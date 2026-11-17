Авиакомпании дружественных стран проявляют интерес к новому российскому самолету МС-21, однако иркутские авиастроители поставки на зарубежный рынок планируют после того, как будут выполнены контракты для отечественного авиаперевозчика.

Сейчас в цехах авиазавода идет сборка первой партии серийных лайнеров МС-21-310. Первый серийный самолет МС-21-310 после завершения запланированных работ вернулся из Жуковского на аэродром Иркутского авиазавода. Второй серийный экземпляр передали из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия еще в начале сентября.

Ранее Андрей Сойнов, генеральный директор филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех), сообщал, что предприятие запланировало большую поставку МС-21 «Аэрофлоту»: в 2027-2028 годах 18 машин, в 2029-2032 годах – 90: это крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации:

– У нас подписан контракт с «Аэрофлотом» на поставку следующих 90 машин, мы их сейчас запускаем в производство. Соответственно, 8, 10 и начиная с 2029 года это уже исполнение следующего контракта.

Авиазавод, по его словам, будет постепенно наращивать объемы производства с выходом на планку около 36 машин в год.

Поставки самолетов МС-21 в другие страны могут начаться после 2032 года – сейчас ведутся соответствующие обсуждения. Пока же мощности производителя загружены, рассказал журналистам Андрей Сойнов.

– Наши службы сейчас прорабатывают с дружественными странами возможность поставки к ним машин. Интерес есть, идут обсуждения, идут встречи, идут презентации возможностей самолета. После подписания контракта, который на той неделе подписали, у нас мощности полностью загружены до 2032 года включительно. Поэтому идет сейчас проработка внешнего рынка. Но все, какие соглашения будут заключаться, они уже будут за горизонтом 2032 года, – цитирует спикера РИА Новости.

В свою очередь, глава «Аэрофлота» Сергей Александровский подтвердил на ВЭФ, что сроки поставок зафиксированы, а подготовка пилотов, бортпроводников и инженеров начнется в 2027 году. На этапе ввода в строй МС-21 будет летать на коротких направлениях, включая маршруты Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород, где возможно оперативное резервирование и техническая поддержка.

Первые «Суперджет-100» с двигателями ПД-8 и МС-21 российские авиакомпании начнут получать, с двигателями ПД-14 во второй половине 2027 года.