Новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» от «КонсультантПлюс»

Вышел новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» от компании «КонсультантПлюс».
Новый продукт содержит позиции судов по спорным вопросам в сфере здравоохранения, возникающим на практике. Аналитические материалы позволят специалистам получить представление о возможных рисках и подстраховаться на случай их возникновения.
Тематика материалов охватывает наиболее актуальные вопросы, например:
- споры в связи с причинением вреда здоровью: неправильный диагноз, некачественное, неэффективное лечение, задержка операции или обследования и т. п.;
- споры, связанные с разглашением врачебной тайны;
- споры в связи с нарушениями при осуществлении медицинской деятельности: дефекты в медицинской документации, отсутствие лицензии и т. п.;
- споры, связанные с регистрацией и обращением лекарств, поставкой медоборудования.
В каждом материале:
- выводы из практики судов со ссылками на решения и выдержками из них;
- ссылки на судебную практику по аналогичным делам;
- при расхождении практики приведены различные позиции судов.
Материалы ежедневно обновляются.
Новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» будет полезен медицинским организациям, производителям и продавцам лекарств и добавок (БАДов), ветклиникам и ветаптекам, а также немедицинским организациям, ведущим близкую к медицине деятельность, например салонам красоты, оказывающим косметологические услуги.
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