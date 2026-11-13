Знаменское – перспективная территория для реновации

Именно здесь будет реализован самый крупный и амбициозный в Иркутске проект КРТ – в границах улиц Зимняя, Сарафановская, Тулунская и Баррикад. Его площадь – 15,5 гектара, градостроительный потенциал – 230 000 м². Застройщик обязался расселить более 70 многоквартирных дома, в которых живут почти 1300 человек, а также безвозмездно передать городу земельный участок под школу на 1275 мест – это почти 3 га.

В 2023 году в Иркутске одобрили концепцию развития территории Знаменского предместья. Регенерация городской среды – один из ее элементов.

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Помимо этого проекта, под КРТ в Знаменском на сегодня передано ещё два участка. Один – в границах улиц Баррикад, Зимняя и Курортная площадью 4,22 гектара. Здесь предстоит расселить и снести 22 многоквартирных дома, где живёт около 450 человек. На освободившейся территории планируют построить порядка 85 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик также обязан подготовить проект реконструкции детского сада № 118 с увеличением вместимости на 140 мест, а если площадки не хватит – дополнительно выделить и передать муниципалитету участок под новый детсад.

Другой проект – относительно небольшой, с потенциалом 10 тыс. м2. Он находится в пределах улиц Береговая и Гончарная. Девелоперу, вышедшему на эту территорию, нужно расселить и снести один многоквартирный дом, выделить городу землю под детский сад, благоустроить 2,8 гектара, включая участок набережной реки Ушаковки, а также подготовить проект велопешеходного моста.

Как отмечают в мэрии Иркутска, несмотря на то, что сегодня у района, возможно, не самая лестная репутация, перспективы у него прекрасные. Он гораздо ближе расположен к центру города, чем многие другие микрорайоны. Река Ушаковка, согласно градостроительным планам, обретёт набережную и превратится в рекреационную зону. Благодаря прокладке теплового луча здесь удалось закрыть большинство угольных котельных, а гарантированное тепло привлекает девелоперов в эту часть города.

– Если вспомнить, практически все новые микрорайоны в Иркутске поначалу вызывали скепсис у горожан. Например, когда-то в объявлениях об обмене квартир писали «Солнечный не предлагать». Первые жители Университетского и Первомайского обижались, что их «выселили на болото». А Нижняя Лисиха вообще считалась промзоной. Теперь это престижные районы. Так будет и со Знаменским-Баррикад, – уверен Евгений Харитонов, заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.