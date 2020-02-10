Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться

На байкальском туристическом рынке наступило время «РЕ»: реновации, реконструкции, редевелопмента... Перемены неизбежны: качественному туристу нужен качественный продукт, достойный сервис и развитая инфраструктура. За последние годы «Гранд Байкал» инвестировал 538 млн рублей в обновление парк-отеля «Бурдугуз», 187 млн – в реновацию горно-лыжного комплекса «Гора Соболиная». В планах у компании провести масштабную реконструкцию БайкалБизнесЦентра, санатория «Электра» и построить два новых отеля в центре Иркутска. Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров рассказал Газете Дело, почему турпоток растет, но структура этого потока не радует, как развивать туризм на Байкале, не застраивая Ольхон и Малое море, и какой экономический эффект дает реновация отелей.

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал».

Фото предоставлено пресс-службой "Гранд Байкал"

«Если не изменить ситуацию, мы потеряем Байкал»

Что происходит с туризмом на Байкале? Эксперты пишут стратегии развития региона, отели закрываются на реновацию… Пришло время меняться?

– Пришло. Мы тоже разработали стратегию – «Новая модель развития туризма в Байкальском регионе». Почему новая модель? Потому что то, как развивается туризм сейчас – хаотично и неуправляемо, дальше невозможно.

Экологи, прокуратура, надзорные органы уже бьют тревогу: половина турбаз, гостиниц на Малом море, на Ольхоне – незаконны, еще часть наносит огромный ущерб природе. И на самом деле, невзирая на жесткость многих принятых там решений, разумное зерно в этих словах есть. Мы действительно убиваем эту территорию.

И что же делать?

– На Форсайте в 2017 году наша группа по развитию туризма пришла к такому выводу: если мы не изменим ситуацию, то мы потеряем Байкал – как ценность, как бренд, как территорию, которой может гордиться Россия. Если ничего не предпринимать, мы усугубим экологические проблемы, и Байкал из локомотива развития превратится в колоссальную проблему.

Наша «Новая модель» говорит о том, что мы должны перераспределить туристические потоки. Сегодня основной рост турпотока приходится на Малое Море и остров Ольхон, и это несет угрозу экосистеме озера.

В какие точки на Байкале можно направить турпоток?

– Байкал весь прекрасен, но есть точки, которые являются эксклюзивными. И это не только Ольхон и Малое море, но и Песчанка, Северный Байкал, Зама, мыс Котельниковский, Турка, Энхалук и др. – нашей стратегией предусмотрено двадцать с лишним мест.

А есть точки – Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Турка, Листвянка – в которых мы можем строить инфраструктуру без нанесения ущерба природе.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

И связывать ее с теми самыми двадцатью туристическими зонами?

– Да, причем связывать самыми разными маршрутами, на любой вкус и кошелек. Есть большие деньги – можно на вертолете слетать. Нет больших денег – на машине, пешком, на лошадях, на собаках, на санках, на коньках, на лыжах, на велосипедах – на чем угодно.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

«Турпоток растет, а его качество – нет»

В прошлом году на форуме, посвященном туризму, много говорили о том, что турпоток на Байкал растет, но его качество не устраивает. Китайских туристов с низким чеком много, более состоятельных европейцев – мало…

– Абсолютно верно. Китай сегодня занимает лидирующую позицию по количеству туристских прибытий среди иностранных гостей: в 2018 году Иркутскую область посетило 186 тысяч китайских туристов, это 63% от общего количества иностранных туристов. В 2019 году туристов из КНР было уже 240 тысяч.

Китайский турист нам интересен, но другой: те, кто летают сегодня в Новую Зеландию, Австралию, Канаду, Швецию, Норвегию, Финляндию и тратят там по 250-300 долларов в день. В основном это жители Пекина или южных городов Китая, где по-другому развита экономика, где другой менталитет. Турист с севера Китая, с 50-60 долларами за турдень, нам ничего не дает.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

Что же мешает привлечь в регион нужного туриста?

– К нам, в основном, летают чартеры, это авиакомпании не очень высокого уровня. Мы пытаемся привезти сюда другой поток, но упираемся в возможности аэропорта.

Нужен новый?

