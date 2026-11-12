Как выбрать законный вариант вместо дробления бизнеса

Когда предприниматель понимает реальную картину бизнеса, можно просчитывать разные сценарии оптимизации финансовой модели. Но первая реакция на новые налоговые требования нередко звучит иначе: как это обойти? Надежда Попова предлагает сначала посмотреть, какие законные варианты есть у бизнеса.

– Налоговый контроль становится всё более автоматизированным. Поэтому важно перестраивать само мышление: не искать обходные схемы, а разбираться, какие законные варианты есть в конкретной ситуации, – считает Надежда Попова.

Именно такой случай был в её практике. Бизнес клиентки приближался к порогу, после которого у плательщиков УСН возникает обязанность уплачивать НДС. Предпринимательница думала зарегистрировать ещё одно ИП на сына, чтобы разделить обороты. Но такое решение налоговая расценила бы как дробление бизнеса. Надежда предложила рассчитать налоговую нагрузку при переходе на другой режим.

– Мы рассмотрели автоматизированную упрощённую систему налогообложения, просчитали показатели, в том числе с учётом страховых взносов. И оказалось, что при определённых условиях этот вариант может быть выгоднее действующей схемы. АУСН подходит не всем, – подчеркивает Надежда. – Возможность применения этой системы зависит от установленных законом ограничений и особенностей бизнеса. Но пример показывает, почему налоговые решения стоит принимать на основе расчётов, а не опасений перед новыми требованиями.

«Бухгалтерская служба „ПрофГарант“» более 10 лет работает с предпринимателями разных сфер деятельности. В штате компании – более 10 специалистов, общий годовой оборот компаний на сопровождении превышает 4 млрд рублей.

Компания сопровождает клиентов при обязательном аудите, внедряет решения для управленческого учёта и помогает бизнесу в налоговых вопросах. По данным «ПрофГаранта», клиентам удалось вернуть более 2 млн рублей излишне уплаченных налогов, а в период пандемии получить 6,2 млн рублей субсидий из бюджета.

Надежда Попова

Руководитель «Бухгалтерской службы „ПрофГарант“»

Профессиональный бухгалтер, член ИПБ России

Член Палаты налоговых консультантов РФ

Эксперт телеканала РБК

Тел.: +7 983 460-04-61 | Telegram: Надежда Попова

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Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».

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