Осенью вкладчики перераспределяют средства в пользу накопительных счетов – этот инструмент остаётся одним из востребованных среди сберегательных продуктов на рынке.

По данным ЦБ, общерыночный объём средств на накопительных счетах в сентябре вырос на 63 млрд рублей (+0,6%) и превысил 10,7 трлн рублей.

С начала года прирост составил порядка 1,5 трлн рублей (17%). Одной из причин роста интереса к накопительным счетам являются точечные повышения ставок. Об этом, например, заявил ВТБ.

«Ключевая ставка пока остаётся в двузначных значениях, и это позволяет предлагать клиентам доходность по накопительным продуктам. Они остаются для россиян драйвером роста даже при постепенном снижении ключевой ставки», – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках к концу сентября 2026 года превысила 13%.

Общий объём розничных сбережений россиян в банках за девять месяцев 2026 года увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей, при этом почти весь прирост – около 94% – обеспечили накопительные счета.