– Да. Ведущие авиакомпании мира, которые могли бы сюда летать, не будут делать этого, пока не будет построен новый терминал, взлетно-посадочная полоса и т.д. Уровень сервиса и качества, который предоставляет аэропорт сегодня, не устраивает те авиакомпании, которые могли бы привезти сюда дорогого туриста.

«Иркутск – входные ворота»

Сервис и инфраструктура в сфере туризма тоже далеки от идеала. Ваша стратегия предусматривает масштабную реновацию? Расскажите поподробнее.

– В рамках новой стратегии мы говорим о развитии туризма в приоритетном проекте «Южно-Байкальское кольцо». Мы эту идею выдвигали еще три года назад, но тогда нас чуть ли помидорами не закидали. Теперь появилось понимание, последователи, идею поддержали власти. Программа развития территории принята Сбербанком и правительством Иркутской области. Наконец-то пришло понимание, что развивать туризм можно (и нужно) без дополнительной нагрузки на Ольхон.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

«Южное кольцо» – это Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Листвянка?

– Да, это основное кольцо, ядро. Но отсюда можно и в Аршан съездить, и в Танхой, и в Большие Коты, и в Песчанку, и на Ольхон. Главное – создать в ядре достойную инфраструктуру. Турист готов терпеть лишения на маршруте: ходить пешком, с рюкзаком, ездить на уазике. Но потом ему надо хорошо и с комфортом отдохнуть. Прийти вечером в уютный номер, лечь в красивую постель. Тот сервис, который сегодня предоставляет наш гостиничный сектор, действительно далек от идеала.

Поэтому идея у нас такая: Иркутск работает как входные ворота, как стартовая площадка. В городе многое делается, многое меняется. Есть хорошие проекты: остров Конный, Иркутские кварталы, Глазковский некрополь, Солнечная дорога.

В Иркутске мы планируем построить два совершенно новых отеля, решения по ним уже приняты. Строительство первого начинаем в этом году, второго – в следующем.

Большие инвестиции?

– Порядка 2,9 млрд рублей.

В каком районе будете строить?

– Первый – на месте Курбатовских бань. Рабочее название – «Отель Курбатов». Это будет пятизвездочный отель в новом квартале на 78 номеров. Территория от Глазковского моста до Вечного огня должна быть полностью преобразована. Там строят бизнес на месте чайной фабрики, жилые дома, кварталы. А мы возводим пятизвездочный отель, благоустраиваем набережную – и получаем очень красивое место. В сочетании с «Марриоттом» и «Ибисом» получится целый квартал хороших, качественных отелей.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

Далее по маршруту – Байкальский тракт. Там у компании уже есть несколько гостиниц. Будете строить новое или обновлять старое?

– Один из объектов – парк-отель «Бурдугуз» – мы уже подвергли реновации, инвестировав 538 млн рублей. Это эксклюзивный загородный комплекс для тех туристов, которые сразу хотят на Байкал. После тяжелого перелета попадаете в этот отель, на природу. Там и прекрасный сосновый лес, и великолепная Ангара. Просто выдающаяся с точки зрения отдыха и восстановления сил территория.

Дальше в планах – «Электра».

Тоже реновация?

– Да, будем реконструировать санаторий. Кроме того, сейчас ищем земельный участок между «Электрой» и «Бурдугузом», чтобы построить там международный детско-молодежный образовательный лагерь.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

«Байкальск считаем ядром проекта»

Какие планы на Байкальск?

– Его мы считаем ядром всего проекта. Байкальск уникален: там огромное количество земли, чтобы построить по-настоящему серьезный курорт мирового уровня.

Но для этого, конечно, надо решить много вопросов. Главное – изменить имидж и культурный код этой территории. Стратегически мы в это верим, потому что там есть всё: инфраструктура, энергетические, технические условия. Есть федеральная трасса, по которой идет огромный поток машин, есть железная дорога, есть возможность построить аэропорт для малой авиации и, конечно, уникальный природный парк от Танхоя до Мунку-Сардык.

А кадры?

– Трудовые ресурсы есть тоже. Это люди, которые живут там и готовы работать – их можно обучать.

Причем работа будет круглый год.

– Да, это особенно важно: в Байкальске есть хороший зимний поток, который давно уже там состоялся, даже несмотря на комбинат.

