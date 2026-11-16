«Наша цель – сделать «Предмерье» выставкой с ярким именем»

Первый юбилей отметила выставка предметного дизайна, которая в этом году пятый раз традиционно прошла в Иркутске в октябре. Кроме того, она обрела своё постоянное название – «Предмерье», и дальше будет развиваться именно под этим брендом. Руководитель экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва отметила, что организатору популярного арт-события – Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров – за это время удалось кардинально изменить отношение бизнеса к локальному продукту и сделать его заметным не только в регионе, но и на западе России. О главных итогах прошедшего пятилетия Ксения рассказала в интервью нашему изданию.

Фото предоставлены организаторами выставки

«Мы изменили отношение к предметному дизайну»

Ксения, по вашему мнению, в чём заключаются главные итоги выставки предметного дизайна-2026?

– Для меня главный итог пятой выставки – изменение отношения к предметному дизайну. Мы видим интерес к нему со стороны разных отраслей и всё более конкретный запрос на локальные изделия.

Особенно важным стало участие в событии фабрик из Новосибирска и Москвы, работающих с серийным производством. Их присутствие привлекает внимание и наших производителей: появляется возможность сравнить подходы, обсудить технологии и увидеть перспективы собственных коллекций.

Фото предоставлены организаторами выставки

У выставки появилось постоянное название, с чем это связано?

– Изначально у команды Ассоциации промышленного и предметного дизайна была идея каждый год давать выставке новое название. Но со временем мы увидели минусы такого подхода: аудитории было сложнее узнавать событие, видеть его историю и воспринимать как единый, последовательно развивающийся проект.

Поэтому мы приняли решение закрепить одно название – «Предмерье», которое разработало агентство «Не дизайн». Дальше будем развивать выставку под единым брендом, накапливая его узнаваемость и репутацию. Наша цель – чтобы «Предмерье» стало заметным именем на российском рынке искусства и предметного дизайна, сохраняя связь с Сибирью и открывая её авторов и производителей всей стране.

Фото предоставлены организаторами выставки

По мнению экспертов, пять лет – тот самый рубеж, когда выставка начинает приносить отдачу. Об этом, в частности, говорил основатель московской компании Archpole Константин Лагутин. Вы уже видите эту отдачу?

– Я согласна с мыслью Константина: таким проектам необходимо время, чтобы накопить доверие и сформировать профессиональные связи. Мы провели пятую выставку и видим, как эта последовательная работа начинает давать более ощутимый результат. Нас знают, к нам обращаются, участие в проекте становится поводом для дальнейшего сотрудничества.

В следующем году планируем расширять географию участников, привлекать крупные города Сибири и Дальнего Востока. Уже с января хотим начинать подготовку местных дизайнеров и производителей: помогать дорабатывать идеи, усиливать качество предметов и доводить разработки до реализации. Важно, чтобы сотрудничество между дизайнерами и производителями продолжалось между выставками и приводило к выпуску изделий и выполнению заказов.

Фото предоставлены организаторами выставки

«Запросы появляются быстрее, чем мы успеваем их отрабатывать»

Можно ли сказать, что у наших промышленных предпринимателей растёт заинтересованность в системной кооперации с дизайнерами и появился стабильный запрос на серийное производство предметов интерьера?

– Запрос становится более предметным, но говорить о сложившейся системе серийного производства пока рано. Многие производители хотят выпускать собственные коллекции, однако не всегда готовы сделать следующие шаги: разработать образец вместе с дизайнером, представить его профессиональной аудитории, получить обратную связь.

Фото предоставлены организаторами выставки

Для многих предпринимателей этот год – сложный. Мы чувствуем это и по участию в выставке, особенно когда речь идёт о крупных предметах, требующих существенных вложений. Часть предприятий сосредоточена на текущих задачах и работает достаточно замкнуто. Это понятно, но именно сейчас сотрудничество может дать дополнительные возможности. Дизайнеру нужны технологические компетенции производства, а производителю – новые идеи и понимание потребностей заказчика.

Фото предоставлены организаторами выставки

Какое значение имеет Ассоциация промышленного и предметного дизайна для развития креативных индустрий в регионе?

– Главный показатель для меня – растущий запрос на нашу работу. За пять лет удалось сделать локальный предметный дизайн заметнее для бизнеса и расширить круг потенциальных заказчиков. Ассоциация работает с застройщиками региона, видит спрос на мебель для гостиниц и ресторанов, на малые архитектурные формы, которые придают месту индивидуальность. Сегодня разговор всё чаще переходит от знакомства с красивым предметом к конкретной задаче: что мы можем спроектировать и произвести для определённого пространства. Коллеги из западной части страны всё внимательнее смотрят в сторону Сибири: приглашают наших авторов участвовать в выставках и премиях, интересуются сотрудничеством.

Фото предоставлены организаторами выставки

Каких ресурсов сейчас не хватает, чтобы отвечать на растущий спрос?

– Мы сумели заинтересовать рынок и во многом активизировали его: запросы на креативные дизайнерские изделия появляются уже быстрее, чем мы успеваем их отрабатывать. Поэтому сейчас наша задача – объединить как можно больше мастеров, дизайнеров и предпринимателей, чтобы у растущего числа проектов были исполнители внутри региона. Нам важно развивать производственные возможности и сохранять набранный темп. Именно ради этого мы и начинали работу.

Предметный дизайн напрямую связан с экономикой: за каждым реализованным проектом стоят материалы, работа мастерских и предприятий, загрузка специалистов. Поэтому для нас принципиально, чтобы интерес к локальному дизайну превращался в заказы региональным производителям.