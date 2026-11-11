Иван Ильичев: «Мы создаём новый стандарт загородной жизни»

Один из крупнейших игроков строительного рынка Иркутской области – ГК «ВостСибСтрой» – серьёзно заявил о себе в сегменте индивидуального строительства. Год назад девелопер приступил к реализации пригородного района «Ново-Ямской», поставив перед собой амбициозную цель – задать новый стандарт качества для ИЖС. Зачем крупной компании этот рынок и какую планку задает проект, рассказал генеральный директор ЗАО «УК ВостСибСтрой» Иван Ильичев.

Как отметил Иван, региональный рынок ИЖС исторически полон рисков, поэтому немногие девелоперы выходят на него с крупными проектами. Однако сегмент МКД в Иркутске сжимается, тогда как спрос на загородное жильё стабильно растёт, а государство его поддерживает – семейная ипотека на ИЖС под 6% сохранилась.

– Мы видим этот тренд и считаем направление ИЖС перспективным. И несмотря на то, что оно составляет конкуренцию городскому жилью, в том числе и нашим объектам, нам, как девелоперу, важно присутствовать на этом рынке, – пояснил Иван Ильичев.

Поэтому в структуре ГК «ВостСибСтрой» было создано специальное подразделение «ВСС Дом», которое возглавил Антон Кондратьев, имеющий большой опыт в реализации проектов в сегменте ИЖС.

В прошлом году «ВСС Дом» стартовал с амбициозным проектом «Ново-Ямской». На площади более 60 гектаров по договору комплексного развития территории с ДОМ.РФ планируется возвести целый малоэтажный район с полноценной инженерной инфраструктурой и социальными объектами.

– Мы изучали опыт других регионов, когда начали планировать «Ново-Ямской», и оказалось, что аналогичных проектов не так много – в основном на рынке представлена смешанная застройка без единой концепции. «Ново-Ямской» – один из первых проектов организованных поселков такого масштаба, – прокомментировал Иван. – Уверен, что наш подход задаст новую планку и для других девелоперов, и для небольших подрядчиков, которых мы привлекаем в наш проект.

Кроме того, такие проекты, как «Ново-Ямской» – это путь к цивилизованному рынку ИЖС. Пока на нем немало историй, когда неизвестные компании строят некачественные, промерзающие зимой дома, получают деньги и исчезают.

– Мы работаем иначе: строим поселок на земле ДОМ.РФ, которую компания получила в аренду на 12 лет. Все наши обязательства прописаны в договоре с госкорпорацией и зафиксированы в проекте планировки. Государство контролирует нас очень жестко: мы ежеквартально отчитываемся, со стройплощадки идет видеотрансляция. За четыре месяца нас проверила и прокуратура со строительным экспертом – замечаний не нашла. Залогом того, что проект будет реализован полностью, остается и более чем 30-летняя репутация компании «ВостСибСтрой», – подчеркнул Иван Ильичев.

Темпы строительства действительно впечатляют.

– Признаюсь: со старта сезона я не был на этой площадке месяца четыре. А когда приехал, увидел уже больше пятидесяти готовых домов (и практически все они обрели хозяев), отсыпанные дороги, бордюры, асфальт. Я опытный строитель – и был удивлен подобной динамикой, – поделился Иван. – «Ново-Ямской» мне нравится еще и самим местом. Оно очень солнечное: территория открытая, гор и высокого леса рядом нет, солнца много. И кажется, что место родное.

Кстати, девелопер готов масштабировать опыт – и уже не только в Иркутской области: интерес к таким проектам есть в Забайкальском крае, в Бурятии, в перспективе – в Красноярском крае.

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