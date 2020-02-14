Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями

В современном мире традиция дарить драгоценности по различным поводам вовсе не канула в Лету, даже несмотря на то, что в последнее время ювелирные изделия в рейтинге популярности уступили позиции мобильным телефонам. Просто традиция, подстроившись под новые вызовы, заиграла новыми гранями, считает коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева. Какие украшения будут в тренде в 2020 году? Как часто иркутяне делают индивидуальные заказы? И почему SHENE ювелир важно устраивать встречи клиентов с первыми лицами ведущих ювелирных домов, она рассказала Газете Дело.

Цвет года – синий

Татьяна, какие современные тенденции вы бы отметили в сфере своей деятельности, как изменились предпочтения поклонников «ювелирки» за последнее время?

– В нашей общероссийской культуре всегда было принято передавать ювелирные украшения по наследству, потому что они покупались на века. Вспоминая себя, мы чётко понимаем, что наше первое украшение – это то, что нам передарила мама из своей шкатулки. Но если говорить о современных молодых людях, то они к этому относятся по другому, у них немного другие ценности. Для молодёжи главное, чтобы это была трендовая вещь, например, серьги «а-ля Диор», причём не оригинальные, а плагиат из недорогих материалов, которые можно сезон поносить и выкинуть, потому что появилось что-то другое. Сейчас у молодых нет стремления собирать «ювелирный гардероб», планировать такие покупки.

А вот люди от 30 лет уже начинают об этом думать. Как правило, это происходит с появлением семьи и покупкой обручальных колец, практически первых «серьёзных» ювелирных украшений. Именно с этого момента уже начинается семейная история и традиции.

Люди более старшего возраста предпочитают дорогостоящие вещи, которые имеют реальную ценность по материалам, камням. Они, как и раньше, расценивают их не только с точки зрения моды: это ещё и инвестиция, которая с каждым днём только набирает ценность.

В ближайшие месяцы нас ждёт несколько праздников, на которые всегда было принято дарить ювелирные украшения. На что стоит обратить внимание, чтобы вещь была и в тренде 2020 года?

– В прошлом году общепризнанный мировой авторитет в области цвета Pantone LLC на 2020 год заявил модным ярко-синий цвет. Он совпадает по цвету с драгоценным камнем танзанит. Все крупные мировые ювелирные дома, такие кака Tiffany, Chopard, которые задают тренды в ювелирной моде, уже сделали различные коллекции с этим камнем.

Кроме синего цвета, какие ещё тенденции стоит учитывать?

– Здесь стоит выделить определённые сегменты. Например, модной молодёжи подойдут тоненькие браслеты с навесными частями, которые можно носить по несколько штук и компоновать с жёсткими браслетами. Или какие-то совсем тонкие, изящные, миниатюрные шейные украшения: цепные, галстуками или короткие чокеры, которые также можно носить одновременно.

Для людей неординарных подойдёт смешение разных цветов металла - абсолютно нормально носить красный камень на цепочке лимонного цвета. Сейчас нет такого, как было раньше, когда люди стремились покупать ювелирные украшения гарнитуром: если белые серьги, значит, и кольцо тоже белое, и подвеска. Наоборот, ценятся разные стили и направления. Это говорит о том, что человек – свободный, творческий, разносторонний, он много чем интересуется, и ему много что нравится. Сейчас фьюжн просматривается во всём, а гарнитурность воспринимается как устаревшая тенденция.

То есть в качестве подарка гарнитуры лучше не рассматривать?

– Гарнитур можно купить, но носить его вместе совсем не обязательно. Лично я к моде отношусь как к своеобразной игре, ведь ювелирное украшение, шарфик, сумочка – это всего лишь инструменты, которые дают человеку ощущение комфорта. Хорошо ему в гарнитуре – серьги, плюс кольцо, плюс колье, плюс браслет - он уверенно себя в этом чувствует, сам себе нравится – прекрасно и замечательно. Ведь это самая главная цель, которую мы преследуем – в наших украшениях человеку должно быть комфортно.

Качество без вариантов

Помогаете ли вы своим клиентам сделать правильный выбор украшений, даёте советы?

– Мы, конечно, делаем это, но очень деликатно. Наши продавцы-консультанты проходят серьезную подготовку по индивидуальному подбору украшений для клиента. Помогаем подобрать правильную форму замка, потому что от него многое зависит, и в первую очередь, комфортные ощущения от ювелирного украшения. А застёжек у серёг – огромное количество, как и форм мочек и проколов ушей. У нас даже есть определённые наработки, с помощью которых определяется посадка серьги и форма, точно подходящие конкретному человеку. В общем, в каждой ситуации действуем индивидуально.

Если делать подарок на века, нужно, чтобы у изделия было безупречное качество. К сожалению, именно этим ювелирные изделия в последнее время как раз и не отличаются.

– Для нас качество изделий, которые представлены в салонах, - на первом месте, причём не только в дорогом сегменте, но и бюджетном. Мы очень строго придерживаемся этого правила, это наша принципиальная позиция. Чтобы держать высокую планку, в 2020 году будем глобально работать с персоналом. Его квалификация, знания, профессионализм играют огромную роль в успехе компании, особенно при падающем рынке и снижении покупательской способности. Кстати, у нас консультантами работают девушки-геммологи с высшим образованием. Тем не менее, мы делаем большой упор на обучение сотрудников.

Не секрет что в некоторых федеральных сетях продают изделия не самого высокого качества, и люди приходят с ними к нашим специалистам. Они должны уметь выявлять брак, а кроме этого рассказать клиенту о различных тонкостях ювелирного качества. Например, если в бриллианте 17, а не 57 граней, он не должен считаться бриллиантом - профессионалы так и говорят, что это простая полубриллиантовая огранка. К сожалению, продавцы в сетевых магазинах не информируют покупателей ни об этом, ни о других нюансах, которые снижают качество украшений.