Расстояние в три часа от «точки входа» – Иркутска – не смущает?

– Во-первых, идет реконструкция трассы, она будет на 9 км короче уже в ближайшее время. Во-вторых, поворотов станет меньше, дорога будет прямее, время в пути сократится. В-третьих, люди ездят и сейчас. А если путь будет короче и быстрее – поедут еще охотнее.

В Байкальске вы тоже провели реновацию – обновили отель «Соболинка». Что дальше?

– Сейчас ведем проектирование инфраструктуры предгорной части курорта и проектирование двух новых канатных дорог, в планах на 2021-2022 годы – построить новые канатные дороги (ППКД-6) на Восточном склоне и гондольную дорогу на Западном склоне, сервисный центр, отель и SPA, а также организовать маршрутную сеть вокруг курорта.

Надеемся в будущем поработать над старой площадкой комбината. Если ее очистить, подготовить, то можно дать ей вторую – туристическую – жизнь. В разных странах мира – Канаде, Финляндии, Новой Зеландии – есть успешные постиндустриальные проекты.

Если мы реализуем все наши планы – совместно с другими компаниями, конечно, – получим хорошие экономические эффекты в целом для региона. Сегодня на туризм приходится 0,7% ВРП. Эта доля может увеличиться втрое, до 2%. Более 2 млрд налогов прямых отчислений – неплохой результат для экономики.

«После реновации загрузка серьезно выросла»

Отель «Бурдугуз», после реновации.

Фото предоставлено пресс-службой "Гранд Байкал"

Многие отмечают, что поток на зимний Байкал существенно вырос, и реновацию отелей проводят в расчете на этих туристов. Вы заметили такую тенденцию по загрузке своих отелей?

– Тенденция очевидна. После того, как мы провели реновацию отеля «Бурдугуз», размещение стало дороже, но загрузка выросла очень серьезно, потому что клиенту стало интересно туда приезжать.

Мы же не только провели полную реконструкцию отеля, заменив всю инженерную комплектацию, дизайн номеров, рестораны, холл, цокольный этаж. Мы организовали кинотеатр, караоке-клуб, соляную комнату, построили банный клуб, который пользуется большой популярностью. Кроме того, есть детская комната, каток, хорошая тюбинговая трасса – вылетаешь прямо на Ангару. Есть две лыжни – по лесу и по заливу. Все для активного отдыха на природе.

В планах сделать уникальную точку питания – ресторан местной кухни с элементами европейской, поработать над ландшафтным дизайном территории. Мы уже высадили большое количество елок, сосен, газонов. Сейчас работаем с Дмитрием Будажабе из Улан-Удэ, последователем Даши Намдакова, – у нас появятся скульптуры из бронзы.

Банный клуб отеля «Бурдугуз».

Фото предоставлено пресс-службой "Гранд Байкал"

То есть реновация – действительно панацея от традиционной для Байкала проблемы сезонности?

– Наш опыт говорит именно об этом. Сезонность – действительно большая проблема для Байкала. Летом клиент есть, в остальное время с загрузкой хуже, в результате рентабельность бизнеса невысокая. Мы совершенно четко видим, что реновация «Бурдугуза» создала новый продукт и дала эффект: загрузка отеля выросла в 1,8 раза. Понятно, что у нас был прекрасный июль, прекрасный август, но потом – неожиданно – хороший сентябрь, не хуже, чем июль. И октябрь – не хуже, чем август. Даже ноябрь был неплох. А в новогодние каникулы загрузка отеля достигла 93%.

Решение на глобальную реконструкцию сложно далось?

– Сложно. Любая реконструкция – это большие вложения, а отдача длинная, 6-8-10 лет.

Торгово-промышленная палата сейчас выступает с инициативой о предоставлении налоговых льгот тем собственникам в Иркутской области, которые реновируют отели, и мы ее очень поддерживаем. Если мы хотим поднять качество инфраструктуры, повысить качество продукта, если хотим, чтобы в регион приехал состоятельный турист, гость с щедрым кошельком, то надо реконструировать. Но при окупаемости в 10 лет не каждый собственник на это решится. Льготы важны.

