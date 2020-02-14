Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан

Про новые форматы

Можно перейти на электронную трудовую книжку

Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать заявление нужно по 31 декабря 2020 года включительно.

Если выбрать электронную книжку, работодатель отдаст бумажную на руки.

Документы: Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ; Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ

Узнать об исполнительном производстве поможет СМС от пристава

Направлять такие извещения приставы вправе с согласия гражданина. Из сообщения можно узнать:

- о возбуждении исполнительного производства;

- о том, где и когда будут совершаться исполнительные действия и применяться меры принудительного исполнения.

Документ: Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-ФЗ

Про упрощения

Подать электронное заявление о заключении брака стало легче

Теперь не нужно прилагать к заявлению дополнительные документы, например: электронные копии паспортов, свидетельств о расторжении предыдущих браков. Достаточно указать их реквизиты, а подлинники принести на регистрацию брака.

Документ: Федеральный закон от 20.12.2017 N 395-ФЗ

Зарегистрировать автомобиль можно через изготовителей и дилеров

Это позволит не ездить в ГИБДД, а забрать ТС из салона уже с номерными знаками и готовым регистрационным документом. За такие услуги нужно доплатить, но не более 500 руб.

Документы: Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ; Федеральный закон от 30.07.2019 N 256-ФЗ

Про деньги

Проценты не должны превышать сумму потребкредита более чем в 1,5 раза

Правило касается еще и неустоек, штрафов, других договорных мер ответственности, а также платежей за услуги, которые кредитор оказывает за отдельную плату.

Условие должно быть указано на первой странице договора потребкредита перед таблицей с индивидуальными условиями. Речь идет о договорах, по которым с момента заключения есть не больше года, чтобы вернуть деньги.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ

Введена денежная компенсация для добросовестных приобретателей, которых суд лишил жилья

Если у гражданина истребовали жилое помещение, а убытки взыскали по исполнительному документу только частично или за полгода не взыскали вовсе, можно рассчитывать на компенсацию за счет государства.

Чтобы ее получить, нужно подать иск к РФ о выплате. Размер компенсации будет определен исходя из реального ущерба или же по кадастровой стоимости жилья, если истец заявит требование об этом.

Документ: Федеральный закон от 02.08.2019 N 299-ФЗ

В 2,5 раза снижен порог беспошлинного ввоза для посылок

Изменение важно для тех, кто любит заказывать в зарубежных интернет-магазинах товары для личного пользования (кроме неделимых).

Если в прошлом году лимит беспошлинного ввоза был 500 евро, то теперь - 200 евро. Весовой порог остался прежним - не более 31 кг.

Нужно учесть один нюанс. Раньше в расчет брались все посылки за календарный месяц, а сейчас лимит действует отдельно на каждую посылку. Если общая стоимость товаров свыше 200 евро, можно разделить их на несколько заказов, чтобы не превышать порог. Несмотря на то что стоимость уменьшили, теперь в месяц вы можете беспошлинно заказать товаров на большую сумму, чем раньше, но ввозить мелкими партиями.

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107

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