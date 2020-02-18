Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование Мнение эксперта

Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год

18 февраля 2020

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU  проанализировал данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде  в 2019 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.

В рэнкинге застройщиков за 2019 год 20 строительных компаний, три из них осуществляли строительство и на территории  Иркутского района. Для сравнения, в 2018 году в Иркутске и пригороде сдали жилье 28 застройщиков, в 2017 - только 18, а в 2016 году – 35 застройщиков.

Лидерами по объему ввода  в 2019 году оказались компании «Новый город» (86,9 тыс. кв м), ГК «ВостСибСтрой» (44 тыс. кв м) и ФСК «Родные берега» (42,8 тыс. кв м). «Новый город» был лидером и в 2018 году (тогда компания сдала 55,5 тыс. кв м), как и «ВостСибСтрой», который  входит в первую тройку на протяжении последних пяти лет (2018 год компания завершила с результатом 46,2 тыс. кв м и также заняла второе место). А вот «Родные берега» оказались в тройке лидеров впервые: 2019 год стал для компании рекордным по вводу жилья, в предыдущие годы компания замыкала ТОП-10.  

 

застройщик введено за 2019 год, тыс. кв м
1 Новый город 86943
2 ВостСибСтрой 44005*
3 Родные берега 42800
4 УКС г. Иркутска 28386
5 Восток Центр Иркутск 28099*
6 Максстрой 25839
7 Авиценна-Строй 24161
8 Центральный парк 22943
9 Гранд-Строй 21691*
10 Жилстрой 19944
11 СТК 16451
12 МобиКлин 14206
13 ИНЦ СО РАН 12858
14 Маирта 11569
15 СтройГрад 9661
16 СтройЭконом 9365
17 Танар 6898
18 Регион Сибири 6401
19 БайкалТрейдИнвест 6234
20 СК Энергия 4498

Читайте также:

Что будет с ипотекой в 2020 году
18 февраля 2020
До миллиона опять не дотянули. В Иркутской области в 2019 году введено 977,3 тыс. кв м жилья
18 февраля 2020

 

Примечания: Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным администрацией г. Иркутска, других муниципальных образований и по данным компаний-застройщиков (объекты в Иркутском районе). В рэнкинге учитываются многоквартирные жилые дома, возведенные на территории г. Иркутска и Иркутского района, дата выдачи разрешений на ввод которых – с 1.01.2019 по 31.12.2019. Под введенными кв м жилья понимается фактическая общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию компанией в качестве застройщика. Отдельно стоящие здания административного назначения, парковки и пр. не учитываются.
*учтены в том числе и объекты в Иркутском районе

/ Газета Дело /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Недвижимость Иркутска в цифрах":
Все материалы сюжета (6)

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Недвижимость»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело