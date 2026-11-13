«Успех КРТ строится на тщательной проработке проекта на старте»

Евгений Савченко, СЗ «Чайковский» (ГК «1,618 девелопмент»), КРТ в Свердловском районе Иркутска, в границах улиц Флюкова, Звездинской, Миронова:

– Договор о комплексном развитии территории между администрацией Иркутска и застройщиком «Чайковский» был заключен 20 ноября 2024 года. Мы взяли обязательства расселить 4 аварийных многоэтажных жилых дома, снести гаражи, неэксплуатируемые сооружения коммунального хозяйства «Кайские резервуары», которые располагались на этой территории, а еще построить на участке школу искусств и безвозмездно передать ее городу до конца 2029 года.

Дома мы расселили досрочно: 56 семей переехали в благоустроенные квартиры большей площади. В среднем площадь нового жилья оказалась больше старого на 22%. Сложностей было немало – от семейных споров до поиска жильцов, которые находятся в зоне СВО и даже за пределами России.

Для девелопера КРТ – это шанс закрепиться в новой для себя локации. Нам интересно быть представленными в Свердловском округе – теперь наша компания строит и управляет жилыми комплексами во всех округах Иркутска. Мы хотим сделать территорию Глазково более привлекательной, дать ей новый импульс, заложить современную инфраструктуру, создать продукт, который будет востребован жителями.

Конечно, КРТ несет определенные риски для бизнеса. Прежде всего, это жесткие сроки. Обычно застройщик сам определяет временные рамки своего проекта и может их корректировать под текущую ситуацию. В случае с КРТ он обязан выполнить работы в тот срок, который предусмотрен договором.

Это также высокий порог входа и долгая окупаемость. Проекты КРТ требуют значительных инвестиций еще до старта стройки, а возврат денег занимает время. К тому же в таких проектах нередки непредвиденные дополнительные расходы. В нашей локации мы столкнулись с очень сложным демонтажом бетонных резервуаров. Также нам пришлось перенести оборудование сотового оператора. А ухудшение рыночной конъюнктуры и высокая ключевая ставка требуют от девелопера увеличения доли собственного капитала в проекте.

Потребительский экстремизм тоже усложняет жизнь. Мы столкнулись с гражданами, которые потребовали выкупить их гаражи за 10 млн руб. при реальной стоимости 600-800 тысяч. Мы всегда внимательно относимся к мнению людей, но, когда дело доходит до откровенного шантажа, возможности конструктивного диалога сильно сужаются.

КРТ – перспективный инструмент, но его успех строится на тщательной проработке на старте. Там, где обе стороны – муниципалитет и девелопер – детально просчитывают сценарии, такие проекты дают мощный импульс развитию территорий.