ВЭД – в одном окне. Ольга Беспечная – о новых сервисах и услугах для клиентов-экспортеров

Иркутский бизнес все активнее выходит на международные рынки. Торговый оборот растет, а вместе с ним растут и потребности предпринимателей в качественном банковском сопровождении внешнеэкономической деятельности. Альфа-Банк – крупнейший частный банк страны – активно работает в направлении ВЭД, предлагая клиентам и новые цифровые сервисы, и выгодные тарифы, и экспертизу, и возможность решить все вопросы в режиме «единого окна». Подробнее об этом рассказала Ольга Беспечная, региональный управляющий Альба-Банка в Иркутске.

Ольга Беспечная, региональный управляющий Альба-Банка в Иркутске.

ВЭД в приоритете

Ольга, Иркутская область всегда обладала высоким экспортным потенциалом. Крупнейшие экспортеры в регионе, торгующие на внешних рынках нефтью, алюминием, давно известны. Но в последнее время на экспорт все чаще выходят компании среднего и малого бизнеса...

– Да, мы наблюдаем эту тенденцию. Таких компаний в Иркутской области уже более 1000. Экспортируют, в основном, древесину и изделия из нее, уголь, импортируют – фрукты, овощи, оборудование.

Обслуживание компаний, работающих в сфере ВЭД, всегда было «лакомым кусочком» для банков. Почему так?

– В долгосрочной стратегии развития Альфа-Банка сегмент ВЭД выделен как приоритетный. Банк активно разрабатывает сервисы и продукты, позволяющие клиентам ВЭД чувствовать себя более свободно и комфортно. Интерес банка понятен. Приведу лишь пару примеров: средний чек по доходности компаний с ВЭД значительно выше, чем у компаний без ВЭД, в 2019 году доля доходов от ВЭД в структуре комиссионного дохода среднего бизнеса составила около 27% .

С кем чаще всего приходится конкурировать Альфа-Банку? За счет чего удается выигрывать?

– Основная доля экспортно-импортных операций в России проходит через крупные госбанки. Так сложилось исторически, а не в силу каких-то преимуществ, И мы намерены всерьез побороться за эту долю.

Альфа-Банк никогда не конкурировал с госбанками – у нас свой путь развития. Мы развиваем цифровые и удаленные каналы обслуживания, и именно это преимущество готовы предложить компаниям с ВЭД. Например, сейчас интернет-банк Альфа-Банка позволяет в режиме «единого окна» осуществлять все операции, с которыми клиент сталкивается в своей повседневной внешне-экономической деятельности.

Что это значит?

– В личном кабинете интернет-банка он может видеть все кредитное досье по валютным контрактам, выгружать декларации из ФТС (Федеральная таможенная служба), конвертировать валюту по биржевой модели формирования курсов, выставлять отложенные заявки на конвертацию валюты по желаемому курсу и многое другое.

У других банков нет единого окна?

– У многих банков работа по ВЭД не ограничена одной программой. Чтобы конвертировать валюту, клиент использует одну программу, чтобы вести валютный контроль и совершать платежи – вторую. В интернет-банке Альфа-Банка весь необходимый функционал – в одной программе. Безусловно, это более удобно для бизнеса, экономит время.

Болевые точки

Какие самые распространенные проблемы экспортеров и импортеров банк помогает решать?

– Болевые точки по ВЭД примерно одинаковые у большинства клиентов. Например, часто они не могут отследить путь платежа, который совершили на иностранного контрагента. На помощь приходит бесплатная услуга в интернет-банке – трекинг платежа. У некоторых банков эта функция тоже есть, но либо в усеченном виде, либо платная. У нас она абсолютно бесплатная и комплексная. Можно отслеживать, через какие банки идет платеж, как быстро, где находится сейчас. Таким образом, наш клиент не нарушит договорных отношений с иностранными контрагентами. Могу отметить, что такой подход банка нравится бизнесу.

Что еще беспокоит клиентов ВЭД?

– Клиенты малого и среднего бизнеса, которые только выходят на внешние рынки, нередко не знают, с чего начать. Для таких предпринимателей в банке реализован специальный бесплатный сервис «Консалтинг ВЭД», позволяющий клиентам Альфа-Банка дистанционно консультироваться с экспертами по вопросам ВЭД: как правильно оформить валютный контракт, на что обратить внимание. Можно отправить валютный контракт на проверку, чтобы избежать нарушений валютного законодательства.

Это ликбез для новичков?

– Не только. Сервис востребован и действующими клиентами крупного бизнеса. Благодаря сервису, с помощью экспертов ВЭД мы можем структурировать сделки по валютным контрактам для клиентов, осуществлять комплексную поддержку контрактов с условиями аккредитивов.

