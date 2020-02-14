Крупные предприятия Иркутской области переключаются на виртуальную телефонию

В Иркутской области с начала года почти в два раза выросло число абонентов «Ростелекома», которые подключили услугу «Виртуальная АТС». Больше всего телефонной связью через интернет интересовались в Иркутске, Братске и Ангарске. Среди клиентов этой услуги крупные предприятия региона, такие как ЗАО «Иркутский хлебозавод», СХ ПАО «Белореченское», «ИрАэро». Об этом сообщили в пресс-службе провайдера.

– В какой-то момент мы поняли, что необходима модернизация. Обратились в несколько компаний, и самое выгодное предложение получили от “Ростелекома”, – прокомментировал начальник IT-отдела ЗАО «Иркутский хлебозавод» Павел Каракич.

Он добавил, что провайдер предложил и самую низкую стоимость внедрения, и оптимальное решение довольно сложной задачи.

С помощью виртуальной АТС можно настроить переадресацию вызовов, добавить новых пользователей или в онлайн-режиме проверить статистику по звонкам. В число дополнительных услуг решения входит возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой (программа для управления клиентской базой) для оптимизации бизнес-процессов. При желании клиенты также могут установить виджет на сайте компании для заказа обратного звонка.

– В Иркутской области уже почти 1 500 предприятий перешли на нашу виртуальную телефонию. Для этого мы организовали более двух тысяч городских и интеллектуальных номеров, – говорит Александр Бощенко, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

По его словам, теперь абоненты могут звонить и через SIP-аппараты, и при помощи мобильных телефонов. А в личном кабинете услуги можно настроить запись разговора менеджера с клиентами, чтобы проконтролировать их работу.

«Ростелеком» предлагает бесплатно протестировать услугу в течение 14 дней: проверить качество связи, научиться пользоваться личным кабинетом и определиться с подходящим тарифом для бизнеса любого масштаба. Во все тарифы включен один городской номер или номер 8 800 и пакет исходящих минут на телефоны России – от 100 до 1 500 в месяц в зависимости от нужд компании.

Для начала работы «Виртуальной АТС» достаточно наличие интернета и SIP-телефона, позволяющего общаться через сеть. Нет привязки номера к конкретному адресу: абонент может выбрать телефонный номер, который останется за организацией даже при переезде.

Подробнее об особенностях подключения услуги — на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.