«Наступило время ‘РЕ’»

Прошлым летом на саммите недвижимости в Иркутске столичные эксперты говорили о том, что если в середине 2000-х на рынке было время строек, то сейчас наступило время «РЕ» – реконструкции, реновации, редевеломента.

– Это абсолютно верная мысль. За последние два года мы провели реновацию отеля «Бурдугуз» и отеля «Соболинка». Сейчас думаем, как реконструировать БайкалБизнесЦентр. Желательно, конечно, сделать это вместе с Сибэкспоцентром.

В связке?

– Да, чтобы всю эту площадку превратить в нормальный выставочно-конгрессный комплекс или многофункциональный центр, где можно будет проводить не только деловые мероприятия и выставки, но и концерты.

Как часто, на ваш взгляд, надо проводить реконструкцию объектов?

– Примерно каждые 15 лет.

При окупаемости в 10?

– В том и дело. Только окупил вложения – и снова нужно делать реновацию.

Конечно, где-то локация отелей позволяет быстрее окупать, но где-то и дольше. Рентабельность гостиничного бизнеса составляет, в среднем, 4-7%. Но обновляться нужно, иначе – никакого развития.

А БайкалБизнесЦентр ведь не реконструировался еще?

– Качество строительства было очень хорошее. 20 лет без серьезной реконструкции – это, конечно, редкость для рынка. Мы постоянно поддерживаем состояние номерного фонда, несколько раз реконструировали ресторан, модернизировали наши залы. Но глобальной реновации ББЦ еще не было. Ее и планируем – пора!

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал».

Фото предоставлено пресс-службой "Гранд Байкал"

«Байкалу нужен новый турпродукт»

В прошлом году, выступая на форуме «Время отдыхать на Байкале», вы говорили, что туристу нужен новый продукт. От слов к делу перешли? Что реально изменилось за год?

– Мы четко осознали, что Байкал – единый. Нам нужно объединяться с Республикой Бурятия, еще больше взаимодействовать с соседями. Потому что туристу интересны оба берега и разные маршруты.

В стратегии Сбербанка было обозначено 7 главных туристических маршрутов на Байкале. Федеральная аналитическая компания «Strategy Partners», которая работала над стратегией, считает, что через продвижение маршрутов можно продвигать и бренд Байкала. Там есть зимние, летние и круглогодичные маршруты.

Например, «Лед Байкала». Маршрут, рассчитанный от 3 до 7 дней, за который мы взялись, который готовы развивать, совершенствовать. Маршрут начинается в Иркутске – отели мы можем предлагать разные, потом «Бурдугуз», потом Листвянка, и там посадка на судно на воздушной подушке. У нас есть несколько путей движений по льду Байкала: вдоль КБЖД, с посещением музея в Танхое, движение в сторону Байкальска и знакомство с инфраструктурой курорта.

Когда вы начали предлагать этот маршрут?

– Осенью. У нас уже есть группы, которые ездили по этому маршруту. Есть и первые вип-туристы, которые покупают индивидуальные туры, комбинируют. Например, прилетели, заселились в «Бурдугуз», переночевали, потом заказывают собачью упряжку, на ней пересекают Байкал до середины (собаки двигаются не очень быстро, это интересно и красиво). Там встречают судно на воздушной подушке, пересаживаются и двигаются в Байкальск. Горные лыжи, ледяная баня на берегу озера… На следующий день – в музей в Танхое. Вернулись – сели на снегоходы, прокатились с драйвом по тайге…

Как вы относитесь к введению ледового туристского маршрута и платы за выход на лед Малого моря?

– Сама по себе идея правильная. Раскритиковать можно легко, но лучше встать на позицию нацпарка: что им нужно делать? Я знаю, что руководители нацпарка реально думают о будущем. Может, не все сразу получается. Конечно, должна быть создана инфраструктура, чтобы эти разрешения можно было получать быстро и легко. Именно ее отсутствие вызывает первый негатив у людей. А второй: вроде деньги берут, а ничего не меняется.

Не видят изменений?

– Да. Но увидят. Мы встречались с руководством нацпапка, у них очень серьезные планы по созданию инфраструктуры. Над инфраструктурой сейчас работают все.

Материалы предоставлены пресс-службой "Гранд Байкал"

Иван Рудых, Газета Дело