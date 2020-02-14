Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск

Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан

Про новые форматы Можно перейти на электронную трудовую книжку Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать...