Кто построил больше всех? Рэнкинг застройщиков Иркутска по объемам ввода жилья за 2019 год

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU проанализировал данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2019 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.
В рэнкинге застройщиков за 2019 год 20 строительных компаний, три из них осуществляли строительство и на территории Иркутского района. Для сравнения, в 2018 году в Иркутске и пригороде сдали жилье 28 застройщиков, в 2017 - только 18, а в 2016 году – 35 застройщиков.
Лидерами по объему ввода в 2019 году оказались компании «Новый город» (86,9 тыс. кв м), ГК «ВостСибСтрой» (44 тыс. кв м) и ФСК «Родные берега» (42,8 тыс. кв м). «Новый город» был лидером и в 2018 году (тогда компания сдала 55,5 тыс. кв м), как и «ВостСибСтрой», который входит в первую тройку на протяжении последних пяти лет (2018 год компания завершила с результатом 46,2 тыс. кв м и также заняла второе место). А вот «Родные берега» оказались в тройке лидеров впервые: 2019 год стал для компании рекордным по вводу жилья, в предыдущие годы компания замыкала ТОП-10.
|№
|застройщик
|введено за 2019 год, тыс. кв м
|1
|Новый город
|86943
|2
|ВостСибСтрой
|44005*
|3
|Родные берега
|42800
|4
|УКС г. Иркутска
|28386
|5
|Восток Центр Иркутск
|28099*
|6
|Максстрой
|25839
|7
|Авиценна-Строй
|24161
|8
|Центральный парк
|22943
|9
|Гранд-Строй
|21691*
|10
|Жилстрой
|19944
|11
|СТК
|16451
|12
|МобиКлин
|14206
|13
|ИНЦ СО РАН
|12858
|14
|Маирта
|11569
|15
|СтройГрад
|9661
|16
|СтройЭконом
|9365
|17
|Танар
|6898
|18
|Регион Сибири
|6401
|19
|БайкалТрейдИнвест
|6234
|20
|СК Энергия
|4498
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