

Елена Иншева

Руководитель бухгалтерской компании «Акцента»

Руководитель Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ»

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Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».

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