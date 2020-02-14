ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области

Как в Сибири строить круглый год быстро и выгодно?

Переход строительной отрасли на новый формат работы по проектному финансированию с использованием эскроу счетов, поставил перед компаниями-застройщиками вопрос скорости возведения жилых домов. Эта проблематика особенно актуальна для нашего региона, где, как известно, благоприятный строительный сезон очень ограничен климатическими условиями. Тем не менее, как утверждают сами строители, выход из ситуации есть – это применение сборного железобетона, который в Иркутской области выпускает завод «Сибавиастрой». В чём заключаются плюсы этой технологии, и есть ли у неё минусы, Газете Дело рассказал Павел Кофман, у которого за плечами огромный опыт возведения жилых домов 120-й серии.