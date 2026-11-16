«Арт Плэй – функциональный дизайн предметов под образ жизни»

Интерьерная компания Арт Плэй, присутствующая на рынке с 2008 года, – опытный экспонент и постоянный участник выставок предметного дизайна. Как отметила её основатель Елена Кекшина, компания легко интегрировалась в это событие, поскольку создание авторских функциональных предметов дизайна, в том числе не имеющих аналогов, – необходимая творческая практика.

– Наши повседневные бизнес-процессы в основном касаются строек, отделок, замеров, чертежей, то есть типовых действий и итераций, и могут привести к выгоранию. Поэтому выставки помогают нам реализовываться творчески, оставаться востребованными и предлагать людям то, чем мы сами пользуемся.

Например, на выставке предметного дизайна-2025 Елена представляла авторские светильники для хамама, которых нет на рынке и которые она планирует запустить в серийное производство. В этом году Елена собрала команду из девяти дизайнеров, создавших очень необычную коллекцию настольных арт-объектов – тотемов для медитации из натуральных камней и минералов. На выставке «Предмерье» было представлено 15 арт-объектов, в которые каждый автор заложил определённую философию.

– Сейчас это очень популярная жизненная тема: мы сами пользуемся медитативными практиками, а также наши клиенты, партнёры, бизнесмены, достигшие определённого уровня в своём деле. Когда необходимо найти баланс или сконцентрироваться для поиска решения внутри себя, всегда можно обратиться к динамическим скульптурам для медитации. Эти предметы помогают создать особую атмосферу созерцания, переключить внимание с аналитического мышления на сенсорное восприятие, – прокомментировала Елена.

Гости «Предмерья» оценили представленные арт-объекты, многие из них были приобретены ещё во время работы выставки. По словам Елены, особый интерес вызвали кошелёк из нефрита, сердце и ящерица.

Елизавета Яковлева, заместитель министра по молодёжной политике Иркутской области:

– Выставка «Предмерье» из локальной инициативы переросла в большое межрегиональное событие. Причём это не просто выставка предметов интерьера, а площадка для открытого диалога, где дизайнеры, эксперты и производители общаются между собой и находят для себя что-то новое и полезное. Важно, что в экспозиции представлены работы молодых авторов, которые находят здесь наставников и единомышленников в сфере креативных индустрий.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес» Иркутской области:

– Наши предметные дизайнеры создают работы уровня, достойного не только федеральных, но и мировых площадок. Поэтому в рамках поддержки Креативных индустрий совместно с Ассоциацией промышленного и предметного дизайна мы планируем развивать межрегиональное и международное сотрудничество. В планах проработка нескольких бизнес-миссий в разных городах России и за рубежом. Такие мероприятия могут стать основой для ярких и интересных глобальных проектов.

Кроме этого, хотелось бы, чтобы наша индустрия гостеприимства понимала необходимость встраивания в свои объекты предметов интерьера от локальных мастеров. Для гостей региона это будет уникальной возможностью погружаться в местную историю, самобытную культуру и духовные ценности.