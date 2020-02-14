ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области

Газета Дело
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области14 февраля 2020
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«Строительный бизнес – это игра вдолгую», – руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин [14.02.2020]45,5 тыс. квадратных метров – столько жилья ввела ФСК «Родные берега» в 2019 году. Это абсолютный рекорд для компании за 10 лет работы. На новый год у команды – новые планы: работа по эскроу-счетам, долгосрочное партнерство с банками, строительство социальных и жилых объектов. Как дается переход на новые правила? Почему застройщик решил не ждать и наблюдать, а делать? Каким будет рост цен на новостройки в 2020-м и поможет ли отрасли дешевая ипотека? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.
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Как проходит реформа рынка жилья? Сбербанк провел в Иркутске «круглый стол» с застройщиками и парламентариями [14.02.2020]«Круглый стол», посвященный вопросам законодательства РФ в сфере жилищного строительства, состоялся в Иркутске на площадке центрального офиса Байкальского банка Сбербанка. В разговоре приняли участие депутаты Государственной Думы – Николай Николаев, Александр Якубовский, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, руководители 21 компании-застройщика. Центральной темой дискуссии стало обсуждение результатов реформы жилья в России и исполнение застройщиками региона требований законодательства по использованию эскроу-счетов.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [14.02.2020]10 апреля 2020 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...
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Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск [14.02.2020]Менеджер в эпоху перемен
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Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан [14.02.2020]Про новые форматы Можно перейти на электронную трудовую книжку Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать...
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Не просто «картинка». Правила интерьерного дизайна Натальи Коваль [13.02.2020]«Красивая картинка» в дизайне – это лишь верхушка айсберга, говорит главный архитектор и дизайнер MAD FOX Наталья Коваль. «Под водой» остается невидимый глазу обывателя, но крайне важный пласт аналитической работы. Специалист с более чем 20-летним стажем рассказала Газете Дело, почему функционал важнее красоты, каковы потребности иркутян сегодня и как дизайн может управлять людскими потоками и менять семейные привычки.
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Дмитрий Брейтенбихер, ВТБ: Во что инвестируют состоятельные клиенты [12.02.2020]Старший вице-президент ВТБ, руководитель Private Banking – Дмитрий Брейтенбихер отвечает в банке за работу с VIP-клиентами, но многим россиянам он известен в первую очередь благодаря игре «Что? Где? Когда?», в которой защищает интересы телезрителей. В конце января Дмитрий приехал в Иркутск, чтобы пообщаться с клиентами банка и торжественно открыть VIP-офис ВТБ «Байкальский». Газета Дело встретилась с Дмитрием и узнала, как удается убеждать предпринимателей и топ-менеджеров доверять сбережения ВТБ, за счет чего банк планирует удвоить базу VIP-клиентов в Иркутске, и почему для бизнесменов сегодня так актуальна тема преемственности.
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Как в Сибири строить круглый год быстро и выгодно? [11.02.2020]Переход строительной отрасли на новый формат работы по проектному финансированию с использованием эскроу счетов, поставил перед компаниями-застройщиками вопрос скорости возведения жилых домов. Эта проблематика особенно актуальна для нашего региона, где, как известно, благоприятный строительный сезон очень ограничен климатическими условиями. Тем не менее, как утверждают сами строители, выход из ситуации есть – это применение сборного железобетона, который в Иркутской области выпускает завод «Сибавиастрой». В чём заключаются плюсы этой технологии, и есть ли у неё минусы, Газете Дело рассказал Павел Кофман, у которого за плечами огромный опыт возведения жилых домов 120-й серии.
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Загородный all Inclusive. Девелопер «Патроны Парк» о том, как обустроить качественный быт в коттеджном посёлке [11.02.2020]По данным ВЦИОМ, две трети россиян хотят жить в индивидуальных домах. При этом многие из тех, кто мечтает перебраться подальше от городской суеты, имеют весьма смутное представление о том, как устроен быт за чертой мегаполиса: кто занимается обслуживаем территории, инженерной инфраструктуры, куда обращаться за помощью в случае проблем с системами жизнеобеспечения, сколько это будет стоить и т.д. Как можно решать эти вопросы с максимальным удобством для всех жителей, на примере современного коттеджного посёлка «Патроны Парк» Газете Дело рассказал руководитель девелоперской компании META_Estate Дмитрий Кузнецов.
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Виктор Григоров, «Гранд Байкал»: Наступило время «РЕ». Почему отелям на Байкале нужно меняться [10.02.2020]На байкальском туристическом рынке наступило время «РЕ»: реновации, реконструкции, редевелопмента... Перемены неизбежны: качественному туристу нужен качественный продукт, достойный сервис и развитая инфраструктура. За последние годы «Гранд Байкал» инвестировал 538 млн рублей в обновление парк-отеля «Бурдугуз», 187 млн – в реновацию горно-лыжного комплекса «Гора Соболиная». В планах у компании провести масштабную реконструкцию БайкалБизнесЦентра, санатория «Электра» и построить два новых отеля в центре Иркутска. Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров рассказал Газете Дело, почему турпоток растет, но структура этого потока не радует, как развивать туризм на Байкале, не застраивая Ольхон и Малое море, и какой экономический эффект дает реновация отелей.
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«Реновация – это выгодно». Как решиться на глобальное обновление гостиницы - Игорь Любославский, «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» [10.02.2020]Компания «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» уже не первый год занимается реновацией крупных гостиничных объектов на Байкале, помогая владельцам не только вдохнуть новую жизнь в старые отели, но и создать качественно иной туристический продукт. Как обновление меняет экономику проектов? Почему собственникам не стоит бояться реновации? Что дешевле и быстрее – построить новую гостиницу или кардинально изменить ту, что уже есть и работает? Об этом Газете Дело рассказал технический директор ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» Игорь Любославский.
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Свой дом в Коттеджном Квартале: когда хочется больше, чем таунхаус! [06.12.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.12.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [06.12.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303