Сергей Кладов: «Не просто новые дома, а комфортная среда»

Новые кварталы, школы и садики в шаговой доступности, зеленые зоны и общественные пространства вместо аварийной застройки и полузаброшенных территорий. Это – цель проектов комплексного развития территорий. На сегодня в Иркутске таких проектов 10, и это не предел. Что такое КРТ и каковы особенности применения этого механизма в нашем городе, рассказал Сергей Кладов, вице-мэр Иркутска.

Что такое КРТ?

Комплексное развитие территории (КРТ) – это правовой механизм, с помощью которого мы можем качественно обновлять городскую застройку сразу целыми кварталами. Не просто строить новые дома, а создавать комфортную среду: с жилыми комплексами, социальными объектами, благоустроенными общественными пространствами.

Появился этот инструмент сравнительно недавно – в 2020 году, первые договоры мы заключили в 2024-м. Однако в целом такой подход Иркутску знаком: здесь успешно реализовано больше десятка проектов развития застроенных территорий (РЗТ). Отличие проектов КРТ в том, что они дают больше возможностей, например могут охватывать не только жилую застройку, но и бывшие промзоны, а обязательства девелоперов по ним шире.

В отличие от точечной застройки, при которой девелопер не вкладывается ни в социальную инфраструктуру, ни в окружающее пространство, при КРТ застройщик несет обязательства по комплексному изменению территории: расселяет ветхие дома, проектирует социальные объекты.

Как этот механизм работает?

Городская администрация определяет участок, прописывает обязательства застройщика – в Иркутске это может быть и расселение ветхого и аварийного жилья, и передача части освобожденных земельных участков под строительство социальных объектов, и благоустройство территории и зеленых зон, проектирование таких объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Право реализовать проект КРТ застройщик получает на торгах. А далее исполняет свои обязательства в определенные договором сроки.

По какому принципу формируются такие участки?

Наверное, можно было бы исходить из формирования значительных по площади незастроенных территорий, но, к сожалению, в Иркутске, с одной стороны дефицит свободных земель, а с другой, по-прежнему сохраняется большое количество ветхого и аварийного жилья, часть людей вынуждены проживать в частично благоустроенном и неблагоустроенном фонде. Поэтому наша основная задача – максимально включить дома, подлежащие расселению, в границы КРТ. Мы создали интерактивную карту, куда нанесли всё ветхое и аварийное жильё, объекты культурного наследия и другие значимые точки, и при формировании участков опираемся на нее.

Расселение в рамках механизма КРТ позволяет не только решить проблему проживания граждан в аварийном фонде, но и позволяет высвободить бюджетные средства для других целей. Суммарный экономический эффект для бюджетов всех уровней по исполненным договорам РЗТ и всем планируемым договорам КРТ предварительно превысит 5 млрд рублей до 2033 года.

Сколько это в квартирах?

Мы считаем не квартиры, а переселенные семьи. Потому что по правилам КРТ жители домов, которые идут под снос, могут выбирать: получить новое жилье или материальную компенсацию. Всего же в рамках заключенных договоров КРТ – их на сегодня девять плюс один договор заключен по предложению правообладателя – переселиться смогут более 1000 семей. А городская администрация продолжает формировать и выставлять на торги новые площадки. В целом в Иркутске на сегодня определено 15 перспективных площадок с общим градостроительным потенциалом порядка миллиона квадратных метров.