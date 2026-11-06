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Новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» от «КонсультантПлюс»

Вышел новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» от компании «КонсультантПлюс».

Новый продукт содержит позиции судов по спорным вопросам в сфере здравоохранения, возникающим на практике. Аналитические материалы позволят специалистам получить представление о возможных рисках и подстраховаться на случай их возникновения.

Тематика материалов охватывает наиболее актуальные вопросы, например:

- споры в связи с причинением вреда здоровью: неправильный диагноз, некачественное, неэффективное лечение, задержка операции или обследования и т. п.;

- споры, связанные с разглашением врачебной тайны;

- споры в связи с нарушениями при осуществлении медицинской деятельности: дефекты в медицинской документации, отсутствие лицензии и т. п.;

- споры, связанные с регистрацией и обращением лекарств, поставкой медоборудования.

В каждом материале:

- выводы из практики судов со ссылками на решения и выдержками из них;

- ссылки на судебную практику по аналогичным делам;

- при расхождении практики приведены различные позиции судов.

Материалы ежедневно обновляются.

Новый продукт «Позиции судов по спорным вопросам. Здравоохранение» будет полезен медицинским организациям, производителям и продавцам лекарств и добавок (БАДов), ветклиникам и ветаптекам, а также немедицинским организациям, ведущим близкую к медицине деятельность, например салонам красоты, оказывающим косметологические услуги.

Другие продукты «КонсультантПлюс» с позициями судов по спорным вопросам:

- Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право,

- Позиции судов по спорным вопросам. Трудовое право,

- Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право,

- Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс,

- Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс,

- Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки,

- Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации.

Подробную информацию о доступе к ИИ-помощнику узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс.


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