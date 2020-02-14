Российский ВВП в 2019 году замедлил рост – ИАЦ «Альпари

По данным Росстата, опубликовавшего 3 февраля первую оценку темпов роста ВВП РФ за 2019 год, в прошедшем году рост ВВП нашей страны составил 1,3%. Объём российского ВВП по итогам 2019 года составил 109,362 трлн руб. Таким образом, темпы роста валового внутреннего продукта РФ в 2019 году существенно замедлились по сравнению с 2018 годом, когда этот показатель нашей страны вырос, по данным Росстата, на 2,5%, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель директора ИАЦ «Альпари»:

– Более того, по итогам прошедшего года темпы роста российского ВВП оказались самыми низкими за три последних года (напомним, что в 2017 году рост российского ВВП составил 1,8%, а в кризисном 2016 году только 0,3%). Но важно отметить, что темпы роста ВВП за 2018 год неоднократно подвергались сомнению, и более того, их признавали единовременными даже в Росстате, так как эта цифра появилась после корректировки, и рост был связан с неучтёнными ранее данными в секторе строительства.

В основном рост произошёл благодаря вкладу добывающей промышленности, а также довольно существенный составляющую в итоговый результат 2019 года внесли розничная торговля, транспортные услуги и обрабатывающая промышленность. Одновременно в секторе недвижимости, услугах и некоммерческом секторе были зафиксированы либо низкие темпы роста, либо даже спад, чего не наблюдалось в 2018 году, за исключением небольшого спада в сегменте «прочие услуги». По всей видимости, причины столь низких темпов роста ВВП были связаны с последствиями повышения НДС в начале 2019 года и одновременными низкими темпами роста реальных доходов населения, которые в 2019 году увеличились всего на 0,8%.

Однако в целом данные по росту российского ВВП в 2019 году можно признать вполне неплохими. Напомним, что МВФ и Всемирный банк прогнозировали рост российского ВВП в 2019 году не выше, чем на 1,1-1,2%, а Банк России ожидал экономического роста в диапазоне 0,8-1,3%, так что опубликованные цифры совпали с верхней границей прогноза. Правда, Минэкономразвития ранее оценило рост ВВП в 1,4%, но прогнозы у этого ведомства довольно часто меняются и оказывают очень незначительное влияние на курс рубля и финансовые рынки. Сегодня на фоне публикации данных по росту ВВП за 2019 год рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, также небольшой рост заметен и на российском фондовом рынке. В феврале мы ожидаем курс доллара в рамках 62-64 руб., курс евро в диапазоне 68-72 руб.