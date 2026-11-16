«Мероприятие объединяет под одной крышей много талантливых личностей»

Художник интерьерных работ Алёна Райникова работает с разными материалами и в различных техниках: это может быть акрил, акриловые краски, эпоксидная смола, зеркало, глина.

Тактильные материалы, которые можно потрогать, полепить, задать определённую форму, – её творческая любовь. Декоративные интерьерные панно и картины, которые она делает, – это исключительно результат её креативного мышления.

Несмотря на то, что Алёна много лет занимается творчеством в разных направлениях, конкретно в интерьерном дизайне она работает четыре года. В «Предмерье» она также участвовала первый раз, хотя у неё есть опыт участия в различных выставочных проектах.

– Мне очень нравится формат этой выставки, предметы, которые представлены в экспозиции. Если сравнивать с другими подобными мероприятиями, которые проводились в Иркутске, именно эта экспозиция – более предметная, детальная, специализированная, и это в первую очередь заслуга Ассоциации промышленного и предметного дизайна, – поделилась своими впечатлениями Алёна.

Кроме этого, она отметила, что мероприятие объединяет под одной крышей очень много талантливых творческих личностей, пообщавшись с которыми, можно напитаться разными идеями. По словам дизайнера, уже на второй день работы выставки она обсуждала с коллегами новые коллаборации и проекты, которые можно реализовать и представить на следующей выставке предметного дизайна. В частности, у Алёны уже появились задумки, как можно доработать какие-то идеи с учётом увиденного в экспозиции: например, соединив её творчество с технологиями вторичной переработки стекла.

– Для меня эта выставка – хорошее продвижение, возможность показать себя и увидеть, что делают другие мастера. Мои работы были интересны посетителям, это вдохновляет на дальнейшее творчество, и я обязательно буду участвовать в следующей выставке предметного дизайна «Предмерье», – подытожила Алёна Райникова.