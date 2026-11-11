День соседа в «Ново-Ямском» Новая традиция загородной жизни от «ВСС Дом»

Какой может быть современная комфортная загородная жизнь? Компания «ВСС Дом» ответила на этот вопрос, организовав праздник «День соседа» в пригородном районе «Ново-Ямской». Что увидели гости праздника, читайте в нашем материале.

Дом 120 м² с участком по цене однокомнатной квартиры

Как рассказал Газете Дело руководитель «ВСС Дом» Антон Кондратьев, «День соседа» был задуман, чтобы познакомить с проектом «Ново-Ямской» тех, кто мечтает переехать за город, показать им дома, построенные из разных материалов и по разным технологиям – из дерева, кирпича, газобетона и железобетонных конструкций. Гости могли погулять по территории, поговорить с застройщиками, оценить качество строительства и отделки, «примерить» на себя планировку и выбрать подходящий вариант.

Дома в «Ново-Ямском» по цене могут смело конкурировать с городскими квартирами. Например, здесь можно купить дом площадью 120 кв. м с отличной планировкой, включающей кухню-гостиную, три спальни, два санузла, террасу, и с земельным участком от 6 до 10 соток за 10-12 млн руб., что сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры в новостройке в Октябрьском округе Иркутска.

– В первой очереди поселка предусмотрено 140 домов. Более 50 из них уже построены за четыре месяца первого строительного сезона. Кроме того, первые жильцы уже прошли процедуру оформления земельного участка от ДОМ.РФ в свою собственность. Многие дома продаются готовыми, в том числе и в чистовой отделке. Остальные строятся для покупателей по индивидуальным проектам подрядчиками, аккредитованными «ВСС Дом» для «Ново-Ямского», – рассказал Антон. – На сегодня продано 70% всех лотов первой очереди. А многие покупатели готовятся встретить здесь Новый год.

Всего очередей строительства будет четыре. Каждая из них – по сути, отдельный закрытый квартал со своими дорогами, сетями, благоустройством и общественным пространством. Продажи следующей очереди откроют только после того, как закончат предыдущую, – чтобы первые жители не жили «на стройке».

Единый стиль и эстетика окружающей среды

Главная идея проекта, по словам Антона Кондратьева, – взять лучшее из загородных поселков бизнес-класса и за счет масштаба реализовать в комфорт-классе.

В первой очереди «Ново-Ямского» уже проложен централизованный водопровод, построены дороги, полностью готовы электросети. Все кабели, в том числе оптоволоконные, убраны под землю – столбы не портят пейзаж.

– Мы хотим показать людям, что это базовые решения для любого современного организованного поселка, и соглашаться на меньшее уже не стоит, – подчеркнул руководитель «ВСС Дом».

Ещё одно важное отличие «Ново-Ямского» – единая архитектурная концепция. Первая готовая улица демонстрирует, каким будет весь поселок: асфальтированные дороги, тротуары, заборы в едином стиле и аккуратные дома.

Как отметил Антон, команда «ВСС Дом» достаточно жёстко сохраняет свою концепцию, потому что верит в её правильность.

– Мы адаптируем под неё все проекты подрядчиков, которые работают с нами. В итоге дома быстрее находят своего покупателя, а наши рекомендации затем нередко ложатся в основу их типовых проектов, – рассказал Антон.

Довольные жители – лучшая реклама

После завершения первой очереди девелопер передаст ее в ведение управляющей компании. Поэтому все решения по благоустройству заранее согласовываются с ней – это позволит оптимизировать стоимость услуг УК для будущих жителей. – Вся работа команды «ВСС Дом» строится вокруг клиента и его потребностей, потому довольные жители наших посёлков – это лучшая реклама будущих проектов компании. Положительные отзывы людей и наша репутация позволят нам развиваться и идти дальше как девелоперам в сфере организованного ИЖС, – подчеркнул Антон Кондратьев.

Масштаб интереса к проекту впечатлил всех

А возвращаясь к празднику, «День соседа» наглядно продемонстрировал интерес иркутян к проекту «Ново-Ямской». По словам Антона, более 500 человек приехали познакомиться с новым форматом загородной жизни, что превзошло все ожидания организаторов.

– Наша команда видит свою главную миссию в том, чтобы помочь людям переехать за город. Это ответственный шаг, и нужно не только рассказывать о преимуществах загорода, но и показывать их. Поэтому мы задумали «День соседа» как ежегодный праздник, и в следующем году сделаем его ещё более масштабным – привлечём партнёров, которые занимаются не только строительством, но и отделкой, дизайном, ландшафтом, освещением, – прокомментировал Антон Кондратьев.

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