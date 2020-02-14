Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ»

10 апреля 2020 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие.
Место проведения собрания: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57 офис 301.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» по состоянию на 21 марта 2020 года.
Начало регистрации акционеров или их доверенных лиц в 9-00 часов местного времени.
Повестка дня годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса,
в том числе отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества за счет прибыли, полученной по итогам финансового (2019) года.
- Избрание генерального директора Общества.
- Прекращение полномочий действующего состава совета директоров Общества.
- Избрание совета директоров Общества.
- О приведении Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
- Об утверждении новой редакции Устава Общества
- Назначение ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 57, офис 301 с 25 марта по 09 апреля с.г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14-00 до 17-00 часов, время местное.
Генеральный директор ЗАО «ВостСибТИСИЗ» Ю.Е.Тен