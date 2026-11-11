«Ново-Ямской»: гарантии, технологии, качество. Как застройщики развивают проект нового пригородного района

Реализацию проекта пригородного района «Ново-Ямской» компания «ВСС Дом» осуществляет в партнёрстве с аккредитованными застройщиками – профессионалами в разных технологиях строительства. В посёлке будут и деревянные дома, и кирпичные, и из сборного железобетона, в основном – одноэтажные, площадью от 80 до 120 квадратных метров. Подробности – в нашем обзоре.

«Домсон»: гарантия спокойствия и уверенность в конечном результате

СК «Домсон» за свою историю реализовала сотни проектов, накопив опыт, который позволяет строить дома любой сложности по разным технологиям. Приоритетные технологии – дома из профилированного бруса, газобетона, кирпича. Как отмечает руководитель компании Александр Концевич, участие его команды в проекте «Ново-Ямской» станет частью развития комфортной загородной среды в этом перспективном районе.

– Очень хорошо, что появился девелопер, который взялся за реализацию масштабного проекта организованного пригородного посёлка, где объединил вокруг своей идеи небольших застройщиков, которым не под силу сделать это самостоятельно, – подчеркнул Александр Концевич.

По его словам, решение о партнёрстве в некотором роде было даже риском, потому что механизм реализации проекта на землях ДОМ.РФ достаточно сложный и пока ещё новация для большинства иркутских участников рынка ИЖС. Но этот риск был оправдан, первые дома, которые построены компанией в «Ново-Ямском», уже переданы заказчикам, по ним прошли сделки с применением льготных ипотечных программ.

Говоря о конкурентоспособности СК «Домсон», Александр Концевич сделал акцент на многолетнем опыте и экспертности, которые гарантируют клиентам спокойствие и уверенность в конечном результате.

Основой для создания надёжного и безопасного жилья служит высокий контроль на всех этапах реализации объекта. Применение исключительно сертифицированных материалов в сочетании с передовыми инженерными решениями является ключевым фактором, обеспечивающим долговечность и безопасность конструкций.

Интеграция актуальных строительных стандартов и технологий позволяет достигать высоких показателей энергоэффективности. Такой подход гарантирует, что объект сохраняет не только эстетические, но и функциональные характеристики на протяжении многих лет, обеспечивая стабильный микроклимат и комфорт для жильцов независимо от времени года.

– Объекты, возведённые СК «ДОМСОН» на территории пригородного района «Ново-Ямской» с применением современных стандартов, представляют собой стабильный актив. Благодаря высокому качеству исполнения и технологичности, они не подвержены моральному и физическому устареванию, что позволяет сохранять и даже преумножать их рыночную стоимость в долгосрочной перспективе, – подытожил Александр Концевич.

«Анатомия дома»: отработанные и проверенные решения

ГК «Анатомия дома» развивает направление малоэтажного строительства уже восемь лет и за это время реализовала более 60 домов. Участие в проекте «Ново-Ямской», по заявлению сооснователя компании Ивана Пургина, позволяет нарастить компетенции и опыт, а также усилить свои позиции на рынке ИЖС.

В первой очереди «Ново-Ямского» компания построила четыре дома из газобетона с железобетонным каркасом площадью от 70 до 160 квадратных метров, которые уже готовы к продаже.

– Опыт в недвижимости и строительстве помогает смотреть на дом не как на набор квадратных метров, а как на пространство для реальной жизни семьи. Мы не начинаем каждый раз с чистого листа, а берём за основу отработанные и проверенные решения, – пояснил Иван Пургин.

Например, дома от ГК «Анатомия дома» отличает отделка фасадов кирпичом и ДПК-панелями на основе древесно-полимерного композита, который сочетает в себе эстетику натурального дерева с практичностью инженерных пластиков, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

– Наша задача – сделать дом под ключ, чтобы владельцу не нужно было ничего доделывать или думать о том, где взять деньги на отделочные материалы, из чего сделать террасу, чтобы он не переживал через год о необходимости подкрашивать фасад от короеда или менять натуральный планкен. Мы закрываем эти вопросы, – прокомментировал Иван Пургин.

Он также рассказал, что в Ново-Ямском компания реализует два пилотных дизайн-проекта с отделкой под ключ, которая включает напольные покрытия, отделку стен, санузлы, потолки и террасы из ДПК. Это дом площадью 70 квадратных метров, в планировку которого входят две спальни и кухня-гостиная, и дом площадью 90 квадратных метров с тремя спальнями и кухней-гостиной. Плюс у этих проектов есть перспектива второго этажа.

– Мы стремимся к тому, чтобы люди, которые выбирают наши дома, могли получить готовое решение не только по их экстерьеру, но и по интерьеру. На рынке недвижимости уже давно сформирована потребность не только в черновой отделке домов, потому что предпочитают получить готовое красивое решение, чтобы не искать дополнительно деньги на отделку, на мебель и т.д. Поэтому компания «Анатомия дома» поставила своей целью создавать такой продукт, который можно купить в ипотеку сразу на всю сумму: чтобы человек зашёл в готовый дом с личными вещами и жил, – обозначил корпоративный подход к строительству Иван Пургин.

Кроме этого, специалисты ГК «Анатомия дома» готовы предоставить своим клиентам комплекс услуг по оформлению участка – от освещения до ландшафтного дизайна.

«Сибиряк»: качество продукта начинается с выбора локации

Компания «Сибиряк», в портфеле которой более 300 построенных домов, одной из первых вошла в пул партнёров проекта «Ново-Ямской». Ключевыми аспектами, повлиявшими на принятие такого решения, стали близость локации к городу, удобная транспортная логистика, наличие централизованных инженерных сетей, концепция проекта, земельные участки с назначением ИЖС площадью 6-8 соток, профессиональный девелопер, имеющий многолетний опыт.

– В «Ново-Ямском» мы строим дома из высококачественного профилированного бруса, предлагая клиентам на выбор несколько проработанных и проверенных временем проектов. Такой подход позволяет обеспечить высокое качество конечного продукта, – отмечает партнёр проекта «Сибиряк» Александр Халтурин. – Этим летом проект «Ново-Ямской» вошёл в стадию активного освоения и с каждым кварталом локация будет всё больше и больше привлекать внимание клиентов, желающих реализовать мечту о собственном доме. Мы видим здесь значительный потенциал и перспективы реализации домов «Сибиряк»: возможность приобрести свой дом площадью 110 квадратных метров для комфортного проживания семьи из 4-5 человек за бюджет 1-2-комнатной квартиры является отличным драйвером роста спроса.

Среди основных достоинств профилированного бруса эксперт выделяет:

• Экологичность – натуральная древесина создаёт комфортный микроклимат – дом, как говорится, «дышит».

• Достаточно низкую теплопроводность – в доме тепло зимой и прохладно летом. Для сибирского климата – это идеальный баланс.

• Скорость строительства – на всю стройку уходит не больше трёх месяцев.

• Точная геометрия – профиль обеспечивает плотное соединение элементов и аккуратный вид стен.

• Меньше отделки – стены сами по себе красивы, и клиенты компании часто не прячут их под другими материалами.

• Продуманная планировка – в доме нет нефункциональных «лишних» метров.

• Разумная цена – профилированный брус дешевле многих капитальных технологий при хорошем итоговом качестве для жизни.

Своим клиентам «Сибиряк» предоставляет выгодные условия сотрудничества:

• Договор с фиксированной стоимостью и сроками.

• Гарантия на конструктив дома 5 лет, на инженерное оборудование – год.

• Контроль качества на каждом этапе: от поставки материала до сдачи объекта.

• Использование сертифицированной древесины и антисептической обработки.

• Гарантийное обслуживание: при выявлении дефектов компания устраняет их за свой счёт.

«Грин Хаус | дома под ключ»: тщательный контроль качества и регулярная отчётность

СК «Грин Хаус» работает на рынке загородного строительства с 2020 года и специализировалась преимущественно на индивидуальном жилищном строительстве в неорганизованном секторе. Участие в проекте Ново-Ямской, по словам руководителя компании Никиты Леонова, стало возможностью выйти на новый уровень, применить накопленный опыт в более масштабном проекте и внести свой вклад в развитие загородной застройки Иркутской области.

– Мы видим в проекте возможность сделать жизнь за городом более доступной и комфортной. Для нас важно, чтобы покупатель получал не просто дом, а надёжное жильё для постоянного проживания, с продуманной планировкой и понятными условиями строительства. Участие в «Ново-Ямском» позволяет предложить такой подход большому числу семей, – рассказал Никита Леонов нашему изданию.

Основное направление, в котором работает компания, – дома из газобетона, а также строительство каркасных домов и из профилированного бруса. Выбор технологии зависит от задач и пожеланий заказчика. При этом застройщик гарантирует тщательный контроль качества, так как использует только профессиональные материалы от проверенных поставщиков, а все работы выполняются по проектной документации в соответствии со СНиП,

ГОСТом и СП.

– Компания уделяет особое внимание качеству материалов, соблюдению строительных норм и контролю каждого этапа работ. За каждым объектом мы закрепляем одного постоянного прораба на всё время строительства, который всегда на связи с клиентом. Кроме этого создаём отдельный канал или чат, куда регулярно отправляем фото- и видеоотчёты: следить за процессом и согласовывать все вопросы можно онлайн, – проинформировал руководитель компании.

Компания предлагает клиентам два варианта строительства дома. Во-первых, по каталогу типовых проектов, которые можно адаптировать под потребности семьи. Во-вторых, по индивидуальным проектам, которые разрабатываются с нуля с учётом пожеланий по планировке, площади и образу жизни заказчиков. Это позволяет подобрать решение под разные запросы, земельные участки и бюджеты. Всего же в портфеле СК «ГринХаус» более 50 реализованных проектов.

«ГэрСтрой»: индивидуальное строительство под ключ

СК «ГэрСтрой» до недавнего времени специализировалась на строительстве многоквартирных домов, социальных объектов и капитальном ремонте в качестве подрядчика. Строительство организованных посёлков в сегменте ИЖС – новый вызов и хороший опыт для команды, уверен директор компании Аркадий Андреев.

