Иркутск – город-рекордсмен по числу ОКН. Их сегодня в городе больше тысячи. Вероятно, поэтому Иркутск одним из первых в стране научился не просто восстанавливать историческое наследие, но и встраивать его в экономику города – превращать здания в работающие галереи, магазины, рестораны, гостиницы, привлекая частных инвесторов. Как построен этот процесс? Какие подводные камни встречаются на пути? Как федеральный законодатель упрощает работу муниципалитетов и инвесторов с ОКН? Об этом нам рассказала Светлана Свиркина, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

«Свезти в музей всё архитектурное наследие Иркутска невозможно»

Светлана Дмитриевна, количество памятников архитектуры или, оперируя современной терминологией, объектов культурного наследия в Иркутске в разных источниках разнится. Не будем забывать и то, что последние несколько лет в регионе шла работа по оценке так называемых вновь выявленных объектов – какие-то признавались памятниками, какие-то выводились из реестра. Сколько же точно в областном центре ОКН под охраной?

– Сегодня в общей сложности – 1156. Но надо понимать, что в эту цифру включены и объекты федерального значения, и областного. Если говорить только об ОКН муниципального значения – их чуть больше 100. И практически все они относятся к деревянному зодчеству.

И это деревянное зодчество давно делит иркутян на два непримиримых лагеря. Одни считают, что это «гнилые деревяшки», которые нужно снести или хотя бы увезти в Тальцы. Другие настаивают на сохранении аутентичной исторической среды города. Какой позиции придерживается городская администрация?

– Свезти в Тальцы всё архитектурное наследие Иркутска невозможно. Да и не нужно – это наша культурная идентичность, наша история, магнит для туристов. Обыденно смотреть на современные здания, а вот на 130-й квартал, на дома Трубецких и Волконских, на отреставрированные усадьбы гости города, да и сами иркутяне смотрят с удовольствием.

Другое дело, что одномоментно привести в порядок всё невозможно. И денег таких нет в городском бюджете, и не всё в наших полномочиях – скажем, на памятники в частной собственности мы не можем потратить ни копейки, это будет грубое нарушение бюджетной дисциплины. И главное, важно не просто отреставрировать памятники архитектуры, но и найти им современное применение – важно, чтобы у этих зданий появился хозяин, который будет готов их содержать. Поэтому наша задача – сохранить историческое лицо Иркутска, при этом соблюсти баланс между охраной памятников и жизнью современного города. И реализовать это можно, в том числе привлекая сторонние ресурсы для реставрации ОКН.

Мы стремимся вовлечь инвесторов в этот процесс – для этого 14 лет назад в городе по инициативе мэрии было создано агентство по реставрации памятников Иркутска – АРПИ.

«Отношение горожан к старинной застройке изменилось»

Сколько зданий на сегодня отреставрировано в Иркутске? А сколько ещё ждёт своего часа?

– Я могу говорить только за те ОКН, которые получили новую жизнь благодаря работе АРПИ. На сегодня это около 30 уже отреставрированных зданий, примерно 10 ещё находятся в работе. И ещё для полутора десятков объектов агентство подыскивает сейчас инвесторов в рамках федеральной программы поддержки восстановления ОКН.

На первый взгляд, 30–40 зданий – немного. Но, учитывая, насколько это непростой – и юридически, и практически – процесс, можно сказать, что это целых 40 объектов.

Фото: А. Федоров

К тому же реновация иркутской жилой застройки не ограничивается только деятельностью АРПИ. Несколько памятников – и, кстати, зданий средовой застройки без охранного статуса, тоже – отреставрировали иркутские предприниматели своими силами и по собственной инициативе. Это и Харлампиевская усадьба – архитектурный ансамбль на углу улиц Марата и Горького, и «НЕмузей» на улице Трилиссера, и другие… Так что, возвращаясь к мнениям горожан по поводу исторической застройки, можно сказать, что понимание её ценности среди иркутян растёт.

Думаю, не последнюю роль тут сыграл уникальный опыт 130-го квартала – это был грандиозный губернаторский проект к юбилею Иркутской области, который действительно совершил переворот в умах.

Всё это заметно выделяет Иркутск на фоне других исторических городов, где ситуация с архитектурным наследием куда сложнее.

«В XXI веке в доме должны быть все удобства. Даже если ему 100 лет»

Не могу не уточнить. Говоря о намерении сохранять историческое наследие – вы имеете в виду только ОКН? Или и средовую застройку тоже?

– Если честно, нам бы с памятниками разобраться. Почти 1000 объектов культурного наследия – это очень-очень много. Иркутск – город-рекордсмен по числу ОКН. К тому же такие здания требуют не только реставрации, но и поддержания текущего состояния – а это тоже недёшево. Но и цели сносить средовую застройку у нас нет. Поэтому, я думаю, центр Иркутска ещё долго сохранит свой исторический вид. И, возможно, многие дома за это время найдут себе новых хозяев.

