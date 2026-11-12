«КРТ “сшивает” городское пространство воедино» – Евгений Харитонов о том, как муниципалитет и девелоперы совместно преображают Иркутск

Три миллиарда рублей – таков общий эффект для бюджетов всех уровней от проектов комплексного развития территорий (КРТ) только за счёт расселения старого жилого фонда силами девелоперов. А ещё в копилку – проектирование соцобъектов, благоустройство и собственно преображение ранее депрессивных районов. Почему на эти условия идут сами застройщики? Какие обязательства при этом берёт на себя город? И как сделать так, чтобы экономика сходилась у обеих сторон? Об этом мы побеседовали с заместителем мэра – председателем комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.

Фото: А. Федоров

«Свободной земли в Иркутске не так много»

Евгений Аркадьевич, сколько сегодня в Иркутске действующих договоров КРТ?

– На сегодняшний день мы заключили девять договоров комплексного развития территории жилой застройки и один договор КРТ по инициативе правообладателя. Этот процесс продолжается – всего у нас подготовлено 15 участков под КРТ, мы планируем заключать по 2–3 договора в квартал.

На ваш взгляд, зачем девелоперу вообще участвовать в КРТ? Не проще ли зайти на свободный участок и строить там?

– Во-первых, свободной земли, пригодной для жилого строительства в Иркутске, прямо скажем, немного.

Во-вторых, территории под комплексное развитие располагаются в интересных застройщикам локациях. Скажем, на улице Звездинской – это Свердловский район, недалеко от центра. Или в районе Якоби – когда-то это была не самая благополучная окраина города, но сейчас там новый микрорайон, новая развязка, хорошее транспортное сообщение, рядом водохранилище… К тому же, если надо, мы можем изменить вид разрешённого использования земли в границах КРТ – так происходит, например, при реновации бывших промышленных территорий, на месте которых вырастают жилые микрорайоны.

А в-третьих, в текущих реалиях это, возможно, даже главное: КРТ – это тепловые мощности. Мы формируем участки там, где есть технологические возможности подключения к теплоснабжению – как за счёт тех, что высвобождаются при сносе аварийных домов, так и за счёт зарезервированных ранее, – я имею в виду луч в районе Знаменского предместья и Баррикад.

Ну и тот факт, что при строительстве жилья в рамках КРТ рядом проектируется социальная инфраструктура – школы, садики, допобразование, – тоже добавляет привлекательность девелоперскому проекту.

Очевидно, что КРТ выгодно городу. Но нужно, чтобы экономика сходилась и у застройщика, и у банка, который финансирует проект, – иначе и желающих реализовать проекты не будет. Как привести к общему знаменателю интересы бизнеса и местного самоуправления?

– Поверьте, застройщики умеют считать деньги: в КРТ их актив – рыночная стоимость участка, пассив – затраты на высвобождение этой территории. Если они сопоставимы, формула работает. И если уж девелопер вышел на конкурсные процедуры, то экономику он просчитал.

Да и мы при формировании границ учитываем интересы строительных компаний. Бывает так, что на участке сносить нужно много, а строить особо негде – площадь маленькая. Тогда мы прибегаем к инструменту многоконтурного КРТ: рядом со сложным участком предлагаем территорию, где можно построить необходимый объём жилья, чтобы окупить затраты и получить прибыль. На проекте в районе Звездинской, например, застройщик должен построить и передать городу школу искусств – под это есть небольшой «пятачок», а к нему прилагается ещё один участок по соседству, где уже можно разместить ЖК.

Фото: И. Мерзляков

«Кроме санкций, мы предусматриваем и поддержку»

Какая ответственность у застройщика за соблюдение условий?

– Ответственность предусмотрена в части соблюдения сроков – и вполне серьёзная: от штрафных санкций, причём немалых, и вплоть до расторжения договора аренды земельного участка. В практике Иркутска расторжений по КРТ пока не было – впрочем, и сам механизм довольно молодой. Хотя такие примеры были раньше по договорам РЗТ.