Он рассказал, что на решение принять участие в данном проекте повлияла локация и концепция поселка, закрытая территория и единый архитектурный стиль. Эти факторы, по его мнению, являются ключевыми аспектами для потенциальных покупателей. Также он отметил масштаб проекта и социальную инфраструктуру, которая предусмотрена в проекте пригородного района «Ново-Ямской».

Ключевым же преимуществом ИЖС в настоящий момент застройщик считает доступ к ипотечным программам и высокую ликвидность.

– Мы видим большие перспективы для нас в этом проекте и рады принять в нём участие, чтобы применить наши компетенции, а также внести свой вклад как в развитие посёлка, так и в целом иркутского пригорода, – прокомментировал Аркадий Андреев.

«ГэрСтрой» строит индивидуальные дома под ключ с полным циклом работ – фундамент, стены, кровля, гараж, забор, благоустройство – как по своим проектам, так и по проектам заказчиков. Компания работает с различными материалами, но в основном малоэтажное строительство ведёт из полистеролблоков на фундаментной плите. Преимущества данных блоков – высокая теплоэффективность, низкое водопоглощение, хорошая звукоизоляция.

В Ново-Ямском «ГэрСтрой» предлагает клиентам объекты жилой недвижимости двух вариантов:

Дом площадью 100 квадратных метров: вальмовая крыша с черепичной конструкцией, которая обеспечивает стабильность и эстетическую привлекательность;

Дом площадью 106 квадратных метров: стены из полистиролбетона – лёгкого и теплопроводного материала, обладающего хорошими звукоизоляционными свойствами.

В каждом доме предусмотрена естественная вентиляция – система, базирующаяся на физических принципах, что обеспечивает стабильный воздухообмен, а также система отопления с тёплым полом, гарантирующая комфорт и равномерное прогревание помещения.

«Победа»: надёжность, проверенная временем

СК «Победа» – ещё один из партнёров проекта «Ново-Ямской». По словам директора компании Андрея Богданова, такая модель сотрудничества является эффективной и обеспечивает комплексный подход к развитию территории: девелопер обеспечивает развитие инженерной инфраструктуры, а застройщики концентрируются на возведении качественных жилых объектов.

– Мы создаём технологичные каменные и энергоэффективные дома по фиксированной и доступной цене. Разумная стоимость – результат индустриального подхода, а не экономии на качестве. Наша главная ценность – полная безопасность покупки, которую обеспечивают банковские гарантии и прозрачные расчёты, – отметил Андрей Богданов.

«Победа» предлагает на выбор два формата покупки загородной недвижимости: готовый дом по проекту застройщика и под заказ, когда покупатель выбирает участок, а компания строит дом по проекту заказчика, но в рамках общей концепции посёлка.

Как рассказал Андрей Богданов, в «Ново-Ямском» компания уже построила два дома по технологии «Победа 2.0», в том числе шоу-дом на демонстрационной улице – из однослойных железобетонных панелей с премиальным фасадом. Жилая площадь такого дома – 75 кв. м – равнозначна трёхкомнатной квартире, но с собственным земельным участком.

Кроме того, построены три дома по технологии «Скандинавия» – из трёхслойных железобетонных панелей. Два из них – под заказ, третий, по проекту компании, доступен для покупки.

Почему выгодно приобретать дома из железобетонных конструкций:

Это тёплый и экономичный дом: заводские стены из сборного железобетона с высокой теплоёмкостью позволяют меньше платить за отопление и экономить на коммунальных платежах до 5 тыс. руб. в месяц.

Такие дома собираются, а не строятся, при этом процесс занимает до 5-7 дней на готовом фундаменте. Это минимум человеческого фактора, максимум заводского качества и до 40% экономии стоимости за счёт готовых оптимизированных решений.

Цена на дом не изменится: точная стоимость фиксируется уже на этапе конфигурации. Никаких скрытых доплат – все опции имеют фиксированную цену. А если покупатель выбирает готовый проект, то экономит до 300 тыс. рублей.

Срок службы домокомплектов из армированного бетона – 100 лет. Это надёжность, проверенная временем.

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День соседа в «Ново-Ямском». Новая традиция загородной жизни от «ВСС Дом»

Какой может быть современная комфортная загородная жизнь? Компания «ВСС Дом» ответила на этот вопрос, организовав праздник «День соседа» в пригородном районе «Ново-Ямской». Что увидели гости праздника, читайте в нашем материале.

Иван Ильичев: «Мы создаём новый стандарт загородной жизни»

Один из крупнейших игроков строительного рынка Иркутской области – ГК «ВостСибСтрой» – серьёзно заявил о себе в сегменте индивидуального строительства. Год назад девелопер приступил к реализации пригородного района «Ново-Ямской», поставив перед собой амбициозную цель – задать новый стандарт качества для ИЖС. Зачем крупной компании этот рынок и какую планку задает проект, рассказал генеральный директор ЗАО «УК ВостСибСтрой» Иван Ильичев.