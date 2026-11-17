Агентство развития памятников Иркутска было создано в 2012 году и с тех пор вернуло к жизни почти три десятка памятников истории и архитектуры. Этот опыт изучают и пытаются перенимать другие старинные города России. Мы расспросили Петра Елизарова, генерального директора АРПИ, как устроена работа с инвесторами и что может подогреть интерес к старинным домам.

Фото: А. Федоров

Сколько зданий получили вторую жизнь благодаря АРПИ?

За почти 14 лет работы Агентства с нашей помощью было восстановлено 29 объектов культурного наследия – это те, которые уже введены в эксплуатацию; в большинстве случаев там уже ведётся хозяйственная деятельность.

В процессе восстановления – ещё 11 объектов. Причём по факту это 13 зданий, так как объекты по ул. Кожова, 28 и ул. Грязнова, 34 являются ансамблями из двух зданий. Все они находятся на разных стадиях: по каким-то только заключены договоры, а где-то кипит работа на площадке.

Ещё 12 памятников ждут своих инвесторов.

АРПИ восстанавливает здания за свой счёт?

Три дома получили вторую жизнь за счёт собственных средств АРПИ – это дома по адресам: ул. Байкальская, 25 и 27, а также здание в Черемховском переулке, где сейчас находится офис АРПИ. В какой-то момент стало понятно, что организации, которая занимается восстановлением памятников архитектуры, офис в объекте культурного наследия жизненно необходим. Это лучшая форма самопрезентации, живое портфолио. Такой объект работает как маркетинговый инструмент: потенциальный инвестор, приходя на встречу, понимает, что можно не просто сохранить, но и грамотно адаптировать историческое пространство под современные нужды. Поэтому нередко потенциальные инвесторы после переговоров заявляют: «О, я хочу офис, как у вас!»

Как это работает?

Администрация Иркутска расселяет дом по программе ветхого и аварийного жилья, становится собственником объекта и в дальнейшем передаёт его в собственность АРПИ в качестве оплаты дополнительного выпуска акций. Мы выставляем дом на торги. Если находится инвестор – а это происходит, к сожалению, не всегда с первого раза, – мы заключаем с ним договор купли-продажи под отлагательным условием. В качестве отлагательного условия мы устанавливаем обязательство инвестора по восстановлению объекта культурного наследия.

Фото: АРПИ

Инвестиции в объекты культурного наследия считаются уделом отчаянных энтузиастов. В представлении большинства это непроходимый квест в государственных структурах.

Страх перед государственной машиной и бумажной волокитой останавливает многих перспективных инвесторов ещё до того, как они найдут подходящий объект. Мы же полностью забираем на себя всю административную работу: от сбора исходно-разрешительной документации до ввода объекта в эксплуатацию. В этом и плюс работы с АРПИ: инвестору не нужно бегать по инстанциям, по факту ему нужно лишь нести расходы на осуществление мероприятий по восстановлению объекта.

Много ли желающих восстановить памятник?

На самом деле пока не очень много.

Во-первых, это дорогое удовольствие. Памятники – не только наше славное прошлое, но и колоссальная финансовая нагрузка в настоящем и в обозримом будущем. Их восстановление требует многомиллионных вложений. Привлечение банковского капитала в этом свете кажется логичным выходом. Например, сейчас действует программа поддержки восстановления ОКН, по которой можно получить кредит на эти цели по льготной ставке 9%. А если объект приспосабливают под гостиницу, то и под 6%. Однако на практике программа «буксует». С одной стороны, действуют жёсткие требования кредитных организаций, с другой – хрупкая экономика и юридический статус самого памятника. Но мы находимся в тесном взаимодействии с банками – участниками программы и всё-таки пытаемся найти баланс между рисками и спасением памятников архитектуры.

Во-вторых, инвесторов смущает ситуация с технологическими подключениями. Тут есть три проблемы. Первая – стоимость технологического присоединения к сетям. Вторая – отсутствие в принципе возможности подключения. Например, получить техусловия на присоединение к сетям теплоснабжения в центре города практически невозможно. Это порождает третью проблему – эксплуатационные издержки, так как отапливать дом электричеством по коммерческому тарифу весьма дорого.

А поскольку большинство ОКН в Иркутске небольшие, то интересуют они в основном малый и средний бизнес, которому сейчас в массе своей не до реставрации. Живём-то не в простые времена.

Как подогреть интерес инвесторов к этим объектам?

Нужно перевести язык сохранения истории на язык финансовой выгоды. При удачном «переводе» нам не надо будет искать желающих – они сами найдутся, ещё и будут конкурировать между собой. Поэтому помимо снятия регуляторных барьеров и решения проблем с подключениями необходимы финансовые стимулы.

Фото: АРПИ

На сегодняшний день федеральный центр работает в этом направлении. Например, субсидирование процентной ставки как раз применяется в рамках программы льготного кредитования на восстановление объектов культурного наследия, о которой мы говорили ранее. Кроме того, на федеральном уровне рассматривается возможность выделения субсидий на возмещение затрат, понесённых инвесторами на технологическое присоединение, в размере до 15 миллионов рублей.

На муниципальном уровне Иркутск освобождает инвесторов от земельного налога на время восстановления объекта культурного наследия (но не более трёх налоговых периодов). Хорошо бы предусмотреть и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в части стоимости реставрационных работ, и льготный тариф на электроэнергию для ОКН.

Мы только в начале пути по улучшению инвестиционного климата в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Есть ли у вас любимый проект?

Каждый проект в процессе работы становится любимым – столько сил и времени в него вкладываешь. Но я бы выделил, наверное, Курбатовские бани. Во-первых, это, наверное, самый крупный объект, с которым мы работали, – для таких найти инвестора непросто. А во-вторых, большинство собственников ОКН на старте не знают, под что приспособить здание, – действуют по принципу: «Сейчас сделаем, а там посмотрим». А здесь инвестор с самого начала задался целью приспособить памятник под гостиницу со спа-комплексом. Тем самым он не только физически восстановил объект культурного наследия, но и отчасти сохранил его изначальные функции – там ведь когда-то были не только бани, но и номера при них.