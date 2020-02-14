РУСАЛ представил проект строительства Тайшетской анодной фабрики

В Правительстве региона состоялось заседание Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области, на котором РУСАЛ представил проект строительства Тайшетской анодной фабрики. Врио главы региона Игорь Кобзев проект поддержал, проекту присвоен статус регионального инвестпроекта и обещаны льготы.

– Привлечение инвестиций в экономику региона является одной из основных задач. Сегодня нам представили проект строительства Тайшетской анодной фабрики. Ему присвоен статус регионального, а значит, он получит льготы по налогу на прибыль организаций, – отметил Игорь Кобзев.

Проект строительства Тайшетской анодной фабрики представил Виталий Яковлев, директор департамента инжиниринга ОК «Русал». В рамках проекта, который будет обеспечивать российские алюминиевые заводы собственным сырьем – обожженными анодами и прокаленным коксом – будет создано 886 новых рабочих мест, сумма инвестиций составит более 52 млрд рублей, из которых почти 10 млрд рублей уже вложены в рамках первого этапа.

За период с 2020 по 2040 годы общий объем налоговых платежей во все уровни бюджетной системы составит более 15 млрд рублей, объем страховых взносов – более 3 млрд рублей. Сумма льгот, предусмотренная для инвестроекта, составит 1,4 млрд рублей.

Предприятием в 2019 году осуществлен ввод нового жилого фонда в составе четырех жилых домов на 240 квартир в г. Тайшете. К 2022 году планируется завершить строительство еще девяти жилых домов на 792 квартиры, благоустройство территории и автодорог, ввод инженерных сетей.

Решение задач социального развития Тайшетского района стало отдельным предметом обсуждения. Врио главы региона Игорем Кобзевым было предложено создать рабочую группу по развитию территории с учетом реализации рассматриваемого проекта, а также строительства Тайшетского алюминиевого завода. Рабочая группа, которая будет решать вопросы создания необходимой социальной инфраструктуры, кадрового обеспечения, привлечения к работе субъектов малого предпринимательства, экологической безопасности, будет создана к 15 февраля 2020 года, а к 15 марта 2020 года ею будет утверждена «дорожная карта» развития, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.