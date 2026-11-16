«Выставка – это стимул к развитию»

Как соединить, казалось бы, несовместимые вещи, например, традиционную ручную вышивку и дерево? Уникальный ответ на этот вопрос нашла Анна Сидорова – дизайнер интерьера и автор бренда АСидора «Мебель с вышитой душой». На выставке «Предмерье» её панно «Перепутье», вышитое на деревянном «полотне», собрало немало восторженных откликов гостей мероприятия.

– Поскольку мне всегда нравилось создавать что-то руками – вязать, вышивать, – я подумала: почему бы не использовать в своём творчестве то, что для современного человека уже не столь ценно, как раньше, например, вышивку, и не вдохнуть в неё новую жизнь? – поделилась Анна с нашим изданием.

Так родились её дизайнерские работы, в которых она соединяет привычное – вышивку в славянском стиле – и непривычное – деревянные панели вместо тканевой основы. В творческом портфеле Анны – предметы мебели и панно с эксклюзивной вышивкой.

В этом году на выставке предметного дизайна Анна в третий раз представляла свои работы, выполненные совместно с мебельной компанией «Фэнтази». Она уверена, что участие в таких мероприятиях не только стимулирует реализовывать новые идеи, которые всегда есть в голове у дизайнера, но и дисциплинирует – «подстёгивает» к определённому сроку воплотить идею в жизнь.

Кроме этого, каждому творческому человеку нужно признание его труда. Когда он показывает работы публике, то получает обратную связь, и это тоже вдохновляет и заряжает энергией на дальнейшее развитие. В частности, Анна уже обсуждает вопросы сотрудничества с компанией «Анатомия дома».

– Участие в выставках – это необходимость для художника, потому что если он не выходит в люди, то просто застаивается. Он не видит, что делают другие, и у него нет насмотренности, нет понимания новых тенденций в искусстве и перспектив, которые могут усилить его творчество, – прокомментировала Анна Сидорова.