Елена Ватуля, МТС: «Переход компаний в облако становится трендом»

Расходы на ведение бизнеса продолжают расти, а факторов, ставящих под угрозу не только доходность, но и сам бизнес, становится больше. Отвечая на вызовы времени, иркутские компании все чаще обращаются к облачным технологиям. О трендах и о том, как «облака» помогают облегчить нагрузку на бизнес, рассказала Елена Ватуля, директор департамента B2B компании МТС.

Тренд 1. Бизнес оптимизирует расходы

Налоговое бремя на бизнес растет. В 2019 году до 20% увеличился НДС, в планах Минэкономразвития увеличение налогов на малый бизнес на 4,9%. Реальные доходы населения в это время, согласно данным ВШЭ, снижаются. Все это уменьшает доходность бизнеса и ставит перед ним задачи по оптимизации расходов и поиску новых точек роста. Облачные технологии позволяют сократить как временные, так и финансовые издержки.

– Облачные сервисы решают как минимум две проблемы: во-первых, экономят ресурсы за счет того, что компании не нужно закупать дорогостоящее оборудование и тратиться на его поддержку, во-вторых, экономят время. Крупные компании зачастую закупают оборудование через тендер и вынуждены проходить связанные с этим процедуры. Вместо того, чтобы каждый раз проводить новую закупку оборудования, можно заключить договор с облачным провайдером, а далее – просто наращивать объемы услуг. Как следствие, бизнес становится более гибким и подвижным в реализации изменений и внедрении инноваций.

Тренд 2. Бизнес следит за соблюдением законов

Коррекция экономических процессов со стороны государства способна стать для предприятий причиной новых расходов. Например, солидные штрафы – не менее двух миллионов рублей – ждут нарушителей закона о хранении персональных данных. А с ними имеет дело большинство современных предприятий – от ЖКХ до ритейлеров.

– Выполнение всех новых требований на собственной инфраструктуре – это не только расходы на оборудование и программное обеспечение, но и риск «попасть» на штрафы, если что-то не успеть или сделать не так. Отечественные провайдеры уже позаботились об этом: они хранят информацию компаний в защищенном сегменте облака, который прошел необходимую аттестацию, и сами следят за соблюдением всех нормативных требований. Именно так сделано в #CloudМТS, поэтому бизнесу не нужно самостоятельно «строить» всю систему для работы с персональными данными: приобретать сертифицированное оборудование и изучать российские криптографические средства.

Тренд 3. Бизнес защищается от киберугроз

Кибератаки приводят ко всё более критическим последствиям. Номера телефонов и банковских карт, паспортные данные, личная информация – жертвами хакеров становятся миллионы пользователей в России. Не каждая компания способна эффективно защититься от подобных нападений – подчас для этого необходимы серьезные, но не профильные для бизнеса компетенции.

– Все компании на регулярной основе вынуждены проводить тестирование безопасности информационных систем, искать уязвимости как в корпоративной сети, так и в используемых клиентами приложениях. Особенно это актуально для компаний, которые имеют дело с персональными данными – банковский сектор, ритейл, страховые компании, организации сферы ЖКХ и здравоохранения. Облачный провайдер способен стать для компаний «фабрикой» по безопасности. В 2019 году компания МТС запустила новую для российского рынка услугу по антивирусной защите критически важных корпоративных ИТ-ресурсов, приложений и данных, размещенных в публичном облаке. Решение сканирует виртуальные файловые системы, распознает и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, а также предотвращает сетевые атаки и фишинг. Использование подобных решений позволяет на треть снизить затраты на защиту данных по сравнению с покупкой традиционных лицензий.

Тренд 4. Бизнес автоматизирует производство

Активное внедрение IoT-технологий, big data и нейросетей приведёт к накоплению колоссальных объёмов данных во всём мире – как прогнозируют эксперты, цифра достигнет 175 зеттабайт к 2025 году. Уже сейчас десятки миллиардов смарт-устройств – от систем учета товаров до датчиков климат-контроля – генерируют информацию, которая подлежит обработке и хранению.

– Когда предприятие начинает автоматизировать производство, перед ним неизбежно встает вопрос о том, где хранить информацию, которой обмениваются системы мониторинга. Многие компании уже давно отказались от покупки «железных серверов», посчитав, что затраты на поддержание и восстановление инфраструктуры не успевают окупаться. Но и времена аренды серверов уходят в прошлое, поскольку компании, чтобы обеспечить резервирование, вынуждены арендовать избыточный объем мощностей, что полностью не решает проблем с надежностью и ограничивает возможность масштабирования. Аренда облачных сервисов решает все эти вопросы: провайдер сам обеспечивает резервирование данных, позволяет легко подключать дополнительные мощности, которые компания оплачивает по факту их использования.

Тренд 5. Бизнес внедряет новые технологии

Технологические решения, которые помогают бизнесу двигаться вперёд, появляются регулярно. Однако не у каждого предприятия есть достаточно средств для их приобретения и внедрения. При этом облачные сервисы – один из самых доступных на сегодняшний день для бизнеса способов освоить такие технологии, как big data и машинное обучение.

– Крупные российские провайдеры сейчас могут выделять клиенту сегмент облака, в котором нейросети будут обучаться под конкретный проект. Это позволяет значительно уменьшить расходы на самые сложные цифровые процессы вроде распознавания лиц и голоса. Компания МТС в Иркутске готова бесплатно предоставить сервисы для тестирования, вместе с клиентами проработать их идеи и помочь найти те моменты, которые сделают бизнес нашего клиента более эффективным.

Наталья Понамарева,

Газета Дело