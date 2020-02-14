Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск

Газета Дело
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Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск14 февраля 2020
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.02.2020]
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Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [14.02.2020]10 апреля 2020 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...
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Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан [14.02.2020]Про новые форматы Можно перейти на электронную трудовую книжку Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать...
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Свой дом в Коттеджном Квартале: когда хочется больше, чем таунхаус! [06.12.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.12.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [06.12.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [01.11.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [01.11.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска [01.11.2019]ул. Степана Разина, 18, ул. Ядринцева, 1-А, Звоните: 8 (902) 5-106-766
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Единственный в России тренинг - спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» [01.11.2019]История любви к своему делу, вере в себя и огромных бизнес-возможностях. 11 декабря 2019 г. Иркутск.
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Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм [01.11.2019]В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.
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Байкальский архитектурно-строительный форум. 8 ноября 2019 года. [04.10.2019]Тема: Энергоэффективность. пассивный дом. «Раннее бронирование» до 15 октября!