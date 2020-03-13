«У Иркутска есть все шансы стать лидерами цифровизации России» – Оксана Лобова, Байкальский банк Сбербанка

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Фото А. Федорова

Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров, проявляющих интерес к цифровым сервисам. Что дает цифровая трансформация региону? Какие решения будут наиболее востребованы муниципалитетами? Эти вопросы обсудили представители муниципальных органов власти, бюджетной сферы, бизнес-структур региона во время «Цифрового дня», организатором которого выступил Байкальский банк Сбербанка.

Цифровизация – на повестке

Вопросы цифровизации входят в топ-3 повестки любого региона России, и Иркутская область – не исключение. Сбербанк, как основной участник процесса, проводит «цифровые дни», основная цель которых – проинформировать муниципалитеты о тех решениях, которые уже разработаны и начинают внедряться в других регионах.

«Сбербанк – амбассадор, который ведет за собой, потому что комплексность, системность, база в виде платформы – такое может позволить себе не каждая компания, – говорит Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк. – Ни одна другая российская компания не вкладывает столько денег и других ресурсов в создание цифровой платформы и в обеспечение ее безопасности. На базе цифровой платформы Сбербанка разработана широкая линейка сервисов и продуктов, которые может использовать не только бизнес, но и муниципалитеты – для того, чтобы сделать жизнь наших территорий и людей, которые на них живут, удобнее и проще.

Бизнес уже пользуется цифровыми сервисами

У муниципалитетов интерес к цифровым сервисам есть, говорит Оксана Лобова. Есть и задача оцифровываться. Но пока непонятно, как ее реализовывать.

– Мы даем механизм, показываем, что и как можно сделать, запускаем этот процесс. Коммерческие компании цифровые сервисы используют уже давно. У дорожных строителей, например, работают мониторы техники. Рестораны подключаются к единой системе заказов «Delivery Club», это большой канал продаж, который, к тому же позволяет не тратиться на своих курьеров и транспорт. Сейчас к подобным сервисам подключаются ритейлеры. Я думаю, это здорово. Только надо понимать, что поставщика будут постоянно оценивать, и клиенты в приложениях реагируют мгновенно, поэтому над качеством придется работать постоянно. Зато мы, как потребители, в результате получим более качественные услуги.

Что нужно городам

Томск, Кемерово, Новосибирск уже подписали со Сбербанком соглашения о реализации цифровых проектов и уже в этом году начнут пользоваться цифровыми услугами.

– Применительно к областям мы говорим про умный город, про монитор мэра, у нас есть наработки в сфере ЖКХ и телемедицины. Что нужно руководителям? – Без лишних запросов, бумаг и ожидания получить информацию о том, как реализуется контракт, как охраняется безопасность граждан, государственных объектов, транспорта. Гораздо удобнее узнавать о том, сколько снегоуборочных машин вышли на дороги города или как вывозится мусор, с монитора своего компьютера, а не из обращений граждан и из вечерних новостей. Сегодня это реальность.

Что уже делают в Иркутской области

Реализация некоторых проектов в Иркутской области уже началась.

– На одной из встреч с руководством области мы обсудили важность телемедицины в регионах, которые попали в зону ЧС, поэтому сейчас в приоритетном порядке осуществляем подключение жителей Тулуна и Нижнеудинска, а также предприятий, которые там находятся, к сервису телемедицины. Это означает, что жители уже сегодня имеют возможность получать медицинскую и психологическую помощь от лучших врачей страны в режиме 24/7.

Зачем это банку

Изначально цифровую платформу банк создавал для себя. Теперь сервисами, разработанными на этой базе, могут пользоваться и клиенты банка.

– Наша миссия – сделать жизнь наших клиентов удобнее и комфортнее, чтобы они экономили свое время, тратили его на то, что действительно важно. Это актуально как для физических, так и для юридических лиц. Граждане должны быстро получать качественные услуги, а бизнес должен получать возможность онлайн продавать широкому кругу потребителей свои товары и услуги. Это подстегивает конкуренцию и создает хороший стимул для того, чтобы хорошие компании выходили на рынок.

Иркутская область входит в десятку регионов, проявляющих наибольший интерес к новым технологиям, поэтому уверена, что у нас есть все шансы стать лидерами цифровизации России.

География участников «Цифрового дня» – 17 муниципалитетов Иркутской области. В роли экспертов выступили руководители ведущих компаний, работающих в сфере разработок «искусственного интеллекта», в их числе – Strategy Partners, Sbercloud, «Центр речевых технологий», «Сберрешения», DocDoc, ТоТ и др.

Ежегодно между Сбербанком и субъектами федерации подписываются новые соглашения о сотрудничестве в реализации цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта. В Сибирском федеральном округе в 2019 году подписаны 7 таких соглашений. Работа по внедрению цифровых технологий сейчас активно ведётся в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, где реализуются пилотные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в медицине. Аналогичные проекты в сфере здравоохранения готовятся к реализации в Красноярском крае, проявила большой интерес к внедрению цифровых технологий в медицине и Республика Бурятия, а на Камчатке уже работает «Монитор мэра», который позволяет контролировать эффективность деятельности городских служб.

По итогам голосования «Цифрового дня в Иркутске» сформирован лист наиболее нужных, по мнению представителей муниципалитетов, услуг. Этот список ляжет в основу соглашения о цифровизации между Иркутской областью и Сбербанком.