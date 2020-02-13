​​​​​​​Не просто «картинка». Правила интерьерного дизайна Натальи Коваль

«Красивая картинка» в дизайне – это лишь верхушка айсберга, говорит главный архитектор и дизайнер MAD FOX Наталья Коваль. «Под водой» остается невидимый глазу обывателя, но крайне важный пласт аналитической работы. Специалист с более чем 20-летним стажем рассказала Газете Дело, почему функционал важнее красоты, каковы потребности иркутян сегодня и как дизайн может управлять людскими потоками и менять семейные привычки.

Наталья Коваль. Фото А. Федорова

1300 «квадратов» за два месяца

Наталья, в конце прошлого года в Иркутске открылся Центр «Мой бизнес». Дизайном этого пространства занималась компания MAD FOX. Расскажите о работе над проектом.

– На площадке Центра «Мой бизнес» представлены все институты поддержки предпринимательства – в одном месте можно получить максимальное количество услуг и информации об открытии и ведении своего дела.

Мы провели большую аналитическую работу, переговорили со всеми институтами поддержки бизнеса, продумали схему взаимодействия между институтами внутри офиса и с внешними посетителями. Главной задачей было создать максимально удобное пространство – как для посетителей Центра «Мой бизнес», так и для сотрудников.

Мы, можно сказать, становились предпринимателями, которые будут пользователями услуг Центра, старались думать, как они, чтобы прочувствовать все на себе, определить, какую траекторию движения нужно совершить, чтобы получить ту или иную услугу.

Были какие-то трудности в этом?

– Трудности были в сроках: проект нужно было осуществить за два месяца, это проектирование и реализация, т. е. фактически проект шел “с листа”. В октябре мы выиграли объявленный Гарантийным фондом Иркутской области конкурс, а 25 декабря сдали объект – 1300 кв. м.

Центр "Мой бизнес". Фото А. Федорова

В отведенные нам сроки нужно было не просто продумать проект, но и реализовать его - заказать необходимые отделочные материалы, осуществить комплектацию объекта мебелью, освещением и прочим, успеть смонтировать. В Иркутске, к сожалению, проблемы с материальной базой для реализации проекта. Можно купить люстру для дома, но найти все, что нужно для освещения 1300 кв. м, практически нереально. Ближайшие поставщики – в Новосибирске, но и у них база ограниченная, даже если говорить о стандартных позициях, не говоря про индивидуальный заказ.

Почти полторы тысячи «квадратов» за два месяца! Страшно не было?

– Нет. Мы приступили к проекту смело и уверенно: у нас большой и разнообразный опыт в архитектуре, проектировании общественных пространств, дизайне коммерческих и офисных помещений. В портфеле компании сотни реализованных объектов, включая масштабные - торговые пространства МТЦ Новый, ТРЦ ЦУМ, Магазин детской одежды “Бульвар”, много ресторанов, офисов, коммерческих помещений, Боулинг «7 миля», который мы проектировали буквально «с уровня земли»…

И второе – команда. У нас отличные профессионалы: архитекторы, дизайнеры, визуализаторы, конструкторы, инженеры, специалисты, которые работают с подрядчиками. Все мы разные, но дополняем друг друга. Интерьерный дизайн – это командная работа, и заказчик, обращаясь к нам, может быть уверен в том, что получит комплексную услугу.

У заказчика были какие-то пожелания по внешнему виду Центра «Мой бизнес»? Как строилась эта работа?

– Работа над каждым проектом в нашей компании ведется последовательно, по определенному алгоритму. Конечно, мы ждем пожеланий от заказчика, но, даже если он не может высказать свое видение проекта, мы начинаем с коллажей: сами делаем несколько вариантов предложений в разных стилях, берем аналоги – показываем, согласовываем, определяем, какое решение по стилю ближе. В случае с Центром «Мой бизнес» особое внимание уделяли цветам: у проекта есть свой фирменный стиль, брендбук.

По функционалу тоже были пожелания: заказчики рассказали, сколько посадочных мест нужно для каждого института поддержки, как им хотелось бы организовать общественные пространства. Здесь мы во многом опирались на опыт мировых брендов – смотрели на офисы Гугла, Яндекса, Авито, хотя аналогичные проекты имеют очень большие бюджеты и сроки их реализации точно не 2 месяца.

