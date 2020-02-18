Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU проанализировал данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2019 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.

В рэнкинге застройщиков за 2019 год 20 строительных компаний, три из них осуществляли строительство и на территории Иркутского района. Для сравнения, в 2018 году в Иркутске и пригороде сдали жилье 28 застройщиков, в 2017 - только 18, а в 2016 году – 35 застройщиков.

Лидерами по объему ввода в 2019 году оказались компании «Новый город» (86,9 тыс. кв м), ГК «ВостСибСтрой» (44 тыс. кв м) и ФСК «Родные берега» (42,8 тыс. кв м). «Новый город» был лидером и в 2018 году (тогда компания сдала 55,5 тыс. кв м), как и «ВостСибСтрой», который входит в первую тройку на протяжении последних пяти лет (2018 год компания завершила с результатом 46,2 тыс. кв м и также заняла второе место). А вот «Родные берега» оказались в тройке лидеров впервые: 2019 год стал для компании рекордным по вводу жилья, в предыдущие годы компания замыкала ТОП-10.

Примечания: Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию, выданным администрацией г. Иркутска, других муниципальных образований и по данным компаний-застройщиков (объекты в Иркутском районе). В рэнкинге учитываются многоквартирные жилые дома, возведенные на территории г. Иркутска и Иркутского района, дата выдачи разрешений на ввод которых – с 1.01.2019 по 31.12.2019. Под введенными кв м жилья понимается фактическая общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию компанией в качестве застройщика. Отдельно стоящие здания административного назначения, парковки и пр. не учитываются.

*учтены в том числе и объекты в Иркутском районе