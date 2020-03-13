28 апреля 2020 года в Иркутске мастер-класс Марии Азарёнок «Рост продаж через личный бренд»

Электронные трудовые книжки: что нужно знать работодателю и работнику

Федеральные законы от 16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-ФЗ вводят обязательное формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде (далее также – «электронная» трудовая книжка), которые будут постепенно заменять классическую трудовую книжку. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года и затрагивают как работодателей, так и работников.