И вот что ещё важно. Когда мы говорим об исторической застройке в Иркутске, надо держать в голове не только красивую картинку: резные фасады, аутентичные ворота… Пожалуй, в приоритете нужно заниматься сетями – теплом, канализацией, водой, электричеством. Во многих старых домах в центре Иркутска до сих пор нет ни водопровода, ни туалетов: их жильцы продолжают пользоваться выгребными ямами, дровяными печами, носить вёдрами воду из колонки. Понятно, что в XXI веке у людей должны быть все удобства, в том числе ванные комнаты. В идеале и центральное отопление. Даже если дому больше 100 лет.

К тому же не секрет, что многих инвесторов отпугивает невозможность получить технические условия на подключение к теплу, а обогревать здание электричеством, даже если дом и удастся подключить, сегодня дорого. Так что, если мы хотим привести центральную часть города в достойный вид, заинтересовать собственников, инвесторов, работать надо в этом направлении. А это время, колоссальные средства и, возможно, изменения в федеральном законодательстве – так что пока мы только смотрим в эту сторону. Но решать этот вопрос – с поддержкой области ли, федерации ли – рано или поздно придётся.

«ОКН нужна отдельная программа расселения»

Какие механизмы есть у города для восстановления ОКН?

– Первый – это привлечение инвесторов через АРПИ. Город передаёт на баланс агентству расселённые здания, а оно уже ищет инвесторов на тот или иной дом.

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Тут есть свои подводные камни. Расселение таких домов – в основном это двухэтажные многоквартирные дома, построенные на рубеже XIX–XX веков – проводится по госпрограммам расселения аварийного жилья. Уже на первом этапе, работая с домами, которые были признаны аварийными до 2017 года, мы столкнулись с тем, что расселённые ОКН сносить, как обычные дома, нельзя, а менять назначение земельного участка, на котором они находятся, можно только под социальные объекты. То есть вовлечь их в коммерческий оборот – сделать там кафе, гостиницу, магазин, офис – невозможно. А раз так, они инвесторам неинтересны.

Это проблема не только Иркутска – ей недавно был посвящён онлайн-круглый стол при Общественной палате РФ, где участвовали и регионы, и муниципалитеты, и Минкульт РФ, Минстрой России, Фонд развития территорий (ППК ФРТ). И представитель Фонда довёл до сведения, что в законодательство будут внесены изменения, которые снимут ограничения. Причём, по его словам, в новой программе, стартовавшей в 2025 году, этот нюанс уже учтён. Мы очень надеемся на эти поправки.

Насколько я знаю, есть вопросы и к очерёдности расселения аварийных памятников?

– Совершенно верно. Все аварийные дома расселяются по госпрограммам в порядке очереди – в той, в какой они были признаны непригодными для проживания и включены в реестр. Исключений для памятников истории нет, расселять их в обход реестра мы не имеем права – это нарушает права жильцов других аварийных зданий. Но большинство ОКН, как мы уже говорили, – деревянные, да и возраст у них более чем почтенный. Они разрушаются куда быстрее других домов. На сегодняшний день в Иркутске более ста объектов культурного наследия признаны аварийными – и это, конечно, вызывает тревогу.

Было бы здорово вынести такие объекты в отдельную программу – также финансируемую из средств Фонда развития территорий. Чтобы у них была своя очередь, чтобы и зданиям, и их жильцам не нужно было бы ждать по 5–10 лет. В конце концов, это наше с вами наследие, как бы пафосно это ни звучало.

Но вернёмся к механизмам привлечения инвестиций в объекты исторического наследия. Вы назвали один механизм, а есть и другие?

– Второй – это комплексное развитие территорий (КРТ). Получая землю по КРТ, застройщики взамен обязуются выполнить те или иные условия – расселить старый фонд, выделить землю под социальную инфраструктуру, спроектировать соцобъект. Одним из условий может быть расселение и последующая реставрация аварийного объекта культурного наследия на участке КРТ либо на ином – при реализации договора о КРТ несмежных территорий. Мы сейчас выбираем подходящую территорию.

Ну и в завершение – несколько провокационный вопрос. Вы упомянули об опыте 130-го квартала. Нет ли желания повторить его?

– Тот опыт стал возможен благодаря инициативе губернатора Дмитрия Мезенцева и курировался на региональном уровне. Но да, Иркутск заслуживает не одного такого квартала. Это, конечно, дорогой и трудоёмкий проект, и чётких планов на этот счёт у города нет. Однако на уровне идеи – концепции – архитекторы предлагали рассмотреть подобный квартал в районе предместья Знаменского, куда можно было собрать со всего Иркутска памятники, которые потеряли исторический контекст и расположены не в самых удобных локациях. Если такой квартал когда-нибудь появится, это будет замечательно.

Для памятников деревянного зодчества федеральный законодатель упростил экспертизу проектов по сохранению объектов: вместо единой государственной историко-культурной экспертизы документы с марта 2027 года будут рассматривать научно-методические советы по сохранению и государственной охране ОКН. Федеральный совет рассматривает особо ценные объекты, памятники ЮНЕСКО и объекты деревянного зодчества федерального значения. Региональные советы занимаются объектами федерального и регионального значения, а муниципальные – местного. Это позволяет учитывать специфику разных территорий, а кроме того, сокращает сроки согласования – совет обязан подготовить заключение за семь рабочих дней.