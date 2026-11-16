6 граней «Предмерья»: от инициативы до крупного арт-события

«Пятая выставка предметного дизайна получилась особенно насыщенной: она выросла из инициативы, объединяющей отдельных авторов, в крупное событие, вокруг которого складывается профессиональная среда», – отметила председатель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Зульфия Даева. Нашему изданию она рассказала об основных отличиях экспозиции-2026 от предыдущих выставок.

Масштаб и состав: подтверждение зрелости проекта

В этом году на выставке было представлено – более 150 предметов дизайна от 27 авторов и производителей, значительно расширено присутствие партнёров и реализована полноценная образовательная программа с участием коллег из других российских городов.

– За четыре дня выставку посетили более двух тысяч человек, и эти цифры подтверждают зрелость нашего проекта, – подчеркнула Зульфия.

Постоянное имя: пространство для творчества

Проект обрёл название – «Предмерье», которое останется с ним в будущем. По мнению Зульфии, в нём есть и прямая отсылка к предметному дизайну, и некоторая загадочность. Оно не ограничивает организаторов конкретными материалами, направлениями или форматами, а, наоборот, оставляет пространство для творчества и новых интерпретаций.

– «Предмерье» – это целый мир предметов, идей, форм и смыслов. Мир, который создают наши дизайнеры, художники и производители. Авторство названия принадлежит Игорю Малкину – формулировка получилась точной и обладает собственным характером, – прокомментировала Зульфия.

Партнёрская зона: полноценная часть концепции события

Одним из ключевых достижений стала партнёрская зона, которая получилась по-настоящему красивой, насыщенной и выразительной. Партнёры представили свои материалы, продукцию и решения, благодаря чему выставочное пространство стало значительно интереснее и разнообразнее.

– Для меня особенно важно, что партнёры не просто присутствовали на выставке, а стали полноценной частью её концепции. Их участие позволило показать, что предметный дизайн, производство, технологии и интерьерная индустрия связаны как единая креативная система, – поделилась председатель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров.

Фото предоставлены организаторами выставки

Лекторий: поддержка и профессиональная солидарность

В этом году частью выставки стала полноценная образовательная программа, которая состоялась благодаря профессиональной солидарности: на выставке СКАН в Красноярске иркутские дизайнеры познакомились с коллегами из Москвы и Новосибирска, рассказали им об Ассоциации и о том, что они делают для развития предметного дизайна в Иркутске.

– И они откликнулись. Более того, сами согласились приехать к нам совершенно безвозмездно – прочитать лекции, поделиться кейсами, представить собственные предметы. Это не коммерческое партнёрство, коллеги просто захотели поддержать нашу инициативу, и для меня это невероятно ценно, – рассказала Зульфия.

Обратная связь подтвердила точность выбора: посетители выставки отмечали содержательность и редкий сегодня уровень дискуссии.

Фото предоставлены организаторами выставки

Дизайнерские решения: лёгкость и спокойствие

В этом году, по словам Зульфии, представленные на выставке работы отличала удивительная общность настроения. Было очень много светлых предметов в белых и мягких серо-голубых оттенках, много стекла, прозрачных, лёгких, почти невесомых форм. Вся экспозиция получилась очень воздушной, что отражало внутреннее состояние и настроение авторов.

– У меня иногда возникает ощущение, что существует какой-то особенный эфир для творческих людей, из которого они одновременно черпают вдохновение. Ведь многие авторы работают независимо друг от друга, но в какой-то момент начинают обращаться к удивительно похожим темам и образам. Было представлено много декоративных объектов, у которых нет задачи решать какую-то практическую проблему. Их предназначение – радовать людей, вызывать эмоции, украшать интерьер. Наверное, именно этим мне и запомнится пятое «Предмерье»: удивительным сочетанием лёгкости, спокойствия, внутренней глубины и ярких авторских высказываний, – поделилась эмоциями Зульфия.

Тенденции: важны не деньги, а люди

Как отметили организаторы, конечно, не всё задуманное удалось реализовать, поскольку существуют финансовые и организационные ограничения, и многие идеи пока остаются в планах.

– Организация выставки – всегда непростой процесс, особенно когда с каждым разом хочется поднимать планку всё выше. Но «Предмерье» показало, что для развития индустрии важны не только деньги и инфраструктура. Не менее важны люди, которые готовы делиться знаниями, опытом и возможностями. Именно это – главный капитал и главный результат пятой выставки предметного дизайна, – считает куратор выставки Зульфия Даева.

Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области:

– Важно, что выставка предметного дизайна собирает дизайнеров, которые работают в Иркутской области, и уже стала хорошей региональной традицией. Ценность этого события, на мой взгляд, как раз и заключается в том, что каждый представленный здесь предмет наполнен исторической культурной памятью, особенностями нашей среды и удивительной природы. При этом все дизайнерские предметы достойны выставок самого высокого уровня – и московских, и международных, что говорит и о профессионализме, талантах, индивидуальности и творческой смелости наших дизайнеров.