Что еще хотел бы видеть клиент?

– Каждый хочет видеть комплексное обслуживание в банке. И эта возможность в Альфа-Банке реализована. Например, клиенты ВЭД могут получить финансирование без залогов и дополнительных сборов большого пакета документов.

Для крупных экспортеров, которые возмещают НДС, мы предлагаем гарантии возмещения НДС. Что это значит? При возмещении НДС, стандартная камеральная проверка налоговой занимает до 4 месяцев. Мы предлагаем клиенту получить деньги быстрее и выпускаем банковскую гарантию. На принятие решения уходит не более 10 дней, большой пакет документов не требуется, залог не нужен. Клиент предоставляет гарантию в ИФНС и в течение, как правило, 12 дней получает средства на счет. При этом использовать эти деньги можно на любые цели.

Не секрет, что за последние пару лет ужесточилось законодательство ВЭД в части борьбы с отмыванием незаконных доходов, выводом капитала. Как это влияет на работу банков, которые, по сути, контролируют исполнение законодательства, чистоту операций, являются проводниками воли регулятора?

– Мы, в том числе, помогаем клиентам соблюдать закон. В банке, во-первых, реализован сервис валютного контролера. Каждый клиент знает своего контролера, к нему можно обратиться за любым вопросом. Во-вторых, в рамках банк-клиента у нас настроены уведомления о сроках предоставления тех или иных документов. Они приходят на электронную почту клиента. Возможно настроить рассылку до девяти адресов.

Фиксированный курс

Головная боль всех компаний, работающих на внешнем рынке, – это волатильность валютных курсов. Чем может помочь банк в этом случае?

– У нас есть разнообразные инструменты, позволяющие избегать валютные колебания. Например, валютный опцион, который дает клиенту право покупать/продавать валюту по заранее оговоренному курсу. На срок до 6 месяцев мы фиксируем курс – в течение этого времени клиент может пользоваться этим курсом.

Это выход, учитывая волатильность на российском рынке.

– Услуга пользуется большим спросом у импортеров, учитывая, что в 2019 году доллар был в диапазоне от 62 до 67 рублей. Для них это особенно актуально: когда заключаются контракты на покупку, например, дорогостоящего иностранного оборудования, непрогнозируемый скачок валюты может значительно увеличить конечную стоимость оборудования. Это большой риск с точки зрения финансово-хозяйственной деятельности.

А малый бизнес пользуется услугой?

– У них не такие объемные сделки, они предпочитают другую тактику – заранее покупают валюту по выгодному курсу и держат на счете.

Вы рассказали о сервисах и услугах Альфа-Банка для разных сегментов бизнеса. Каких клиентов все-таки больше?

– Иркутская область относится к регионам с высоким потенциалом ВЭД. Среди наших клиентов в сегменте среднего бизнеса можно выделить основные сферы деятельности, такие как: экспорт древесины и изделий из неё, экспорт угля, грузоперевозки, экспорт и импорт продовольственных товаров, импорт оборудования и комплектующих, а также сырья для химического производства.

Малому бизнесу часто бывает страшно выходить на этот рынок, они не знают особенностей валютного законодательства, боятся возможных штрафов. Сервис банка «Консталтинг ВЭД» как раз помогает «снять» эти страхи.

То есть миссия Альфа-Банк – убирать барьеры, подстраховать на старте?

– В том числе. Помогать, делать работу на внешних рынках простой и удобной для клиентов, информировать. Мы ежегодно проводим тематические конференции по ВЭД, приглашаем на них действующих клиентов малого и среднего бизнеса. Мероприятие пользуется у клиентов большим спросом. В 2020 году планируем провести его вновь.

Елена Демидова,

Газета Дело

Экспорт растет, Китай лидирует

По данным Иркутской таможни, за 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот в Иркутской области составил около 5,1 млрд долларов США. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (около 4,7 млрд долларов США). На долю экспорта из общего объема товарооборота пришлось более 3,8 млрд. долларов США (74%); внешнеторговый объем импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 907 млн долларов США до 1,3 млрд долларов США (26%).

За январь-сентябрь 2019 года внешнеторговые взаимоотношения были установлены с 93 странами (в аналогичном периоде 2018 г. – с 85 странами), из которых 87 – это страны дальнего зарубежья. Китай – крупнейший торговый партнер, при этом, по итогам 9 месяцев 2019 года, в регионе деятельности Иркутской таможни отмечается увеличение объема импорта товаров из КНР по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 48% – с 183 до 271 млн долларов США. Основными торговыми партнерами в экспортных операциях также являются Швейцария, Япония, Нидерланды, Республика Корея, Италия, Польша, Индия.