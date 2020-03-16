Строительная экспертиза: какие проблемы поможет решить?

Ещё лет десять назад строительно-техническая экспертиза была довольно редким явлением в судебной практике Иркутской области. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом, говорит руководитель юридической службы компании «Стройцентр-Иркутск» Наталья Киндрич. Она рассказала Газете Дело, для чего нужна строительная экспертиза, кто её может проводить, и какие проблемы поможет решить эта процедура юридическим и физическим лицам.

Критерии качества и объективности

Наталья, что такое строительно-техническая экспертиза?

– Это форма контроля строительной деятельности, основанная на визуальном и инструментальном анализе и сопоставлении полученных данных с существующей нормативной, проектной или правовой документацией. Результат такого анализа – экспертное заключение, в котором отображены выявленные дефекты и нарушения, а также выдержки или ссылки на нормативную документацию, где отображены допустимые значения. Существуют два вида строительно-технических экспертиз: судебная, которая инициируется, когда дело рассматривается в суде, и внесудебная. Зачастую внесудебная экспертиза помогает сторонам договориться об устранении допущенных нарушений в досудебном порядке.

Кто может проводить эту процедуру?

– В настоящий момент в качестве требований к экспертам законом установлены такие критерии, как профильное образование в области строительства и опыт работы. Сегодня нет единого контролирующего органа, который может подтверждать аттестацию и квалификацию специалистов, производящих негосударственную строительно-техническую экспертизу. Поэтому для проведения качественной экспертизы очень важно не ошибиться при выборе.

На какие критерии надо ориентироваться при выборе?

– В первую очередь, на успешный опыт экспертной организации. Если эксперт предоставил своё заключение в суд, и оно помогло отстоять права субъекта во всех инстанциях, – это показатель качества проведённой экспертизы.

Обследование производственного объекта. Заказчик АО Холдинговая компания "Новотранс". Фото из архива компании

Как давно ваша компания занимается строительной экспертизой?

– Основное направление деятельности «Стройцентр-Иркутск» – строительство объектов различного назначения: жилого, промышленного, социального. На рынке мы с 2001 года, и накопленный за это время опыт позволил нам заняться строительно-технической экспертизой. У нас есть штат специалистов с высшим образованием по узкопрофильным строительным специальностям, которое позволяет им выступать экспертами, выдавать заключения, консультировать клиентов по правовым вопросам. Кроме того, наши специалисты постоянно повышают квалификацию, проходят дополнительное обучение. Отмечу также, что поскольку мы сами являемся профессиональными участниками строительного рынка, то особенно заинтересованы в объективной оценке ситуации.

С какими проблемами чаще обращаются клиенты за экспертизой?

– Строительно-техническая экспертиза – услуга востребованная, очень много клиентов испытывают потребность в качественном обследовании зданий и сооружений. К нам обращаются как юридические, так и физические лица. Чаще всего проблемы, с которыми приходят физлица, касаются либо уже построенного дома, либо произведённых ремонтных работ. Часто людям кажется, что строительство – процесс простой: «что нам стоит дом построить», и они его не контролируют в принципе. Или нанимают для этого некомпетентных людей. Юрлица чаще обращаются за экспертизой для признания здания аварийным, для обследования объекта незавершенного строительства, чтобы определить качество и объёмы выполненных и дальнейших работ.

Обследование нежилого здания. Заказчик ПАО "Банк ВТБ". Фото из архива компании

Индивидуальный подход к решению задач

А в каких случаях рекомендовано проведение экспертизы?

– Строительство – это зона риска, сфера деятельности, которая требует тщательного анализа на каждой стадии, и экспертиза помогает во многих случаях. Например, всегда целесообразно провести её, если приобретается объект незавершенного строительства. Всестороннее обследование, не только визуальное, но и инструментальное, позволяет оценить состояние объекта на данный момент. Но наиболее распространенные случаи, которые требуют проведения строительно-технической экспертизы, связаны с условиями проживания граждан. Это и обследование объектов на соответствие строительным нормам, и оценка качества выполнения общестроительных, монтажных и ремонтных работ, и обследование зданий на предмет безопасности условий проживания, и многое другое.

Анастасия Усова, студентка:

- Несколько лет назад у меня умерла мама, и её сестра взяла меня под опеку. При этом моего отца не лишили родительских прав, и по этой причине, когда мне исполнилось 18 лет, я не могла встать в очередь на получение жилья. Мне нужно было вернуться туда, где я была прописана, то есть в дом, где всё это время проживал мой отец. Но дом находился в ужасном состоянии, жить там нормально было просто невозможно. И чтобы это доказать, требовалось провести обследование и строительную экспертизу. Я стала искать компании, которые этим занимаются. Откликнулись и согласились мне помочь специалисты компании «Стройцентр-Иркутск». Они очень оперативно подготовили необходимые документы, фотографии, подробное описание, Сложность ещё заключалась в том, что я находилась в другом городе, но сотрудники компании всегда были со мной на связи, отвечали на все вопросы, давали хорошие консультации. В результате, суд принял решение в мою пользу, теперь я смогу получить квартиру.

Как часто вам приходится решать проблемы клиентов в судебном порядке?

– Еще 15 лет назад строительная экспертиза назначалась в единичных случаях. Но сейчас, при разрешении дел о качестве строительства, судья крайне редко обходится без помощи эксперта. Кстати, наши эксперты прилагают очень много усилий, чтобы конфликт сторон не дошел до суда. И мы гордимся, что клиенты с помощью наших консультаций и экспертиз, опираясь на предоставленные материалы, договариваются, идут навстречу друг другу. Это также свидетельствует о нашем индивидуальном подходе к решению задач клиентов: каждый раз мы составляем программу обследования и выдаем действительно объективный результат.

Какие вы можете дать рекомендации, чтобы избежать проблем, заказывая услуги строительства и ремонта?

– Всегда лучше предотвратить проблемы, чем их потом их решать. На всех стадиях строительства нужно выбирать профессионалов, начиная с проектирования объекта. И на всех стадиях процесс строительства необходимо контролировать, причём делать это должен специалист, обладающий необходимыми компетенциями, знаниями и опытом.