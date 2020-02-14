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Игорь Кобзев поддержал газовый проект ИНК

14 февраля 2020

Руководство ООО «Иркутская нефтяная компания» – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых – встретилось с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава региона отметил важность реализации газового проекта компании, в том числе – завода полимеров.

«Проект по строительству газохимического комплекса в Усть-Куте - это проект российского масштаба по инвестициям, налоговой отдаче, создающий новые рабочие места и высокую добавленную стоимость, - отметил Игорь Кобзев. – Это безусловный стимул для развития северных территорий Иркутской области, мы будем поддерживать реализацию этого проекта». И. о. губернатора намерен посетить Усть-Кут.

Компания с 2014 года реализует проект по созданию мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа. Углеводородное сырье добывают на месторождениях компании. Ключевым объектом проекта станет завод по производству полимеров на территории Усть-Кутского района.

Для обеспечения работников будущего предприятия жильем в северном городе компания планирует построить современный микрорайон, рассчитанный на 3000 человек, социальные и инфраструктурные объекты.

Руководители ИНК рассказали главе региона о текущей деятельности компании, реализации инвестиционных и социальных проектов на территории Иркутской области. Ежемесячный объем добычи нефти и газового конденсата группы компаний ИНК составляет более 750 тыс. тонн. Общие инвестиции в развитие производства с 2000 года превысили 300 млрд рублей.

«В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона компания финансирует ряд социальных мероприятий, среди них - фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для Ивано-Матренинской детской больницы, поддержка коренных малочисленных народов Севера. За последние 9 лет компания направила на социальные проекты в Иркутской области 620 млн рублей», - отметила Марина Седых.

Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет Иркутской области с 2011 года составили 84 млрд рублей. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в регионе.

О газовом проекте

Общий объем инвестиций в газовый проект ИНК составит свыше 500 млрд рублей, его реализация позволит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест. В конце 2018 года были сданы в эксплуатацию объекты первого этапа проекта - установка подготовки природного и попутного нефтяного газа для получения смеси пропана и бутана технической на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении, продуктопровод от месторождения до города Усть-Кута, комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте.

На втором этапе проекта ИНК построит две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одну - для подготовки природного газа на Марковском месторождении, а также - газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута. Третий этап включает строительство завода по производству полимеров из этана, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Плановый объем производства товарной продукции - полиэтилена низкой и высокой плотности – составит 650 тыс. тонн в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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