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КРТ: Кто перестроит Иркутск?
«Для нас это возможность создать по-настоящему современное пространство для жизни»
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«Для нас это возможность создать по-настоящему современное пространство для жизни»

Евгений Цапаев, генеральный директор СЗ СК «Все свои», КРТ в Правобережном округе Иркутска в границах улиц Зимней, Сарафановской, Тулунской, Баррикад:

— Договор КРТ мы подписали год назад, в октябре 2025 года. На сегодня это, насколько мне известно, самый крупный проект комплексного развития территории в Иркутске. Площадь участка — примерно 126 тыс. м², градостроительный потенциал — более 230 тыс. м². Нам предстоит расселить 72 двухэтажных дома — аварийный жилой фонд и так называемые «критериальные» дома, проще говоря, здания в предаварийном состоянии. По нашим подсчётам, новое жильё получат более 1000 семей, которые сегодня проживают в этих домах.

Кроме того, летом 2029 года мы должны передать городской администрации земельный участок под строительство большой школы на 1235 мест. А весь объём жилого строительства по КРТ и всё благоустройство мы согласно договору должны завершить к концу июня 2033 года.

Безусловно, это очень амбициозный, объёмный проект, требующий серьёзных человеческих и финансовых ресурсов. Масштабное переселение в новое жильё из ветхого и аварийного жилья делает его социально ориентированным. Но земельное и градостроительное законодательство подталкивает и муниципалитет, и компании идти именно по такому пути сотрудничества.

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При этом город получает прозрачного застройщика с проработанным проектом, в котором учитываются интересы не только бизнеса, но и горожан, с понятными сроками реализации. А девелоперы получают земельный участок, обеспеченный коммуникациями (напомню, что на ул. Баррикад был проложен не только тепловой луч, но и проведена реконструкция магистрального водопровода и канализационного коллектора).

Для нашей компании это возможность преобразить значительную часть Иркутска, создать комфортную среду для жизни, где гармонично сочетаются спорт, социальная инфраструктура и культура. Мы также рассматриваем возможность благоустроить прилегающие к нашему участку территории — там, где сейчас располагается зелёная зона микрорайона. Мы действуем в полном соответствии с нашей миссией — создавать вместе современное пространство для жизни, опираясь на традиционные ценности и укрепляя уверенность в завтрашнем дне. Реализация этого масштабного проекта КРТ напрямую отражает наши ключевые ценности: мы берём на себя ответственность за судьбу сотен семей и облик города.


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