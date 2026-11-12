Что нужно сделать в компании до автоматизации финансовой аналитики

Посмотреть на реальные показатели – только первый шаг. Нужно ещё убедиться, что цифры отражают действительность. Нейросети сделали аналитику доступной: предприниматель может самостоятельно собрать панель показателей с фильтрами и диаграммами, описав задачу обычными словами. Такой подход называют вайбкодингом. Но тут есть одно но, – предупреждает Мария Яковлева.

– Сейчас многие увлеклись вайбкодингом: создают красивые дашборды из тех данных, которые у них есть. Можно двигать тумблеры и ползунки, смотреть динамику, сравнивать показатели. Всё выглядит замечательно. Но что внутри этих цифр, мы не знаем.

Цена ошибки в исходных данных – неверное управленческое решение. Например, руководитель видит в дашборде хорошую прибыль и выводит деньги из компании, а затем выясняется, что средств не хватает даже на зарплату. Ведь прибыль и свободные деньги – не одно и то же: компания может показывать положительный финансовый результат, но деньги остаются в дебиторской задолженности или товарных запасах.

Дашборды полезны, когда в их основе корректный бухгалтерский и управленческий учёт. Тогда руководитель действительно может открыть дашборд в телефоне, увидеть актуальную картину и принять решение. Но начинать нужно не с визуализации, а с порядка в данных.

Если в компании нет финансового директора, стоит хотя бы начать с планирования: составить финансовую модель и бюджеты, определить ключевые показатели и регулярно сравнивать план с фактом. Особенно важно контролировать движение денег, дебиторскую задолженность, запасы и предстоящие платежи.

«Мойфиндир» помогает развивать бизнес через внедрение системы финансового управления: от организации учёта и получения достоверной отчётности до бюджетирования, финансового анализа и регулярной работы с показателями.

Мария Яковлева сочетает бухгалтерскую, налоговую, аудиторскую, финансовую и операционную компетенции. Погружается в процессы компании, разбирает, из чего складывается чистая прибыль, и помогает определить, какие изменения могут улучшить результат.

Если клиент готов объединить бухгалтерский и управленческий учёт в одном окне, «Мойфиндир» организует их на базе одной системы и берёт на себя бухгалтерский учёт, подготовку бухгалтерской и налоговой отчётности.

Мария Яковлева

Финансовый директор, основатель компании «Мойфиндир»

Тел.: +7 914 014-73-21 | Telegram: Мария Яковлева

Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».

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