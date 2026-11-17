Правительство России одобрило заявку на создание Иркутского межвузовского кампуса. Старт разработки проектно-сметной документации запланирован на начало 2027 года, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

– Проект Иркутского межвузовского кампуса задуман как крупный научно-технологический хаб, который объединит обучение, исследования и взаимодействие с индустрией. Кампус станет площадкой для формирования «новой» исследовательской повестки, сосредоточенной на создании конкурентоспособной продукции и комфортной инфраструктуры, способствующей опережающему развитию региона и технологического суверенитета в критических отраслях страны, – пояснил глава региона.

Объект построят на территории студгородка в районе главного корпуса ИрНИТУ на земельном участке площадью 4,7 га. Проект включает в себя учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и общежития для студентов на 1270 мест. Общая площадь корпусов кампуса составит 50,1 тыс. кв. м.

Экосистема кампуса объединит три вуза региона – ИрНИТУ, ИГУ и БГУ. Проект поддержат несколько крупных коммерческих компаний.

Ранее зампредседателя правительства Иркутской области Наталья Дикусарова подчеркивала, что для региона важно непосредственное участие бизнеса в этом проекте.

– Сотрудничество с ведущими работодателями поможет нам не просто построить инфраструктуру, а создать в регионе передовую образовательную среду и все условия для интеллектуального и технологического лидерства. Это отличная иллюстрация четко выстроенного сотрудничества между властью и крупным бизнесом, – отмечала она.

В свою очередь на новость о межвузовском кампусе отреагировал бизнесмен Олег Дерипаска в своем ТГ-канале.

– Там, где когда-то проходили Шелковый и Чайный пути, а также Сибирский тракт, сегодня создается цифровой узел – новый путь для Сибири в XXI веке, – отметил он. – Чтобы его построить, нужны кадры, подготовленные на месте и способные развивать новую цифровую инфраструктуру. И ответом на этот вызов станет новый Иркутский межвузовский кампус.

Бизнесмен напомнил, что кампус будет работать по шести тематическим специализациям.

– Одна из ключевых – «Интеллектуальные энергетические системы для Сибири и глобального Юга»: энергетика и вычисления неразделимы, и именно этим компетенциям будут учить в Иркутске. Здесь появятся учебно-лабораторный корпус с технопарком, студенческая гостиница на 1 270 мест и многофункциональный спортивный комплекс, – перечисляет Дерипаска.

Напомним, сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина. Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» к 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. К 2036 году в России должны появиться 40 таких студенческих городков. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Идею превращения Восточной Сибири в IT-хаб подтверждают расчеты Института Столыпина. Эксперты доказали выгоду на примере условного инвестиционного проекта центра обработки данных в Иркутской области.

Проект мощностью до 200 МВт по своим техническим характеристикам сопоставим с крупнейшими ЦОДами в мире. Его реализация потребует около 142 млрд рублей инвестиций. Даже при высокой ставке дисконтирования (20%) срок окупаемости не превышает 10 лет, а внутренняя ставка доходности составляет 21,4%. Регион обладает значительными энергоресурсами, что дает конкурентные преимущества для дата-центров. Прохладный климат дополнительно снижает затраты на охлаждение оборудования. По прогнозам, только оператор ЦОД сможет выплатить в бюджеты всех уровней не менее 500 млрд рублей налогов.

Таким образом, строительство ЦОД и кампусов – это не просто создание энергоемких объектов, а формирование новой отрасли, которая может связать российскую энергетику, цифровую экономику, научный сектор и азиатские рынки. Если этот потенциал удастся реализовать, Сибирь получит возможность перейти от роли поставщика ресурсов к роли поставщика вычислительных мощностей.