«Цифровые» копии сотрудников – это актуально. IT-решения для крупных компаний

Безопасность сотрудников и контроль на производстве особенно актуальны для Иркутской области. Не всегда сотрудники находятся в офисном помещении, многие работают в суровых полевых условиях. В нефтедобыче, сельском хозяйстве, строительной отрасли и ещё много-много где, жизненно необходимо знать, где точно находится сотрудник, и чем именно он в данный момент занят. Соблюдает ли технику безопасности? Нуждается в помощи? Есть ли риски?

Не так давно компания МТС объявила о запуске нового IoT-решения, которое должно стать настоящим ноу-хау для нефтегазового бизнеса. Продукт позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. О том, какие ещё IT-решения могут использовать компании добывающей отрасли, рассказала Елена Ватуля, директор B2B департамента в филиале МТС в Иркутской области.

Датчики всегда «на связи»

«Умной» спецодежду делает носимый телеметрический модуль, который прикрепляется к одежде, Bluetooth-маяки, размещенные по периметру подконтрольного помещения или территории, и программное обеспечение.

– Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть рабочую форму – система активируется автоматически. Ударопрочные датчики, вшитые в спецодежду, все время остаются «на связи». Они выдерживают низкие температуры, вплоть до -60 градусов, поэтому решение подходит для условий Крайнего Севера. Дополнительно устройства можно оснастить газоанализатором, тревожной кнопкой, пульсометром и так далее.

Помощь в течение «золотого часа»

IoT-продукт – комплексный, он предназначен для повышения уровня безопасности сотрудников. Датчики, встроенные в спецодежду, позволяют с точностью до трех метров определять, где находится тот или иной человек, не требуется ли ему помощь.

– Мы говорим не столько об «умной» спецодежде, сколько о конкретном бизнес-решении – удаленном мониторинге персонала. И в этом смысле разработка уникальна. Датчики не просто фиксируют местонахождение сотрудника – они помогают оценить уровень производственной безопасности. Например, если работник входит в опасную зону (пожар, выброс газа), датчик предупреждает его звуковым сигналом, а также отправляет уведомление в центр управления системой.

Оборудование, оснащенное тревожной кнопкой, позволяет увеличить скорость эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа».

Производственный процесс – под контролем

Кроме обеспечения безопасности сотрудников, мониторинг персонала помогает предприятию контролировать производственный процесс в добывающей, производственной, строительной сферах.

– Для нашего региона, где на добывающих и перерабатывающих предприятиях задействованы тысячи людей, услуга мониторинга персонала особенно актуальна. Знание, где находится сотрудник, и чем он занят в данный момент, важно не только для того, чтобы соблюдать требования промышленной безопасности, установленные Ростехнадзором, – оно позволяет избежать срывов выполнения плана или нарушения сроков проведения работ.

Сначала бизнес «оцифровывает» оборудование

Установка датчиков на спецодежду – явление достаточно новое, в первую очередь крупный бизнес «оцифровывает» оборудование.

– Человеческий фактор играет огромную роль на производстве. Работник может устать и не заметить критический показатель, может неверно записать данные с прибора. Порой такие ошибки несут предприятию большие потери. Другое дело – специальный датчик. Он минимизирует возможность погрешностей. Если мы говорим о нефтегазовом оборудовании, один из популярных запросов – датчики давления и температуры. С помощью этих инструментов можно предотвращать аварии, анализировать состояние оборудования и проводить предиктивные ремонты, выстраивать систему энергоэффективного производства. Интерфейсы таких цифровых сервисов становятся все проще, в ряде случаев они доступны даже со смартфона. За показателями оборудования, находящегося на месторождении, можно следить из другого города, через личный кабинет. Техподдержка сервисов работает круглосуточно.

За состоянием площадки следят «умные камеры»

Если необходимо тщательно отслеживать состояние конкретной производственной площадки, чаще используются системы видеоконтроля. Они не только «видят» движущиеся объекты, но и проводят анализ событий, фиксируют нарушения процедур безопасности и определяют состояния тревоги.

– Технологические процессы на месторождениях сложные, а порой и опасные. Поэтому компании контролируют бурение в режиме 24/7. «Умные» камеры, которые размещаются на буровых установках, помогают в этом. Они наблюдают за технологическим процессом бурения в режиме реального времени. Помимо трансляции изображения оборудование фиксирует целый ряд производственных параметров, таких как уровень вибрации, скорость бурения и вращения ротора, нагрузка на долото, показания промывочной жидкости, газопоказания (порядка тридцати параметров). Видеомониторинг позволяет в любой момент проверить наличие спецодежды и касок у рабочих, заметить курение в запрещенных местах, и определить положение человека в пространстве. Качество изображения Full HD позволяет вести наблюдение круглосуточно.

Работает в труднодоступных районах

Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре

– МТС уже построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая работает более чем в 60 регионах России, и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.

Интернет вещей – это тренд

Цифровизация, несмотря на стоимость, приносит бизнесу реальные результаты, поэтому глобальный рынок решений Internet of Things растет. Его объем в одной только нефтегазовой отрасли составит, по оценкам экспертов, $30,57 млрд к 2025 году. В России среднегодовой темп роста инвестиций в промышленный «интернет вещей» составляет порядка 17%.

– Мировая добывающая промышленность теряет около $8 млрд в год за время простоя оборудования, а инженеры тратят до 70% своего времени на поиск и обработку данных. Отказ одного насоса может привести к убыткам от $100 до $300 тысяч в день. Цифры существенные, поэтому курс на интеллектуальную диагностику оборудования и автоматизацию рутинных процессов, таких как сбор показаний, обходы и прочее, сейчас держат как нефтегазовые компании, так и их подрядчики. По сути, мы говорим о комплексном применении не только интернета вещей, но и возможностей Big Data, искусственного интеллекта и облачных технологий. Тем более, что все эти технологии регулируются и управляются по системе «одного окна», что очень удобно.

Наталья Понамарева, Газета Дело