Газета Дело
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28 апреля 2020 года в Иркутске мастер-класс Марии Азарёнок «Рост продаж через личный бренд»13 марта 2020
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7-10 апреля пройдет специализированная выставка "Байкальская строительная неделя" [13.03.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.03.2020 г. (тыс. руб./кв м) [13.03.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость жилья в Иркутске на 06.03.2020 г. (тыс. руб./кв м) [13.03.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [13.03.2020]Справки по телефонам: (3952) 200-355 (3952) 203-501
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Электронные трудовые книжки: что нужно знать работодателю и работнику [13.03.2020]Федеральные законы от 16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-ФЗ вводят обязательное формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде (далее также – «электронная» трудовая книжка), которые будут постепенно заменять классическую трудовую книжку. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года и затрагивают как работодателей, так и работников.
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Агентство Регионального Развития. Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии.Аренда/продажа [13.03.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Рынкам не разрешают обнулиться. Обвал фондового рынка в США привел к экстренной приостановке торговПадение рубля вызовет ажиотаж на рынке недвижимости«Eще есть куда падать» - прогноз по рыкку акций от аналитка ИАЦ «Альпари»
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.02.2020]
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Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [14.02.2020]10 апреля 2020 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...
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Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск [14.02.2020]Менеджер в эпоху перемен
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Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан [14.02.2020]Про новые форматы Можно перейти на электронную трудовую книжку Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать...
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Свой дом в Коттеджном Квартале: когда хочется больше, чем таунхаус! [06.12.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.12.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [06.12.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [01.11.2019]