Девелоперы и сами заинтересованы в скорейшем освоении площадки: они вложились в подготовку участка, им важно вернуть эти деньги. Поэтому надо отдать им должное: по всем девяти договорам критического отставания, которое вызывало бы у нас беспокойство, пока нет.

Однако надо понимать, что сроки можно продлевать по решению суда, когда на то есть объективные причины. Такие случаи в Иркутске были – застройщики, чьи объекты попали в седьмую подзону, долго не могли вести работы, поэтому мы продлевали сроки ввода жилья.

Если история с зоной подтопления затянется – а несколько участков КРТ попали в неё, – это тоже будет считаться объективным фактором. Расселение мы будем требовать по графику, но временные рамки строительства, скорее всего, придётся сдвигать.

Но, кроме санкций, у нас предусмотрена и поддержка: при своевременном исполнении договоров расселения застройщикам компенсируется до 25% от нормативной цены квадратного метра, утверждённой Минстроем, за счёт средств Фонда развития территорий. Мы уже подписали соглашение с федеральным центром и отправили заявки на финансирование.

Экономическая ситуация сказалась на активности девелоперов и их готовности заключать договоры КРТ?

– Пока нет. Стройка – процесс долгий: от момента захода девелопера на площадку до старта работ проходит до трёх лет. Поэтому компании не спешат останавливать процесс. Сегодня они формируют земельный банк, который позволит быстро выйти на стройку и нарастить объёмы, как только ситуация изменится. КРТ – это один из механизмов подготовить себе фронт работ в 2028–2032 годах.

«КРТ обладает большей гибкостью, чем бюджетные программы»

В чём плюсы КРТ для городской администрации, понятно. Понятно и то, почему этот формат привлекает застройщиков. А что он даёт жителям Иркутска?

– Главный плюс для тех, кто сегодня живёт в аварийных домах, – это возможность улучшить жилищные условия. Причём в этом вопросе КРТ обладает большей гибкостью, чем бюджетные программы расселения ветхого и аварийного жилья. В рамках программы мы объявляем торги на покупку жилья под расселение, торги выигрывает предложение с самой низкой стоимостью квадратного метра – а это, сами понимаете, окраина города. И человек с условной улицы Мухина уезжает куда-нибудь в Ново-Ленино. Не все такому переезду рады.

А при переселении по КРТ люди могут остаться в своём районе – никто не может их против желания отселить в другой округ, на этот счёт есть распоряжение мэра Иркутска Руслана Болотова. Застройщик тоже свободнее в действиях: он может взамен изымаемых аварийных квадратных метров предложить собственникам как другое жильё, так и денежную компенсацию.

А главное, люди получают новую квартиру гораздо быстрее: бюджетные программы предполагают жёсткую очерёдность – мы не можем снести дом, признанный аварийным в 2022 году, раньше, чем дом, получивший аналогичный статус в 2019-м. По КРТ же у нас есть примеры, когда дом признан аварийным только в 2024 году, а его жильцы уже переехали, им не пришлось ждать своей очереди ещё 5–10 лет. К тому же в территорию КРТ мы можем включать и так называемые критериальные дома – застройку, не признанную аварийной, но соответствующую критериям непригодности для проживания: отсутствие инженерных коммуникаций или высокий износ.

Фото: А. Федоров

«Город становится более однородным»

А выигрывают ли жители соседних кварталов от того, что рядом с ними разворачивается мегастройка?

– Судите сами. Аварийные дома – это зачастую деревянные кладовки, печное отопление, изношенные сети. И вместо них появляется современный микрорайон. Пусть некоторые называют его «человейником»; на самом деле нормы по плотности застройки в Иркутске довольно жёсткие. А проекты предусматривают парковки, детские и спортивные площадки, благоустройство.

К тому же сегодня девелоперы иначе, чем 5–10 лет назад, формируют среду: многие готовы за свой счёт облагородить прилегающую территорию, сделать сквер, какое-то общественное пространство, озеленить улицу, потому что это плюс к капитализации их собственного проекта, комфорт и для их будущих жителей.