Особый заказ

Как часто иркутяне обращаются к вам с просьбой выполнить какой-то особый индивидуальный заказ?

– Регулярно, и обычно это связано с какой-то памятной датой – юбилеем, рождением детей, когда наш клиент хочет приобрести что-то неординарное, потому что базовое он может купить всегда. Вообще иркутяне любят украшения, разбираются в различных брендах, понимают в камнях, много ездят по миру и многое видят. Соответственно, им хочется иметь какую-то уникальную вещь. И реализовать эти мечты в Иркутске сейчас совсем не сложно. Возможности у SHENE ювелир безграничные: мы можем, как привезти любое изделие мировых брендов, так и с помощью наших партнёров выполнить практически любую работу из любых материалов и камней.

Для этого нужно предоставить готовый эскиз? Или это сделает ювелир-профессионал?

– Случаи, когда люди приходят с эскизами, достаточно редкие. Как правило, запросы касаются чего-то конкретного: камней, формы застёжки на серьгах. Наша задача, как баеров, подключить производителей, отработать такие запросы, предложив клиенту массу вариантов. Следующий этап, когда заказчик выбирает понравившийся вариант, но при этом вносит какие-то свои корректировки. И мы этот вариант тоже делаем. Рекордная была история, когда мы в течение трёх недель сделали эксклюзивное кольцо с инициалами, гравировкой, уникальным крупнокаратным камнем, который приобрели для клиента на бирже. Если заказ сложный в работе, то выполнение может доходить максимум до двух месяцев, но человек получит эксклюзивную вещь, единственную во всем мире.

Поэтому, если есть намерение, например, на 8 марта сделать любимой женщине уникальный подарок, лучше обратиться к вам уже сейчас?

– В любом случае, лучше сделать это заранее, и тогда вся работа пройдёт в спокойном режиме. Вы посмотрите эскиз украшения, его 3D модель с разных ракурсов и в пропорции с вашим размером, величиной камня. Вы увидите цветовое решение. Можно будет даже изготовить образец, чтобы понять, насколько комфортно вы себя чувствуете в этом украшении, всё ли подходит по размеру. И чем больше будет на всё это времени, тем больше вероятность того, что на финише украшение получится именно таким, каким вы это задумывали.

Кстати, за границей изготовить вещь по индивидуальному заказу может быть в разы дороже, чем у нас.

Общение как подарок

А напрямую пообщаться с ювелирами, которые выполняют такие заказы, можно?

– Конечно, и мы хотим, чтобы наши покупатели могли напрямую пообщаться с первыми лицами ведущих ювелирных домов, известными мастерами и геммологами. Они приезжают на встречи с нашими клиентами. Так, совсем недавно у нас в гостях побывал Михаил Эпштейн – совладелец ювелирного дома Mousson Atelier. На встречах с людьми такого уровня открывается много личных моментов: ты понимаешь, кто делает украшения, какой он человек, насколько он уникальный профессионал в своём деле, и происходит совершенно удивительная история, которая интересна и нашим клиентам, и нашим гостям. Ведь производители практически никогда не общаются с конечным покупателем. Они продают свои изделия оптовому закупщику, тот отправляет их в свой ритейл. Непосредственно общается с покупателем продавец-консультант, но обратная связь, которую он от покупателя получает, тоже не всегда доходит до производителя.

Кроме этого, на таких мероприятиях можно увидеть совершенно уникальные вещи, каких и в музеях-то не увидишь. Привозят их к нам в салон буквально на один день. Более того, экспозиция не то что в Иркутске, а вообще в России бывает два-три дня, потому что постоянно перемещается по мировым выставкам. Так что такое мероприятие может стать единственной возможностью примерить, увидеть, приобрести абсолютно эксклюзивную вещь, высочайшего качества, исполненную в единственном экземпляре.

Сейчас многие компании ищут новые формы взаимодействия с клиентами. Например, набирают популярность различные мастер-классы. Вы работаете в этом направлении?

– Мы проводим тематические мастер-классы не только для наших постоянных клиентов, но и с компаниями-партнерами, сотрудники которых хотят интересно провести свободное время и получить новые знания: узнать об истории создания ювелирных украшений, или на что обращать внимание при их покупке, научиться читать бриллиантовую бирку, или отличать натуральные камни от синтетических и т.д. В принципе, тему можно назначить самим, а наш эксперт-геммолог поможет доступно разобраться в том или ином вопросе. Группы на такие мастер-классы мы формируем по принципу, чтобы людям было комфортно вместе. Это, кстати, может быть своеобразным корпоративным подарком к любому празднику.

В этом году мы в целом планируем проводить больше различных мероприятий: больше партнёрских встреч, закрытых вечеринок премиального сегмента, потому что SHENE ювелир в Иркутске может очень много предложить того, чего нет даже в России на постоянной основе.

Какие задачи вы ещё ставите перед собой на 2020-й год?

– Мы всегда ориентируемся на конечного потребителя и его запросы. В частности, планируем переформатировать небольшие магазины на большие площади, потому что ограниченное количество прилавков – это не наш формат. Нам всегда хочется, чтобы человек пришёл в наш салон и увидел все группы товаров. Рассматриваем места под наши салоны в разных популярных у покупателей торговых комплексах Иркутска. Плюс к этому, мы меняем формат и существующих магазинов, например, в одном из ТК Ангарска убрали стены, получился open space, который дает возможность быть еще ближе к нашим клиентам.

Наталия Горбань,

Газета Дело