Откуда у предпринимателя может неожиданно появиться налоговая задолженность

Даже грамотная налоговая стратегия не освобождает от необходимости контролировать расчёты с бюджетом. Проблемы могут возникнуть там, где их совсем не ждут, – предупреждает Ольга Субботина.

– ИП может вовремя платить налоги по бизнесу и всё равно обнаружить задолженность, – объяснила Ольга. – Дело в устройстве единого налогового счёта (ЕНС): на нём учитываются обязательства предпринимателя не только как ИП, но и как физического лица. Я постоянно напоминаю клиентам: у вас есть не только предпринимательская деятельность, но и личные имущественные налоги. И всё это связано через единый налоговый счёт. Предприниматели иногда забывают об этом, оценивая остаток на ЕНС. В результате человек уверен, что все обязательства выполнил, а затем обнаруживает задолженность и пытается понять, откуда она взялась.

Но бывают и ситуации, когда проблема возникает не из-за ошибки в расчётах. Один из клиентов Ольги много лет исправно платил налоги, пока заказчики не начали задерживать оплату. Деньги на счетах закончились, а обязательства перед бюджетом продолжали накапливаться.

– В таком случае бухгалтеру недостаточно назвать сумму долга: нужно оценить положение компании, проверить расчёты и найти законный способ урегулирования задолженности. И именно здесь видна его ценность – когда всё ровно, кажется, что специалист нужен лишь для отчётности, а на деле от того, к кому вы обратитесь в трудный момент, зависит, сохранится ли бизнес, – говорит она.

Ольга Субботина более 19 лет работает в бухгалтерском учёте и налоговом консультировании. Агентство бухгалтерских услуг «МАГНАТ» занимается комплексным бухгалтерским сопровождением организаций, ИП и самозанятых, помогает с регистрацией бизнеса, выбором системы налогообложения и законной налоговой оптимизацией.

Отдельные направления работы – сопровождение бизнеса на маркетплейсах и в инфобизнесе, работа с Личным кабинетом налогоплательщика и единым налоговым счётом, а также консультации по налоговым вопросам для бизнеса и физических лиц.

Ольга Субботина

Руководитель агентства бухгалтерских услуг «МАГНАТ»

Заместитель руководителя Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ»

Тел.: +7 999 641-63-55 | Сайт: magnat-38.ru

Материал подготовлен в рамках проекта «Пять рисков для бизнеса» с экспертами Иркутского подразделения ФАБА «ПлатинУМ».

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