Иркутск порой называют городом «рыхлым»: плотная застройка чередуется с пустырями и бывшими деревнями…

– …А КРТ исключает эти рыхлости, «сшивает» город, делает его однородным, пронизывает едиными транспортными и пешеходными маршрутами. Урбанистика пространства меняется.

«Все на строительные компании не возложишь»

Будем откровенны, социалка за строительством жилья у нас успевает далеко не всегда. Не получится ли так, что застройщик свою часть обязательств по КРТ выполнит – аварийные дома расселит в срок, построит новые, землю под школу или садик выделит, а город свою часть – построить эти самые школы и садики – не исполнит?

– Вопрос острый. Всё, конечно, упирается в возможности бюджета. И если за предыдущие 5–6 лет мы построили столько социальных объектов, сколько не строилось за аналогичный период в советские годы, то сейчас по понятным причинам держать тот же темп и те же объёмы мы не можем. Хотя изыскиваем все возможности – например, сейчас строим новую школу в микрорайоне СОЮЗ.

Но у КРТ достаточно долгий срок реализации: сначала компания должна расселить людей и только потом начать строительные работы – это ещё 2–3 года. Стройготовность по договорам КРТ, заключённым в этом году, уходит за 2030-й. К тому времени, мы надеемся, экономическая ситуация выровняется, и мы, имея уже готовые проекты соцобъектов, пройденную экспертизу, полученное разрешение на строительство, защищённую строку в госпрограмме (а без полного пакета документов претендовать на федеральное софинансирование невозможно), сможем оперативно стартовать.

В некоторых других регионах – в Москве, Санкт-Петербурге, на юге России – строительные компании, получая территорию по КРТ, не просто выделяют земли под социальные объекты – они их строят за свой счёт. В Иркутске, таким образом, можно решить вопрос синхронизации жилой и социальной стройки?

– В Москве застройщик может позволить себе такие обязательства. Если речь идёт, например, о реновации бывших промзон, вроде территории завода «ЗиЛ», где объёмы строительства – около миллиона квадратных метров, а стоимость «квадрата» стартует от полумиллиона, то можно и не одну школу построить.

В Иркутске экономика совсем другая. И объёмы строительства куда меньше, и рыночная цена квартир. А себестоимость квадратного метра, может, и повыше, чем в столице, – наша сейсмика прибавляет к ней процентов 10. Так что московские лекала к нам не примеришь.

Сейчас по инициативе депутатов городской думы создана рабочая группа: мы рассматриваем правовой механизм, при котором застройщик платит за каждый квадратный метр на развитие социальной инфраструктуры. Но тут нужно быть очень аккуратными – любые обременения по КРТ девелопер перекладывает в стоимость квадратного метра жилья.

Общий градостроительный потенциал КРТ, по вашим словам, более 800 тысяч квадратных метров. А нужно ли столько жилья в Иркутске? Будет ли на него спрос? Население города ведь не растёт…

– Смотрите, когда-то мы жили с родителями и бабушкой вчетвером в «двушке». Сегодня у меня, у родителей, у взрослых детей – отдельные квартиры. В 2006 году обеспеченность жильём на одного иркутянина была 17 квадратных метров, а сегодня уже 32. Президент России ставит задачу добиться в 2030 году обеспеченности в 33 «квадрата» на человека, и мы её, думаю, выполним.

Да, такого прироста жителей, как, скажем, в столице, у нас нет, но люди стремятся жить комфортнее. У них рождаются дети – нужна квартира побольше. Дети вырастают, обзаводятся своими семьями – и тоже хотят жить отдельно. К нам приезжают студенты из других городов, многие остаются. Потребность в жилье будет всегда.

К тому же в Иркутске много старого жилого фонда, который объективно требует замены. Так что строить надо.

Какие бывают типы договоров КРТ?

КРТ жилой застройки КРТ нежилой застройки КРТ незастроенных территорий КРТ по инициативе правообладателя на земельный участок

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