Центр "Мой бизнес". Фото А. Федорова

Помимо рабочих пространств, запроектировали и места отдыха. Одно из них - уютное, с подушками, работники центра уже окрестили «топчаном». Это место пользуется популярностью: можно посидеть, отдохнуть, пообщаться в более неформальной обстановке. Также есть гибкий коворкинг, конференц-зал с переговорной – любой человек может прийти и поработать. Пространство при этом легко трансформируется: столы можно переместить, получится более открытая зона, где можно будет провести курсы, презентацию.

Органы власти недавно стали проявлять такой интерес к дизайну?

– Нет, почему. Интерес к дизайну офисных помещений, в том числе и со стороны власти, был всегда. В 2000-е годы, например, я делала дизайн для департамента по регистрации недвижимости на улице Академической. Все там перекраивала: прием и выдачу документов, клиентские потоки… Огромная была работа проведена.

То есть дизайн – это все-таки про функционал в первую очередь? Не про красоту?

– Красота – это то, что на поверхности. Но дизайн – это серьезная аналитическая работа, которая может, в том числе, повысить эффективность. После перепланировки интерьера Служба регистрации недвижимости на Академической разгрузилась от очередей – настолько четко мы сформировали и разграничили все окна, распределили потоки. И, что немаловажно, принципиально исключили возможность неформального решения вопросов: никаких отдельных кабинетов для оформления документов не стало, всех раскрыли, все на виду.

А частных заказов в офисном сегменте много? Или бизнес сейчас экономит?

– Сейчас частных заказов стало меньше. И запросы изменились. Если раньше заказывали шторы с ламбрекенами, комнаты отдыха с душевой – все в стиле «я же директор», то теперь такого нет, конечно. Лаконично, функционально, комфортно, оправданно с точки зрения затрат – основные требования.

Центр "Мой бизнес". Фото А. Федорова

Проектирование образа жизни

Дизайн жилых интерьеров – более популярное явление. Кто чаще заказывает дизайн в этом сегменте?

– Мы работаем со всеми. Коттеджи, квартиры, таунхаусы – в портфеле компании самые разные проекты. Если в коммерческом сегменте с помощью дизайна можно управлять потоками, повышать эффективность, то дизайн жилых интерьеров – это проектирование образа жизни.

Что вы имеете в виду?

– В каждом проекте я стараюсь понять, чем живет хозяин дома и члены семьи. По возможности, стараюсь пообщаться со всеми, понять, кто что любит, чем увлекается, какой по характеру – и все это учесть при создании проекта. Люди, которые заказывают дизайн, должны понимать, что им придется открыться, впустить дизайнера к себе, в свое личное пространство, показать свой образ жизни.

А можно ли с помощью интерьера изменить привычки, настроение?

– 100%, однозначно. Тут и психология цвета помогает, и расположение мебели. Например, новый удобный и красивый обеденный стол может зародить традицию семейных ужинов, которой раньше не было.

Насколько дизайнер должен следовать пожеланиям своих заказчиков?

– Важно договариваться. Скажем, девочка хочет фиолетовую комнату, но я знаю, что если ее в эту комнату поместить, то она будет чувствовать себя совсем не так, как ей представляется. Стараюсь объяснить, донести разными способами – может, шторы в этих оттенках использоватьили плюшевого зайца? Этого будет достаточно. То есть я учитываю запросы, предпочтения, но адаптирую их – так, чтобы человек не пожалел о том, чего хотел.

Но и целиком «одеяло» на себя не «перетягиваете»?

– Я категорически не приемлю точку зрения, что профессиональный архитектор, дизайнер должен заставить себя слушать – чтобы все было так, как он скажет. Есть дизайнеры, которые рисуют красивые, необычные, но совершенно не практичные интерьеры. Я – за удобство.

Дизайн – это недешево?

– Это как считать. Да, дизайн стоит денег, но эти инвестиции себя многократно оправдывают – потому что экономят что-то другое, на следующем этапе ремонта. Да и вообще делают жизнь проще, комфортнее.

То есть экономить на дизайн-проекте не нужно?

