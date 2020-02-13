Вадим Остапенко, ИК «Фридом Финанс»: «Рынок IPO в 2020 году набирает обороты»

Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко объясняет, почему в мире финансов не надо искать удачу наугад.

Пожалуй, все мы мечтаем о внезапной удаче. Кто-то представляет ее себе как выигрыш в лотерею, кто-то как наследство, кто-то как прибыльные инвестиции. Людям, никогда не торговавшим на фондовом рынке, кажется, что последний вариант ничем не отличается от предыдущих двух. Однако мы, в ИК «Фридом Финанс», уверены, что разница есть, ведь в случае с инвестициями удачу не ищут наугад, ее прогнозируют, изучая компании, которые готовятся в первый раз разместить свои акции на бирже.

Основная специализация нашей компании – американский рынок ценных бумаг, причем одно из ведущих направлений – поиск интересных сделок IPO. IPO – это процедура первичного размещения акций быстрорастущей компании на открытом рынке с целью привлечь инвесторов. Как правило, компании, которые выходят на IPO нуждаются в привлечении дополнительного капитала, у них есть хорошая бизнес-идея, инновационные разработки (нередко уникальные) и надежды на то, что с привлеченными средствами им удастся добиться новых высот в своей отрасли. Такие компании – «темные лошадки», сегодня они мало кому известны, а в будущем могут покорить мир, цены на их акции могут взлететь в разы, внезапно сделав акционеров состоятельными людьми. Правда, IPO – инструмент повышенного риска и надо уметь правильно выбирать среди тех, кто выходит на рынок – кто достоин инвестирования? Именно поэтому так важно иметь надежного проводника в мир финансового рынка.

Компания «Фридом Финанс» годами изучает эту тему, анализирует бизнес сотен инновационных компаний и тщательно отбирает идеи. В 2019 году 180 компаний стали публичными, из этих размещений только 19,9% принесли инвесторам прибыль. ИК «Фридом Финанс» отобрала всего 30 сделок, но из них 24 (68,13%) были прибыльными. Среди рекордсменов роста – акции компании Beyond Meat, вышедшей на IPO 1 мая 2019 года, их доходность после периода локапа (три месяца, в течение которых бумагу нельзя продавать) составляла 576%, а бумаги Zoom за аналогичный период прибавили 168%. Акции компании, в чьих IPO клиенты «Фридом Финанс» могли поучаствовать совсем недавно, тоже демонстрируют хороший рост: цена бумаг Progyny прибавила 120% с момента IPO, Bill.com – 76%.

В 2020 рынок IPO уже вовсю набирает обороты, 5 февраля состоялись сразу три интересных размещения – Beam (разработчик генной терапии), PPD (разработка фармпрепаратов) и Schrodinger (создатель ПО, которое оптимизирует поиск компонентов для разработки лекарственных препаратов). Все они имеют шансы порадовать инвесторов, и мы внимательно следим за котировками.

Источник: Годовой инвестиционный обзор ИК "Фридом Финанс"

Продолжение сезона обещает быть интересным. Среди самых долгожданных размещений – Postmates – компания, которая доставляет буквально все, от еды до мебели. Сейчас сервис работает в более чем 3000 городах США и осуществляет примерно 5 млн доставок в месяц. Другое важное размещение – брокерское приложение Robinhood, которое позволяет покупать и продавать акции, ETF, опционы, и все это с нулевой комиссией в США. Платформа также позиционирует себя как место для удобного хранения денег. Ну, и конечно, на повестке – вечные ньюсмейкеры – Airbnb и Palantir, размещения которых инвесторы ждут уже пару лет.

Источник: Годовой инвестиционный обзор ИК "Фридом Финанс"

Для более консервативных инвесторов, не склонных к поиску талантов на бурном рынке первичных публичных размещений, «Фридом Финанс» может предложить интересные варианты инвестиций в рынок корпоративных облигаций. Например, 28 января началось размещение биржевых облигаций самой ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже (программа облигаций No 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019). Особенность эмиссии в том, что долговые бумаги номинированы в долларах США. Объем эмиссии составляет $40 млн. Срок обращения облигаций – 1092 дня, 12 купонных периодов, ставка купона – 6,5%.

Иными словами, в 2020 году, как и в прошлом, я вновь повторяю – не ищите удачу наугад, приходите в наш офис в Иркутске и, надеюсь, вместе с нашей командой фондовый рынок станет ближе и понятнее!

г. Иркутск, ул. Горького, 36 Б, БЦ MAXIM, офис 2-5

Тел.: +7 (3952) 79-99-02 (доб. 845)

Email: irkutsk@ffin.ru

* Под участием в IPO понимается возможность заключения расчетных внебиржевых форвардных контрактов, базовым активом которых являются инструменты, размещаемые на торгах иностранных организаторов торгов, в соответствии с п.4 Указания Банка России от 16.02.2015 N 3565-У. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ возможно только за счет квалицированных инвесторов. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73.