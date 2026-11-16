«Выставка – возможность показать свои достижения»

Основатель и руководитель группы компаний «Анатомия дома» Алексей Ревенок – постоянный партнёр всех выставок предметного дизайна. В этом году компания впервые за пять лет участвовала в «Предмерье» также как производитель – вместе с дизайнером Анной Сидоровой они представляли деревянное панно с ручной вышивкой, для которого специалисты «Анатомии дома» изготовили основу.

Алексей Ревенок. Фото предоставлены организаторами выставки

– Я давно планировал показать возможности компании как производителя эксклюзивных предметов, но не хотел делать для выставки классическую мебель, потому что я её делаю уже 20 лет.

Мне было интересно получить другой опыт, и это абсолютно удалось: у меня появились новые идеи для дальнейшего сотрудничества, которые мы уже обсуждаем с Анной, – рассказал нашему изданию Алексей Ревенок.

Кроме этого, Алексей вместе с партнёрами представлял на выставке современные решения для создания пространства нового поколения как для жизни, так и для бизнеса. В частности, большой интерес вызвали автоматизированные перголы, которые можно использовать и как летние кафе в сфере HoReCa, и как беседки в сфере ИЖС. Первая такая пергола из пяти сегментов общей площадью 120 кв. м уже смонтирована для ресторана Аркадия Новикова «Сыроварня», который открывается в Иркутске.

ГК «Анатомия дома» объединяет профессионалов разных направлений: дизайнеров, архитекторов, строителей, специалистов по инфраструктурным решений, производителей мебели, поставщиков материалов, бытовой техники. Цель такого объединения – предоставить клиенту полный сервис в одном месте, чтобы человек поставил задачу и получил готовый продукт.

Поэтому такие события, как выставки предметного дизайна, по словам Алексея, дают компании прекрасную возможность показать свои достижения, заявить об услугах широкой аудитории, расширить клиентскую базу, познакомиться с новыми участниками рынка.