– Нужно обращаться к профессионалам. Можно себе испортить жизнь, при этом заплатив очень много за неграмотную неквалифицированную работу. Бывает, мы переделываем чужие проекты, которые находятся в стадии реализации.

Вообще качественный проект экономит в реализации очень сильно. Кроме того, мы ведем авторский надзор, помогаем подбирать материалы, мониторим цены.

Какие тренды сегодня в дизайне жилых интерьеров? На что запрос?

– Сейчас многие уже насытились классикой, предпочитают минимализм, сдержанность.

Мода?

– Не мода, скорее разумность. Дизайн в России появился недавно, раньше все мы жили одинаково. А потом, когда границы открылись и появились возможности, люди просто «оторвались». Теперь этот всплеск прошел.

Фото А. Федорова

Дизайнер дизайнеру рознь

К дизайну у многих скептическое отношение. Почему так сложилось?

– Да, нередко про дизайн-проекты можно услышать: «Подумаешь, что там? Нарисовал картинку за две недели – и все». Не все понимают, что это огромный труд. К сожалению, на рынке сейчас много дизайнерских курсов, которые можно закончить за три месяца. Выпускники такого обучения не стесняются называть себя дизайнерами, делать проекты. А люди заказывают их, тратят деньги и получают неквалифицированные услуги. Разумеется, профессия обесценивается, страдает имидж профессии. Для жилья это один уровень потерь от работы непрофессионала. Но если работа ведется с общественными интерьерами, то цена ошибки возрастает многократно. Ведь в этом случае большую роль играет безопасность посетителей, пожарные требования к планировке, освещению и прочее - все это требует технических знаний узконаправленных специалистов, а не просто дизайнера с трехмесячными курсами.

А на самом деле, кто такой дизайнер и что такое дизайн?

– Я окончила архитектурный факультет. Учиться было тяжело, но интересно. Шесть лет колоссальной работы.

Шесть лет – не три месяца.

– Да, все было серьезно: и эстетика, и глубокие технические знания. Все изучали: и сопромат, и металлоконструкции, и деревянные. Не понимаю, как дизайнер может работать без этой глубины знаний. Декорированием такую деятельность можно назвать, но дизайном – нет.

Осознав, что моя работа будет связана с общением с людьми, я получила еще и второе высшее образование – психологическое. После этого стало гораздо легче работать, понимать, чего хочет заказчик. Как раз тогда был всплеск в дизайне интерьеров. Я попала в струю – и мне было легко, потому что был опыт – как в архитектуре, так и в общении с людьми.

Наталья Коваль. Фото А. Федорова

Дизайнер – своего рода художник. Должен ли он быть «многостаночником»? Или лучше хорошо освоить какой-то определенный «жанр»?

– Честно, никогда не понимала, как можно работать в одном стиле. Мне интересно переключаться, и опыт позволяет, он наработан в разных направлениях. К тому же есть команда.

Но тогда получается, что каждый новый проект – это абсолютно новый опыт.

– Конечно! И это самое интересное. У каждого объекта – своя технология, ее приходится изучать. Поднимаешь нормы, справочники, мониторишь законодательство – это огромная аналитическая работа каждый раз. Учеба постоянная – как у врачей.

Аналитика занимает половину работы над проектом. Вторая половина – это дизайн, разработка, эскизы, рабочая документация. Но без аналитики проект не состоится. И без совместной работы заказчика и дизайнера. Если заказчик думает, что он нанял дизайнера, и тот все сделает, то это не так. Мы вместе работаем на общий результат.

www.mad-fox.ru



- Центр «Мой Бизнес» – это национальный государственный проект поддержки малого и среднего предпринимательства. С начала 2019 года в России открыто более 70 центров «Мой бизнес»,

а до 2024 года они должны появиться во всех городах с населением от 100 тыс. человек. Заказывая интерьерный дизайн, мы хотели, чтобы работа была продумана с точки зрения функциональности, современного облика и обязательно в рамках оговоренного бюджета. Эти процессы были осложнены параллельной работой по проектированию и реализации, тем не менее, мы смогли реализовать

основные задумки.

Диляра Окладникова, руководитель Иркутского областного гарантийного фонда