Иркутск, пожалуй, первый муниципалитет в Сибири, где начали использовать эксклюзивный подход – регенерацию исторического центра. При этом сохраняется уникальная архитектура, но здания получают новую жизнь. Как это удается городу, рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.





– Ярким примером стал 130-й квартал, который создали к 350-летию города. Проект охватил не одно здание, а целый район старой застройки в центре Иркутска. При его реализации жителей переселили, часть строений, не имеющих статус ОКН, снесли, другие отреставрировали, некоторые перенесли с соседних улиц, некоторые воссоздали заново. Сегодня квартал – визитная карточка регионального центра. Здесь проводятся концерты, фестивали, ярмарки и другие культурные мероприятия. Через него ежегодно проходит огромный поток людей.

С 2012 года в столице Прибайкалья работает Агентство развития памятников Иркутска, которое ищет инвесторов для восстановления ОКН (объектов культурного наследия). На сегодня почти 30 зданий уже получили вторую жизнь без затрат из бюджета, на разных этапах обновления ещё 10.

Историческая и культурная идентичность (или аутентичность) города работает как экономический ресурс. Туристический поток в Иркутск в 2025-м вырос на 9% к предыдущему году и составил почти 670 тыс. человек. В первом полугодии 2026 года от туристического налога в бюджет города поступили 27 млн рублей. За этими цифрами стоит главное: историческая среда способна создавать рабочие места, увеличивать предпринимательскую активность и туристический поток. А самое важное – люди, наши иркутяне, которые хотят и делают всё возможное для развития города.

Это, по сути, креативная экономика. Для нас это не абстрактный термин, а конкретные локальные продукты, ремёсла, культурные маршруты, предпринимательские инициативы и новые функции исторических объектов.

Безусловно, есть необходимость в том, чтобы на законодательном уровне рассмотреть возможность расширения полномочий муниципалитетов по поддержке креативных индустрий, предусмотреть пониженный уровень софинансирования или приоритетный доступ к федеральным программам историческим поселениям.

Также нужны дополнительные механизмы стимулирования инвесторов для реставрации и содержания деревянных домов – объектов культурного наследия. Например, создание отдельной программы для внеочередного расселения и восстановления аварийных объектов культурного наследия за счёт средств Фонда развития территорий. Это позволит сокращать время ожидания на переселение для жителей ОКН, быстрее находить инвесторов в их реновацию и не допускать дальнейшего разрушения (ветшания) зданий.