Агентство Регионального Развития. Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии.Аренда/продажа

Газета Дело
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Агентство Регионального Развития. Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии.Аренда/продажа13 марта 2020
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7-10 апреля пройдет специализированная выставка "Байкальская строительная неделя" [13.03.2020]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.03.2020 г. (тыс. руб./кв м) [13.03.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость жилья в Иркутске на 06.03.2020 г. (тыс. руб./кв м) [13.03.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [13.03.2020]Справки по телефонам: (3952) 200-355 (3952) 203-501
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Электронные трудовые книжки: что нужно знать работодателю и работнику [13.03.2020]Федеральные законы от 16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-ФЗ вводят обязательное формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде (далее также – «электронная» трудовая книжка), которые будут постепенно заменять классическую трудовую книжку. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года и затрагивают как работодателей, так и работников.
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Кому и зачем нужна реновация? [12.03.2020]Редевелопмент, реконцепция, реновация – Иркутск знает немало примеров, когда обновление торговых и офисных центров, гостиниц позволило собственникам изменить отношение к пространству, сделать проекты интересными для потребителей, а значит – финансово-успешными. Времена меняются, и сегодня реновация требуется не только физически и морально устаревшим объектам, но и тем, что совсем недавно были «на волне успеха». Как определить, что время «РЕ» настало? Что сделать, чтобы не остаться «за бортом» бизнеса? Какие моменты важно учесть при реновации, и как часто ее нужно проводить? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.
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Дома 120-й серии: как из типовых строительных конструкций создать эксклюзивный проект [11.03.2020]Более 120 зданий в Иркутске и Шелехове, по информации представителей регионального строительного бизнеса, возведены с применением технологии сборного железобетона. Сейчас в областном центре строится ещё несколько объектов 120-й серии. Всеми необходимыми конструкциями стройплощадки новых жилых комплексов обеспечивает завод «Сибавиастрой». Чем технология сборного железобетона привлекает проектировщиков и строителей Газете Дело рассказали конструктор Евгений Ильин и генеральный директор ООО «Инстройтех» Андрей Токарев.
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Пора переезжать. Первые жители поселка «Горизонт» – о своей загородной жизни [11.03.2020]В декабре в загородном поселке «Горизонт» завершилось строительство первой очереди, жители получили ключи от своих новых домов. В эксплуатацию введено 9700 кв. м, запущены сети городского водоснабжения и канализации протяженностью 4 км от Байкальского тракта до поселка. У жителей «Горизонта» начался новый этап: ремонт, обустройство домов… Жизнь в поселке кипит! Первой в новое загородное жилье переехала семья Игнатьевых. Своими впечатлениями новоселы поделились с Газетой Дело.
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Падение рубля вызовет ажиотаж на рынке недвижимостиНе время для покупок акций, глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд - аналитики Альфа-БанкаНегативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
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Топ-10 недорогих новостроек Иркутска [17.02.2020]Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-10 новостроек Иркутска и Иркутского района по минимальной стоимости квартиры.
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«Строительный бизнес – это игра вдолгую», – руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин [14.02.2020]45,5 тыс. квадратных метров – столько жилья ввела ФСК «Родные берега» в 2019 году. Это абсолютный рекорд для компании за 10 лет работы. На новый год у команды – новые планы: работа по эскроу-счетам, долгосрочное партнерство с банками, строительство социальных и жилых объектов. Как дается переход на новые правила? Почему застройщик решил не ждать и наблюдать, а делать? Каким будет рост цен на новостройки в 2020-м и поможет ли отрасли дешевая ипотека? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин.
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Как проходит реформа рынка жилья? Сбербанк провел в Иркутске «круглый стол» с застройщиками и парламентариями [14.02.2020]«Круглый стол», посвященный вопросам законодательства РФ в сфере жилищного строительства, состоялся в Иркутске на площадке центрального офиса Байкальского банка Сбербанка. В разговоре приняли участие депутаты Государственной Думы – Николай Николаев, Александр Якубовский, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, руководители 21 компании-застройщика. Центральной темой дискуссии стало обсуждение результатов реформы жилья в России и исполнение застройщиками региона требований законодательства по использованию эскроу-счетов.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.02.2020 г. (тыс. руб./кв. м) [14.02.2020]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.02.2020]
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Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [14.02.2020]10 апреля 2020 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие. Место проведения...
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Максим Батырев. 4 апреля 2020 | Иркутск [14.02.2020]Менеджер в эпоху перемен
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Новый год – новые правила: разберем самые важные изменения для граждан [14.02.2020]Про новые форматы Можно перейти на электронную трудовую книжку Сотрудник сам выбирает, хочет ли он сохранить привычный формат книжки наряду с цифровым или достаточно последнего. Подать...
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Не просто «картинка». Правила интерьерного дизайна Натальи Коваль [13.02.2020]«Красивая картинка» в дизайне – это лишь верхушка айсберга, говорит главный архитектор и дизайнер MAD FOX Наталья Коваль. «Под водой» остается невидимый глазу обывателя, но крайне важный пласт аналитической работы. Специалист с более чем 20-летним стажем рассказала Газете Дело, почему функционал важнее красоты, каковы потребности иркутян сегодня и как дизайн может управлять людскими потоками и менять семейные привычки.
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Как в Сибири строить круглый год быстро и выгодно? [11.02.2020]Переход строительной отрасли на новый формат работы по проектному финансированию с использованием эскроу счетов, поставил перед компаниями-застройщиками вопрос скорости возведения жилых домов. Эта проблематика особенно актуальна для нашего региона, где, как известно, благоприятный строительный сезон очень ограничен климатическими условиями. Тем не менее, как утверждают сами строители, выход из ситуации есть – это применение сборного железобетона, который в Иркутской области выпускает завод «Сибавиастрой». В чём заключаются плюсы этой технологии, и есть ли у неё минусы, Газете Дело рассказал Павел Кофман, у которого за плечами огромный опыт возведения жилых домов 120-й серии.